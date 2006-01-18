Kunstmusikk

Intro-musiker Joachim Kjelsaas Kwetzinsky til Moskva

18.01.2006
- Red.

Pianisten Joachim Kjelsaas Kwetzinsky reiser til Moskva for å være solist med Kreml Kammerorkester 24. januar. Konserten er en del av den tiende internasjonale festivalen «Christmas at the Kremlin», På programmet står musikk av Johann Sebastian Bach, Edvard Grieg, Olav Anton Thommesen og Harald Sæverud.

Som del av Rikskonsertenes treårige lanseringsprogram Intro-klassisk, er Joachim Kjelsaas Kwetzinsky invitert til Kreml for å være solist med Kreml Kammerorkester. Ti solister fra ti ulike land spiller med orkesteret på hver sin konsert under festivalen, som startet ved juletider og strekker seg over en måned. ”Christmas at the Kremlin” arrangeres for tiende gang i regi av Kreml under ledelse av Misha Rachlevsky.

Under konserten vil Griegs Strykekvartett arrangert for strykeorkester av Misha Rachlevsky bli urfremført. For øvrig vil det fremføres norsk musikk av Edvard Grieg ”2 elegiske melodier arr. for strykeorkester”, Olav Anton Thommesen ”EingeBACHt” og Harald Sæverud ”Kjempevise-slåtten”. I tillegg fremføres ”Toccata i G-dur” (1. sats) og ”Klaverkonsert i f-moll” av Johann Sebastian Bach.

Joachim Kjelsaas Kwetzinsky avsluttet diplomstudiet ved Norges musikkhøgskole våren 2004 med Einar Steen-Nøkleberg som lærer. Han var prisvinner i den tredje internasjonale Concours Grieg pianistkonkurranse i Oslo i 2002 og i Ungdommens Pianomesterskap i Stavanger i 1993. Våren 2004 vant han Rikskonsertenes lanseringsprogram INTRO-klassisk 2004-2007 i Bergen, hvor han ble berømmet for programvalg, imponerende oversikt over og forming av det musikalske stoffet og for stor virtuositet og usentimental følsomhet i framføringen.

Konserten foregår i samarbeid med Den norske ambassaden i Moskva, og vil finne sted i Rustkammeret, Kreml, Moskva (The Armory and the Patriarch Palace of the Moscow Kremlin) tirsdag 24. januar kl. 1900.
GenreKunstmusikkKlassisk

Festspillene i Nord-Norge åpner lørdag

Festspillene i Nord-Norge fokuserer i år på musikk og scenekunst. I tillegg er den anerkjente fotografen Tom Sandberg festspillutstiller. Årets...

Joachim Kjelsaas Kwetzinsky: Usentimental følsomhet

Ballade har under årets Festspill i Bergen fokusert på ungt norsk talent. I løpet av festivalens siste helg holdt noen...

Musikere innen alle genre er blant tildelt Statens kunstnerstipend for 2005. Stipendene skal gi skapende og utøvende kunstnere mulighet til...

Kwetzinsky med diplomkonsert

Den unge, prisvinnende pianisten Joachim Kjelsaas Kwetzinsky (26) holder sin avsluttende diplomkonsert på Norges musikkhøgskole, tirsdag 24. august kl. 20,...

Seks finalister plukket ut til prøvespill INTRO-klassisk i Bergen

Prøvespillet til INTRO-klassisk 2004 – 2007 går av stabelen i Bergen lørdag 22. mai kl.13 i Logen. Juryen har plukket...

For femte år på rad kommer lederen av Det russiske Griegselskapet, Valeria Blok, til Norge med unge musikere. Årets musikere...

Spellemann, ta ditt mandat på alvor!

Hvorfor var ikke klassisk, metal og jazz representert med hvert sitt musikalske innslag i Spellemann-showet, spør Magnus Wiik.

Tom Wilhelmsens opera- og ballettpris til mezzosopran Adrian Angelico

Prisen er delt med danser og koreograf Melissa Hough.

Knut Olav Rygnestad: Den usynlige arrangøren

Trønderen skriver arrangement for koret London Contemporary Voices som hyres inn av verdens største popartister både i studio og på...