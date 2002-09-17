Kunstmusikk

Kammerkoret SAGA med konserter

Publisert
17.09.2002
Skrevet av
Arvid Skancke-Knutsen

Kammerkoret SAGA gir konserter i Tønsberg Domkirke og Uranienborg Kirke 5. og 6. oktober. På programmet finner vi bl.a. verker av Bach, Nystedt, Grieg og Rachmaniov, og dirigent er Ragnar Rasmussen, som i fjor høst vant første pris i dirigentkonkurransen Mariele Ventre.

Kammerkoret SAGA ble stiftet i april 1999, og er i dag et kor i norsk toppklasse med 30 sangere fra hele landet. Korets medlemmer er håndplukket av korets dirigent Ragnar Rasmussen. Slik forener SAGA ungdommelig kreativitet med moden musisering for å formidle god kormusikk på et høyt nivå. I sentrum står formidlingen og interessen for musikken der den skapes. Kammerkoret SAGA samles tre-fire ganger i året, til intensivt, profesjonelt og lidenskapelig arbeid, heter det i pressemeldingen Ballade har mottatt.

Ragnar Rasmussen har markert seg som kordirigent både i Norge og internasjonalt. Senest i oktober 2001 i Italia, vant han førstepris i dirigent-konkurransen «Mariele Ventre» i konkurranse med 58 andre dirigenter fra hele verden. I 1998 vant han prisen for beste kordirigent i Riva del Garda . Her hjemme har han hatt store oppgaver både som orkester- og kordirigent. Høsten 1999 fikk han stillingen som kordirigentstipendiat, den første og eneste i sitt slag i Norge, ved Høgskolen i Tromsø. I dag jobber han som høgskolelektor og kordirigent samme sted og som kormester/dirigent for Tromsø symfoniorkester.

Kammerkoret SAGAs «Høstkonsert 2002» favner musikk fra barokken fram til vår tid. Frank Martins «Messe for dobbeltkor» fra 1923 står sentralt i konserten og er en av skattene innen klassisk kormusikk; Dens storslagenhet forenes med det meditative og tar lytteren med til en av høstens vakreste opplevelser i kirkerommet. I tillegg vil SAGA servere noen av klassikerne innen norsk og europeisk kormusikk; blant annet Griegs «I Himmelen» og Bachs motett «Lobet den Herrn, alle Heiden».

Mer informasjon – inkludertforskjellige anmeldelser av tidligere konserter med Kammerkoret SAGA – finner du på hjemmesidene www.saers.com/saga.

Dette er programmet for de to konsertene:

* Grieg «I himmelen»
* Mendelssohn «Denn er hat seinen engeln befohlen»
* Martin «Messe for dobbeltkor»
* Jennefelt «Warning to the rich»
* Rachmaninov «Bogoroditse Devo» (Ave Maria)
* Bach «Loben den Herrn» (Motett, BWV 230)
* Nystedt «Immortal Bach»

Konserten i Tønsberg Domkirke starter lørdag 5. oktober, klokken 18. Konserten i Uranienborg Kirke dagen etter startet til samme tid. Billetter à 150,-/100,- kjøpes ved inngangen.Konsertene er støttet med midler fra Norsk kulturråd, Fond for lyd og bilde og Tønsberg kommune.

GenreKunstmusikkGenreKunstmusikkKirkemusikkKonserter / ForestillingerKor

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Ragnar Rasmussen

Prestisjetung pris til kordirigent

Ragnar Rasmussen gav i følge Korbladet skeptikerene i det norske kormiljøet en real nesetyver da han sent i fjor stakk...

Kammerkor på turné i Mjøsdistriktet

Kammerkoret SAGA gir tre konserter i Gjøvik, Hamar og Lillehammer 2. og 3. februar. På repertoaret står bl.a. Grieg, Nystedt...

Kor 90 i Åmot Kirke, Modum

Travelt suksessår for Kor-90

De 38 sangerne i Kor-90 fra mjøsdistriktet kan vise til et suksessrikt fjorår. De største begivenhetene har vært gospelgalla i...

Paul Hillier

Paul Hillier til Norges Korforbunds sommerkorskole

Norges Korforbunds sommerkorskole på Toneheim folkehøgskole 23.-30. juli 2006 får besøk av Paul Hillier, en av verdens fremste kor- og...

Ragnar Rasmussen

Ragnar Rasmussen: Nominasjonen er ein seier

Bak det andre koret som er nominert til Nordisk Råds Musikkpris for 2007 står Ragnar Rasmussen. Han har dirigert Vokal...

Ragnar Rasmussen stol på havet

Pris til Ragnar Rasmussen

Forskningsprisen 2007 ble tidligere denne måneden tildelt førsteamanuensis og kordirigent Ragnar Rasmussen ved Avdeling for kunstfag i Tromsø.

Flere saker

Tone Østerdal

Arrangørenes stemme: – Mangel på folk og stigende priser fortsetter ut året, er jeg redd

– Mange arrangører har ennå ikke fått krisestøtten sin, på grunn av seine klageinstanser. Og vi er jo på ingen måte...

Åge Aleksandersen Foto: Marthe A. Vannebo

Nasjonale rockere: Johnny og Åge

Johnny Hallyday og Åge Aleksandersen fortjener mye mer sosiologisk oppmerksomhet enn de får, skriver Nadji Aïssa Khéfif.

Softcore untd. Foto: Eugene Eben Ezer

NOPA-stipend til Softcore untd

Kvartetten fra Bergen fikk låtskriverstipendet under sin by:Larm-konsert på DogA fredag.