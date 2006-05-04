Kunstmusikk

Program for INTRO-klassisk under Festspillene i Bergen

04.05.2006
- Red.

Jakten på neste generasjons store klassiske stjerner er i gang. Den 28. mai konkurrerer noen av landets største klassiske talenter om en plass i Rikskonsertenes lanseringsprogram, INTRO-klassisk.

Leif Ove Andsnes, Truls Mørk og Wolfgang Plagge har alle fått karrierehjelp av Rikskonsertene. Sopranen Eir Inderhaug går i år ut av det treårige lanseringsprogrammet, og har i løpet av den tiden etablert seg som en nasjonal og internasjonal artist. Nå nyter hun stor suksess som Cosette i Les Miserables på Trøndelag Teater.

God profileringshjelp
— Det har vært viktig for meg å være INTRO-musiker. Etter å ha studert i utlandet i åtte år, har det vært godt å få profileringshjelp av Rikskonsertene. INTRO-klassisk har hjulpet meg inn på mange festivaler, sier Inderhaug som nå er bortimot fullbooket ut 2009.

— Det er bare de aller, aller beste som kan nå opp i denne konkurransen. Det stilles tøffe krav fordi det er så mange gode kandidater, sier produsent i Rikskonsertene og jurymedlem Arnfinn Refsdal.

Fra Håkonshallen til New York via Shanghai
Allerede den 27. mai skal de INTRO-musikerne som allerede har passert nåløyet, og er med i Rikskonsertenes lanseringsprogram, vise hva de er gode for. Under konserten INTRO-natt i Håkonshallen presenterer Eir Inderhaug (sopran), Kjell Tore Innervik (slagverk), Joachim Kjelsaas Kwetzinsky (piano), Håkon Mørch Stene (slagverk) og Ellen Ugelvik (piano) musikk under temaet Shanghai-Bergen-New York.

Virtuos stjernecellist
Og de får støtte langveisfra. Den kinesiske stjernecellisten Li-Wei Qin blir spådd en stor internasjonal karriere. Han har vunnet flere prestisjefulle priser og opptrådt med ledende symfoniorkestre og dirigenter. Under INTRO-natt spiller han sammen med noen av Norges fremste klassiske talenter.

I samarbeid med Festspillene i Bergen får INTRO-musikerne Håkon Mørch Stene og slagverkmakker Kjell Tore Innervik, Joachim Kjelsaas Kwetzinsky og Ellen Ugelvik vist seg fram som solomusikere. De to sistnevnte spiller egne konserter på Siljustøl under Festspillene.

Årets INTRO-kandidater er foreløpig ikke offentliggjort.

INTRO-klassisk under Festspillene i Bergen
26.05 Håkon Mørch Stene med Kjell Tore Innervik (slagverk) Håkonshallen kl. 19.30
27.05 INTRO-natt, Håkonshallen kl. 22.30
28.05 INTRO-finale, Håkonshallen kl. 14.00
03.06 Ellen Ugelvik (piano), Siljustøl kl. 15.00
04.06 Joachim Kjelsaas Kwetzinsky (piano), Siljustøl kl. 15.00

