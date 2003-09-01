POING lanserer debutalbum under UNM-festivalen

Den Oslobaserte trioen POING blir stadig oftere omtalt som et av nordens ledende unge ensembler innenfor samtidsmusikk. Etter konserter i hele Europa og Japan-turné i mai, kommer nå POINGs debut-album ut på deres eget selskap Legendary Royal Records. Albumet har fått tittelen «Giants Of Jazz», og inneholder nye musikkstykker av Maja Ratkje, Øyvind Torvund, Eivind Buene og Knut Olaf Sunde. Platen lanseres på Parkteatret i Oslo mandag 1. september, som et ledd i Ung Nordisk Musikk-festivalen.

Av Arvid Skancke-Knutsen

POING er Rolf-Erik Nystrøm (28) på saxofon, Frode Haltli (28) på akkordeon og Håkon Thelin (27) på kontrabass. På «Giants of Jazz» spiller den kritikerroste trioen stykker av Maja Solveig Kjelstrup Ratkje, Øyvind Torvund, Eivind Buene og Knut Olaf Sunde. Inkludert på CDen er også POINGs musikkvideo fra Ingierstrand bad.

POING begynte å spille sammen sommeren 1999, og har siden den tid uroppført over 20 verker. POING har spilt på klubber og konsertsteder i Norge, i tillegg til festivaler som Festspillene i Bergen, Ultima-festivalen i Oslo, Ilios-fesivalen i Harstad, Autunnale i Bergen, GAS-festivalen i Gøteborg, Gaudeamus-festiavlen i Nederland, og Ung Nordisk Musikk-festivaler i Danmark og Finland. I 2002 gjennomførte de en toukers turné i Norge, Sverige, Estland, Litauen og Latvia, og holdt konserter i Reykjavik, Berlin, Oslo og Trondheim. Mai 2003 gjennomførte POING en Japan-turné med nordisk musikk og nye bestillingsverk av de japanske komponistene Sachiyo Tsurumi, Hiroyuki Yamamoto, Hideki Kozakura og Takmi Ikeda.

POING spiller hovedsakelig musikk av sin egen generasjons komponister – komponister som lager musikk på tvers av sjangre, gjerne med minst det ene benet plassert i en modernistisk tradisjon. POING jobber også med improvisasjon, og kombinerer ofte sine akustiske instrumenter med elektronikk. Besetningen har bl.a. samarbeidet med Bjørn Torske, fri-improvisasjonsgruppa Tri-Dim, sanger og komponist Maja Ratkje, Kalev Kuljus, Marko Martin og Solveig Slettahjell. POING spiller dessuten musikk av Metallica, Beethoven, Piazzola, Dødsverk, Bach, Rage Against the Machine og Badalimenti m. fl.

Videre planer for tiden fremover innebefatter konserter i Østerrike, Frankrike, Sverige og Norge, inkludert en rekke uroppføringer, bl.a. av Michael Finnisy, Richard Barrett, Volker Heyn, Ruben Sverre Giertsen og Rolf Wallin, medvirkning på en ny opera av Maja Ratkje, Weill-konserter med Maja Ratkje på vokal, årlige julekonserter og turnéer på europeiske festivaler.

POING har allerede samlet en betydelig mengde godord med seg på veien. Håkon Heggstad i Dagsavisen oppsummerte i høst sine inntrykk av trioen på følgende måte: «POING består av fenomenale musikere som ikke bare spiller på instrumentene sine, men som spiller med og mot publikum med et stort register av dramatiske og humoristiske effekter.»

«Giants of Jazz» slippes på Parkteateret på Olaf Ryes plass under Ung Nordisk Musikk-festivalen mandag 1. september, fra kl. 1900. Det er fri entré på konserten. Du kan lese mer om POING på denne hjemmesiden, og ellers studere det øvrige programmet for Ung Nordisk Musikk-festivalen på disse sidene.