Kammerkoret SAGA med konserter

Kammerkoret SAGA gir konserter i Tønsberg Domkirke og Uranienborg Kirke 5. og 6. oktober. På programmet finner vi bl.a. verker av Bach, Nystedt, Grieg og Rachmaniov, og dirigent er Ragnar Rasmussen, som i fjor høst vant første pris i dirigentkonkurransen Mariele Ventre.

Kammerkoret SAGA ble stiftet i april 1999, og er i dag et kor i norsk toppklasse med 30 sangere fra hele landet. Korets medlemmer er håndplukket av korets dirigent Ragnar Rasmussen. Slik forener SAGA ungdommelig kreativitet med moden musisering for å formidle god kormusikk på et høyt nivå. I sentrum står formidlingen og interessen for musikken der den skapes. Kammerkoret SAGA samles tre-fire ganger i året, til intensivt, profesjonelt og lidenskapelig arbeid, heter det i pressemeldingen Ballade har mottatt.

Ragnar Rasmussen har markert seg som kordirigent både i Norge og internasjonalt. Senest i oktober 2001 i Italia, vant han førstepris i dirigent-konkurransen «Mariele Ventre» i konkurranse med 58 andre dirigenter fra hele verden. I 1998 vant han prisen for beste kordirigent i Riva del Garda . Her hjemme har han hatt store oppgaver både som orkester- og kordirigent. Høsten 1999 fikk han stillingen som kordirigentstipendiat, den første og eneste i sitt slag i Norge, ved Høgskolen i Tromsø. I dag jobber han som høgskolelektor og kordirigent samme sted og som kormester/dirigent for Tromsø symfoniorkester.

Kammerkoret SAGAs «Høstkonsert 2002» favner musikk fra barokken fram til vår tid. Frank Martins «Messe for dobbeltkor» fra 1923 står sentralt i konserten og er en av skattene innen klassisk kormusikk; Dens storslagenhet forenes med det meditative og tar lytteren med til en av høstens vakreste opplevelser i kirkerommet. I tillegg vil SAGA servere noen av klassikerne innen norsk og europeisk kormusikk; blant annet Griegs «I Himmelen» og Bachs motett «Lobet den Herrn, alle Heiden».

Mer informasjon – inkludertforskjellige anmeldelser av tidligere konserter med Kammerkoret SAGA – finner du på hjemmesidene www.saers.com/saga.

Dette er programmet for de to konsertene:

* Grieg «I himmelen»

* Mendelssohn «Denn er hat seinen engeln befohlen»

* Martin «Messe for dobbeltkor»

* Jennefelt «Warning to the rich»

* Rachmaninov «Bogoroditse Devo» (Ave Maria)

* Bach «Loben den Herrn» (Motett, BWV 230)

* Nystedt «Immortal Bach»

Konserten i Tønsberg Domkirke starter lørdag 5. oktober, klokken 18. Konserten i Uranienborg Kirke dagen etter startet til samme tid. Billetter à 150,-/100,- kjøpes ved inngangen.Konsertene er støttet med midler fra Norsk kulturråd, Fond for lyd og bilde og Tønsberg kommune.