Kunstmusikk

Nicem til Bourges

Publisert
11.06.2001
Skrevet av
- Red.

Fredag 15. juni blir det helaftens konsert med norsk elektroakustisk musikk i Bourges. Konserten er en del av «Synthèse» (Bourges-festivalen), og NICEM er invitert til festivalen for å presentere og framføre musikken ved denne anledningen.

Natasha Barrett og Anders Vinjar representerer Norge ved festivalen. På konserten blir det spilt musikk av Frank Ekeberg, Risto Holopainen, Natasha Barrett, Jøran Rudi og Anders Vinjar.

«Synthèse»-festivalen kan du lese mer om på denne lenken. Festivalen inkluderer i tillegg til konserter komposisjons-konkurranser, seminarer og workshops, og er en viktig årlig møteplass for det elektroakustiske miljøet. Programmet på konsertene består av de viktigste og nyeste kunstneriske produktene.

Musikken blir framført på instrumentet «Cybernephone» – en moderne, datastyrt, multi-høyttaler diffusjonsrigg. Du kan lese mer om Cybernephone-systemet ved å gå hit: http://www.gmeb.fr/Recherche/DossierCybernephone/cyberang.html

