Magne Hegdal og Rolf Wallin urfremføres i Østerrike

Den østerrikske samtidsmusikkfestivalen Klangspuren byr både på norske musikere og to urframføringer av norske komponister. I dag urframfører pianisten Herbert Henck den nye versjonen av Magne Hegdals verk Herbarium II, og i morgen spiller trioen Poing en konsert hvor de blant annet urframfører Rolf Wallins verk Phonotope 2. – En slik internasjonal presentasjon av Magne Hegdal som komponist er en stor begivenhet, sier informasjonssjef i MIC Hilde Holbæk-Hanssen til Ballade.

Klangspuren-festivalen startet 4. september og varer til 20. september. Årets festival fokuserer på nordisk musikk, med Erkki-Sven Tüür som festivalkomponist. Fra Norge kommer altså en urframføring av Magne Hegdal samt trioen POING, som blant annet urframfører musikk av Rolf Wallin. – I Norge, Sverige, Finland og Estland har de siste årene oppstått en ny musikkscene som er oppsiktsvekkende frisk og innovativ, sier festivalen i sin programkommentar. De mener at et økonomisk oppsving, en utdanningspolitikk som ikke overser musikken, de nordiske landenes ubrutte folkemusikktradisjoner og ikke minst ønsket om å gjenoppbygge en selvstendig nasjonal musikalsk identitet i de baltiske statene, ligger til grunn for den levende nordiske samtidsmusikkscenen.

Magne Hegdal skrev verket Herbarium i 1974. Da hadde han lenge arbeidet med strengt formulerte tilfeldighetsprosesser. Herbarium kom som et forsøk på å skrive noe friere og mindre formalistisk. I et tidligere intervju med Ballade forteller Hegdal om Herbarium: – Jeg lette lenge etter en tilfeldighet som man finner eksempler på i tidlig Boulez og Stockhausen; en strengt strukturert tilfeldighet hvor poenget nettopp er å slippe unna valget, å få frem materiale som jeg overhodet ikke ville ha valgt selv, musikk hvor dumme, litt klønete ting også er med. Jeg ville legge inn en uro i strukturen, en mulighet for at noe faller helt utenfor. Jeg lagde spilleregler for bruken av slike tilfeldighetsoperasjoner og fulgte dem slavisk.

— Men etterhvert hadde jeg lyst til å lage noe litt mindre monotont, musikk med litt større utslag og mer individualitet. Jeg prøvde på det i verket «Herbarium» (1974). «Herbarium» er 45 små stykker som er tenkt som blomster, vekster av samme art, men veldig, veldig forskjellige. Alle 45 bygger på samme strukturelle operasjon, men den gir ulikt resultat hver gang.

Hegdal ble imidlertid aldri helt fornøyd med den første versjonen av Herbarium. – Det er umulig å sette fingeren på hva det er. Jeg vet bare at det ikke ble godt nok. Og nå har jeg skrevet det om, i en ny versjon for pianisten Herbert Henck. Det var underlig å gå tilbake idag og arbeide med teknikker som jeg holdt på med for tredve år siden, men nå synes jeg at jeg har fått til det jeg ikke klarte sist, og det er en fantastisk opplevelse.

I Østerrike i kveld uroppfører Herbert Henck denne nye versjonen av Herbarium. 25 av de 45 blomstene i herbariet fremføres sammen med Jean Barraqués pianosonate. Den tyske pianisten Herbert Henck har innspilt musikk av alle de store samtidskomponistene, som for eksempel Pierre Boulez’ tre klaversonater, John Cages Sonatas and Interludes og Music for Piano 1–84, musikk av Josef Matthias Hauer, Charles E. Ives, Conlon Nancarrow og Karlheinz Stockhausen. I april kom en nyutgivelse av Cages Sonatas and Interludes på ECM.

Trioen Poing har akkurat sluppet sin første CD Giants of Jazz her hjemme, en utgivelse med verk av unge komponister skrevet spesielt for POING, som vil bli omtalt på Ballade over helgen. Til Klangspuren er POING invitert sammen med komponist Rolf Wallin. – Stykket Phonotope 2 er blitt til i samarbeid mellom Wallin og POING, forteller POINGs koordinator Janne Stang Dahl til Ballade. – Det er et interakivt stykke for computer og POINGs besetning. I tillegg skal trioen urframføre et nytt verk skrevet til dem av den tyske

avantgardkomponisten Volker Heyn, med tittelen Myth maker. Det øvrige programmet består av verk av japanske Sachiyo Tsurumi, Maja Solveig Kjelstrup Ratkje og Lars Petter Hagen.

POINGs aktivitet denne høsten fortsetter med Ultimafestivalen, der de 2.-5. oktober deltar i Maja Solveig Kjelstrup Ratkjes nye opera No title performance and sparkling water på Henie Onstad Kunstsenter. I november gir de konsert på Nybrokajen i regi av Svenske Rikskonserter. – Året skal avsluttes tradisjonen tro med julekonsert med venner, forteller Janne Stang Dahl, – denne gangen på Parkteateret scene i Oslo.