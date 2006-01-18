Intro-musiker Joachim Kjelsaas Kwetzinsky til Moskva

Pianisten Joachim Kjelsaas Kwetzinsky reiser til Moskva for å være solist med Kreml Kammerorkester 24. januar. Konserten er en del av den tiende internasjonale festivalen «Christmas at the Kremlin», På programmet står musikk av Johann Sebastian Bach, Edvard Grieg, Olav Anton Thommesen og Harald Sæverud.

Som del av Rikskonsertenes treårige lanseringsprogram Intro-klassisk, er Joachim Kjelsaas Kwetzinsky invitert til Kreml for å være solist med Kreml Kammerorkester. Ti solister fra ti ulike land spiller med orkesteret på hver sin konsert under festivalen, som startet ved juletider og strekker seg over en måned. ”Christmas at the Kremlin” arrangeres for tiende gang i regi av Kreml under ledelse av Misha Rachlevsky.

Under konserten vil Griegs Strykekvartett arrangert for strykeorkester av Misha Rachlevsky bli urfremført. For øvrig vil det fremføres norsk musikk av Edvard Grieg ”2 elegiske melodier arr. for strykeorkester”, Olav Anton Thommesen ”EingeBACHt” og Harald Sæverud ”Kjempevise-slåtten”. I tillegg fremføres ”Toccata i G-dur” (1. sats) og ”Klaverkonsert i f-moll” av Johann Sebastian Bach.

Joachim Kjelsaas Kwetzinsky avsluttet diplomstudiet ved Norges musikkhøgskole våren 2004 med Einar Steen-Nøkleberg som lærer. Han var prisvinner i den tredje internasjonale Concours Grieg pianistkonkurranse i Oslo i 2002 og i Ungdommens Pianomesterskap i Stavanger i 1993. Våren 2004 vant han Rikskonsertenes lanseringsprogram INTRO-klassisk 2004-2007 i Bergen, hvor han ble berømmet for programvalg, imponerende oversikt over og forming av det musikalske stoffet og for stor virtuositet og usentimental følsomhet i framføringen.

Konserten foregår i samarbeid med Den norske ambassaden i Moskva, og vil finne sted i Rustkammeret, Kreml, Moskva (The Armory and the Patriarch Palace of the Moscow Kremlin) tirsdag 24. januar kl. 1900.

For mer info om festivalen, se disse sidene