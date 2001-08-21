Lotsberg urfremfører Magnar Åm

Oslo Kammermusikk Festival byr på hele tolv norske urpremierer i løpet av årets arrangement. Ett av dem er Magnar Åms nye verk for solofiolin, som skal urfremføres av Geir Inge Lotsberg torsdag 23. august. Disse urfremføringene er muliggjort som en følge av at Oslo Kammermusikkfestival har inngått en forhåndsavtale med TONO, der man er blitt enige om en fast pris for framføringsrettighetene.

Fiolinisten Geir Inge Lotsberg urfremfører 23. august Magnar Åms nye verk for fiolin solo «sårt hardt, sårt mjukt». Verket er bestilt av Geir Inge Lotsberg og finansiert av Norsk Komponistfond. Konserten finner sted i slottskirken på Akershus festning under Oslo Kammermusikkfestival. «sårt hardt, sårt mjukt» vil neste gang fremføres 19. september på en konsert i Kopervik kirke under Norsk Orgelfestival.

Geir Inge Lotsberg har nylig opptrådt under Griegfestivalen på Nasjonalgalleriet i Oslo, og var solist med Den Norske Operas Orkester i Freiaserien med Mendelsohns fiolinkonsert. Lotsberg opptrer også med Oslo Strykekvartett under Vestfoldfestspillene og Oslo Kammermusikkfestival.

I oktober 2001 blir Geir Inge Lotsbergs innspilling av Carl Nielsens to sonater for fiolin og klaver og to verk for solo fiolin utgitt på Afontibus. Medvirkende er Håvard Gimse på klaver. De to solostykkene opus 48 og 52 er sjelden fremført og spilt inn.

Magnar Åms produksjon spenner fra vokal- og kammermusikk via elektro-akustisk musikk til store orkesterverk og multi-media. Av hans senere ting kan nevnes «punkt null» (1979-83), symfonien «min klode, mi sjel» (1982), klavertrioen «Fritonale samtalar» (1986), orkesterverkene «lyfter me som ein» (1986), «tidlaus energi» (1991), og «let båten gli stille ut» (1989) – som samlet danner symfonien «nærare no», og oratoriet «… og livet» (1990), som er identisk med musikken til Pilegrimsspillet, skrevet til Nidarosdomen i Trondheim.

Geir Inge Lotsberg er født i 1969 og kommer fra Elverum. Han har studert fiolin med Leif Jørgensen i Oslo, Sandor Vegh i Salzburg, Camilla Wicks i Houston og Ana Chumachenco i München. Geir Inge Lotsberg startet tidlig profesjonell virksomhet. Han har allsidig erfaring fra Det Norske Kammerorkester, Camerata Academica Salzburg, konsertmesterengasjementer i Bergen Filharmoniske Orkester og Den Norske Operas Orkester. Han har drevet instruksjonsarbeid ved Ungdomssymfonikerne og undervist ved Barratt-Due i Oslo. Siden 1997 har han vært ansatt som konsertmester i halv stilling i Den Norske Operas orkester.

Lotsberg har som kammermusiker vært aktiv med Oslo Strykekvartett siden 1991 og stryketrioen «Opus 3» på prosjektbasis. Han har som solist opptrådt med Ungdomssymfonikerne, Oslo Filharmoniske Orkester, Den Norske Operas Orkester, Kringkastingsorkesteret og Camerata Academica Salzburg.

Han har i mange år arbeidet og jevnlig fremført J.S. Bachs seks soloer for fiolin, første gang samlet i en konsertserie i Oslo og Stavanger Domkirker i 1996. Carl Nielsens to solostykker har vært presentert på to større turneer i 1994 og 1995 og siden på Lotsbergs debutkonsert i Universitetets Aula i 1996.

I samarbeid med Kåre Nordstoga har Lotsberg fremført omfattende serier med Bachs Sonater BWV 1014-1019 i Oslo Domkirke 1997 og 1998, og de har hatt en rekke kirkekonserter rundt i Norge med dette repertoaret.

Ofte fremført er også sammensatte program fra Bach frem til nyskrevne verker med fiolin og orgel, i samspill og separat sammen med Arve Moen Bergset og Kåre Nordstoga.

Turnéprogrammet Folketonar og Bach har vært presentert mer enn femti ganger på kirkekonserter i Norge og har også blitt dokumentert med cden Religiøse Folketonar utgitt på Grappa.

En serie med alle Mozarts fiolinsonater ble presentert som konsertserie i Oslo 1995, og et utvalg på fire konserter i London 1996 i samarbeid med Einar Steen-Nøkleberg.