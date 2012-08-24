NTO åpner dørene

Musikk- og scenekunstinstitusjoner over hele landet inviterer publikum inn på gratis musikk, forestillinger og omvisninger 25.-26. august.

Norsk teaterlederforum og Norsk teater- og orkesterforening står bak arrangementet, på vegne av teatre og orkestre over hele landet.

– Vi håper Åpne Scener kan bidra til å senke terskelen for å ta seg en tur i teatret eller konsertsalen, sier direktør i Norsk teater- og orkesterforening Morten Gjelten.

I tillegg til , foregår det program i Kilden, Rogaland Teater, Teater Innlandet og Nordland Teater.