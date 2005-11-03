Kunstmusikk

Ny platepris til BFO og Ole Kristian Ruud

Publisert
03.11.2005
Skrevet av
Arvid Skancke-Knutsen

Bergen Filharmoniske Orkester tildeles Grieg Societys «Record of the year-award» for andre året på rad. Årets prisvinnende CD er den tredje i BFOs innspilling av Griegs komplette orkestermusikk, og inneholder bl.a. BFOs tolkninger av «Sigurd Jorsalfar», «Sørgemarsj over Rikard Nordraak» og «Den Bergtekne». I november kommer neste innspilling i serien.

The Grieg Society of Great Britain har tildelt Bergen Filharmoniske Orkester og Ole Kristian Ruuds innspilling på BIS av Sigurd Jorsalfar, Landkjenning, Bergljot, Sørgemarsj over Rikard Nordraak og Den Bergtekne prisen Record of the Year. Orkesteret ble tildelt samme prisen i fjor for innspillingen av Griegs Symfoniske danser, Norske danser og Lyrisk Suite. Det er første gang at prisen to år på rad tildeles samme orkester og samme plateselskap.

Prisen deles ut i London torsdag 3. november til orkester og plateselskap. Direktør Lorentz Reitan vil motta prisen på vegne av orkesteret under et arrangement i regi av den norske ambassade i London.

Årets prisvinnende CD er den tredje i BFOs innspilling av Griegs komplette orkestermusikk. I vår ble den fjerde innspillingen, Peer Gynt utgitt på en dobbelt cd. Versjonen er tilrettelagt av Svein Sturla Hungnes og har fått fantastiske kritikker for sin kombinasjon av musikk og drama. I siste utgave av tidsskriftet Gramophone tar en artikkel for seg ulike innspillinger av Peer Gynt fra 1957 og til i dag. Konklusjonen er at dersom man vil oppleve Ibsens stykke som musikalsk drama, så er det Bergen Filharmoniske Orkesters versjon man skal lytte til – «Ole Kristian Ruud’s Peer Gynt is self-recommending».

I november kommer neste innspilling i serien – med Griegs musikk for strykere, deriblant Holberg-suiten, To elegiske melodier og To lyriske stykker. Alle CDer er spilt inn i SACD-kvalitet.

Bergen Filharmoniske Orkester er ellers i full gang med å øve inn det som blir høstens store høydepunkt på operafronten i Bergen. Det dreier seg om Richard Strauss´ store og i sin tid skandaleomsuste opera «Salome», etter en tekst av Oscar Wilde. Her medvirker også Opera West, mens stykket elllers presenteres i samarbeid med Den polske nasjonalopera. «Salome» skal spilles i Grieghallen lørdag 5. november, tirsdag 8. november og torsdag 10. november.

I dag, torsdag 3. november, gjester for øvrig BIT 20 Grieghallen, nettopp siden BFO er opptatt med innstuderingen av «Salome». Bit 20 skal her fremføre HK Grubers humoristiske «Frankenstein!», fremført av den tyske komponisten selv. Stykket ble sist oppført under Ultimafestivalen her hjemme i 2004. Med seg har BIT 20 også Lasse Thoresens kritikikerroste «Løp, lokk og linjar», som Thoresen skrev spesielt for BIT 20 og Berit Opheim.

Konserter / ForestillingerPriser

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Knut Vaage (Foto: Lisbeth Risnes, MIC)

«Hokkaidos hagar» – Einar Røttingen spiller Knut Vaage i Bergen

Det er ikke bare Ultimafestivalen i Oslo som i disse dager lar seg farge og inspirere av japansk kultur. Torsdag...

Bergens Filharmoniske Orkester ved strykerne

240 år med BFO: Fra Mozart til Zappa

Etter nærmere ni år i stillingen som adm.dir. for Bergen Filharmoniske Orkester/Stiftelsen Harmonien er Lorentz Reitan blitt enig med stiftelsens...

Marius Hesby, farger (Foto: Inge K. Hermansen)

Nordheim i ny drakt: «Fonos» for Marius Hesby

Begivenheten er stor når Arne Nordheim leverer et orkesterverk for første gang siden fiolinkonserten fra 1996. En av Norges fremste...

Grieghallen, fra nrk.no

Symfonisk skitt og kanel

Både Lorentz Reitan og Trond Okkelmo tar feil når de hevder at repertoarkritikk er det samme som å stemple publikum...

Geirr Tveitt (Copyright: Gyri Tveitt)

Et eget århundre: Geirr Tveitt – der sansene møtes i lysende klang

Torsdag 16. september er den eneste gangen i løpet av konsertserien «Et eget århundre» at to av verkene spilles på...

Trondheim Symfoniorkester

Et skråblikk på orkestersesongen

Oslo-Filharmonien får så hatten passer for sin tolkning av standardrepertoar i britisk presse etter konserten på The Proms. NRKs Torkil...

Flere saker

Popsenteret – Christopher Nielsen utstilling

Prisen for popen

Er det ennå mulig å redde Popsenteret i Oslo? Arvid Skancke-Knutsen, en av Ballades faste skribenter, går gjennom både historie...

Musikalske fantasier med Ole Christian Haagenrud, Sara og Catharina Chen under Det Norske Kammerorkesters minifestival

Minifestival med Det Norske Kammerorkester

Søndag 18. til fredag 23. oktober arrangerer Det Norske Kammerorkester en minifestival på Sentralen i Oslo, med familieforestilling, kammerkonserter og...

Hans Olav Baden

Kirkelig Kulturverksted får ny leder etter 50 år: Hans Olav Baden vil videreføre uro og bevegelse

Erik Hillestad går av – musiker, komponist og kulturarbeider Hans Olav Baden tar over Kirkelig Kulturverksted fra juni.