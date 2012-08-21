Kunstmusikk

Åpen dag i Operaen

21.08.2012
Embret Rognerød

Gratis konserter og ballettklasser for nybegynnere.

For tredje år på rad inviterer Den Norske Opera & Ballett og samarbeidspartnere på Åpen dag og Festkonsert søndag 26. august.

Hele Operaens virksomhet skal vises fram for publikum, også de delene av huset som ellers er skjult. På programmet står blant annet teknisk show, opplevelsesvandring i Operaens verksteder, signering av ballettsko og ballettklasser for både voksne og barn.

Nasjonalballetten fremfører deler av forestillingen Septemberdans, mens Operaorkesteret inviterer publikum inn på Hovedscenen, der de spiller utdrag fra blant annet Flaggermusen, Salome og Madama Butterfly. Alle arrangementene er gratis.

