Kwetzinsky med diplomkonsert

Den unge, prisvinnende pianisten Joachim Kjelsaas Kwetzinsky (26) holder sin avsluttende diplomkonsert på Norges musikkhøgskole, tirsdag 24. august kl. 20, med et program som byr på verk av Schubert, Ravel og Brahms. Også Ingfrid Breie Nyhus og Mikael Holmlund fremfører sine diplomkonserter på Norges Musikkhøgskole denne uken.

Pianisten Joachim Kjelsaas Kwetzinsky holder sin avsluttende diplomkonsert i klaver ved Norges musikkhøgskole, tirsdag 24. august.Han er en av tre pianister som denne uken avslutter et fireårig diplomstudium ved Norges musikkhøgskole. De øvrige to er Ingfrid Breie Nyhus, som vil fremføre verk av Haydn, Crumb, Berg og Chopin, i dag klokken 18, og Mikael Holmlund med verk Schubert, Ravel og Brahms, onsdag klokken 18. Holmlund er for øvrig også årets vinner av ConocoPhillips’ musikkstipend.

Oslogutten Kjelsaas Kwetzinsky spås en lysende karriere av Rikskonsertene, og er en av to som i mai vant Rikskonsertenes INTRO-klassisk lanseringsprogram for 2004 – 2006. Han har allerede en stor konsertvirksomhet i inn- og utland, både som solist og som medspiller i ulike kammerkonserter. Han begynte å studere på Barratt Dues Musikkinstitutt i perioden1995 -1998, og begynte så på Norges musikkhøgskole. Han tok kandidatstudiet i 2002 med pedagogene Liv Glaser og Einar Steen-Nøkleberg, og avsluttet diplomstudiet med Steen-Nøkleberg sommeren 2004.

Hva er det så som får en 26-åring til å tilbringe over 5 000 timer de siste fire årene sammen et flygel? Kjelsaas Kwetzinsky har i hvert fall i følge Rikskonsertene bemerket seg som en ung pianist med stor musikalitet og virtuos teknikk. Av juryen til INTRO-klassisk ble han berømmet for «sitt profilerte programvalg, sin imponerende oversikt over og forming av det musikalske stoffet, og for stor virtuositet og usentimental følsomhet i framføringen».

Til tross sin ennå unge alder har Kjelsås Kwetzinsky lang erfaring fra scenepodiet. Han begynte tidlig å spille teater, og som barneskuespiller turnerte han flere ganger med Riksteatret. Sceneerfaringen overførte han etter hvert til konsertpodiet, og han gikk etter hvert over til å studere klaver.

Kwetzinsky har ved siden av studiene gjort en rekke konserter i inn- og utland, både som solist og som medspiller i det klassisk repertoaret, men også med samtidsmusikk på programmet. Han har fattet stor interesse for russisk musikk, språk og kultur, og har blant annet gitt flere konserter i Moskva og Murmansk. Han har dessuten gitt konserter i Praha, Paris, Salzburg, Oman og Litauen.

Joachim Kjelsaas Kwetzinsky har vært prisvinner i Ungdommens pianomesterskap (1993) og i Concours Grieg pianistkonkurranse (2002), og ble i mai 2004 valgt ut som en av to musikere til Rikskonsertenes treårige lanseringsprogram INTRO-klassisk.

— INTRO-klassisk er en veldig bra starthjelp. Det betyr mye å vinne en slik konkurranse og være med i et lanseringsprogram. Det gir en fantastisk inspirasjon til mitt videre arbeid som pianist. Først må jeg avslutte mitt Diplomstudium på Musikkhøgskolen, deretter ser jeg mange muligheter i lanseringsprogrammet til å lage konserter og konsepter, og ikke minst å spille for et stort publikum. Jeg er veldig interessert i russisk musikk og jeg håper jeg får anledning til å jobbe videre med dette spesielt, sa en glad Joachim Kjelsaas Kwetzinsky etter tildelingen under Festspillene i Bergen 2004

I månedsskiftet august/september arrangerer Musikkhøgskolen i samarbeid med Concours Grieg den femte internasjonale Grieg-konkurranse i klaver, med finalister fra USA, Østerrike og Tyskland.