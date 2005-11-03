Ny platepris til BFO og Ole Kristian Ruud

Bergen Filharmoniske Orkester tildeles Grieg Societys «Record of the year-award» for andre året på rad. Årets prisvinnende CD er den tredje i BFOs innspilling av Griegs komplette orkestermusikk, og inneholder bl.a. BFOs tolkninger av «Sigurd Jorsalfar», «Sørgemarsj over Rikard Nordraak» og «Den Bergtekne». I november kommer neste innspilling i serien.

Av Arvid Skancke-Knutsen

The Grieg Society of Great Britain har tildelt Bergen Filharmoniske Orkester og Ole Kristian Ruuds innspilling på BIS av Sigurd Jorsalfar, Landkjenning, Bergljot, Sørgemarsj over Rikard Nordraak og Den Bergtekne prisen Record of the Year. Orkesteret ble tildelt samme prisen i fjor for innspillingen av Griegs Symfoniske danser, Norske danser og Lyrisk Suite. Det er første gang at prisen to år på rad tildeles samme orkester og samme plateselskap.

Prisen deles ut i London torsdag 3. november til orkester og plateselskap. Direktør Lorentz Reitan vil motta prisen på vegne av orkesteret under et arrangement i regi av den norske ambassade i London.

Årets prisvinnende CD er den tredje i BFOs innspilling av Griegs komplette orkestermusikk. I vår ble den fjerde innspillingen, Peer Gynt utgitt på en dobbelt cd. Versjonen er tilrettelagt av Svein Sturla Hungnes og har fått fantastiske kritikker for sin kombinasjon av musikk og drama. I siste utgave av tidsskriftet Gramophone tar en artikkel for seg ulike innspillinger av Peer Gynt fra 1957 og til i dag. Konklusjonen er at dersom man vil oppleve Ibsens stykke som musikalsk drama, så er det Bergen Filharmoniske Orkesters versjon man skal lytte til – «Ole Kristian Ruud’s Peer Gynt is self-recommending».

I november kommer neste innspilling i serien – med Griegs musikk for strykere, deriblant Holberg-suiten, To elegiske melodier og To lyriske stykker. Alle CDer er spilt inn i SACD-kvalitet.

Bergen Filharmoniske Orkester er ellers i full gang med å øve inn det som blir høstens store høydepunkt på operafronten i Bergen. Det dreier seg om Richard Strauss´ store og i sin tid skandaleomsuste opera «Salome», etter en tekst av Oscar Wilde. Her medvirker også Opera West, mens stykket elllers presenteres i samarbeid med Den polske nasjonalopera. «Salome» skal spilles i Grieghallen lørdag 5. november, tirsdag 8. november og torsdag 10. november.

I dag, torsdag 3. november, gjester for øvrig BIT 20 Grieghallen, nettopp siden BFO er opptatt med innstuderingen av «Salome». Bit 20 skal her fremføre HK Grubers humoristiske «Frankenstein!», fremført av den tyske komponisten selv. Stykket ble sist oppført under Ultimafestivalen her hjemme i 2004. Med seg har BIT 20 også Lasse Thoresens kritikikerroste «Løp, lokk og linjar», som Thoresen skrev spesielt for BIT 20 og Berit Opheim.