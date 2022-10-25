Artiststyrt scene fikk ærespris fra nordiske komponister

Produserende og arkiverende scene fikke ærespris under Nordic Music Days.

Nordisk komponistråd deler årlig ut en ærespris til en kandidat som har gjort en ekstraordinær innsats for komponister og samtidsmusikkfeltet i Norden.

Årets ærespris gikk til det islandske konsertstedet Mengi. Mengi er et non-profit, uavhengig konsertsted skapt og administrert av artister i Reykjavík. Det åpnet i desember 2013 og har siden den gang vært vertskap for i gjennomsnitt tre arrangementer i uken gjennom hele året. Konsertstedet satser på ny og kreativ musikk, skriver Norsk komponistforening på vegne av deres nordiske fellesorganisasjon.

Videre trekker de fram at:

– Mengi har vært vertskap for rundt 2000 arrangementer med til sammen over 50 000 deltagere. Det har skapt mer enn 30 millioner islandske kroner i inntekter for artister, tilsvarende over 215 000 euro. I tillegg har Mengi generert over tre millioner islandske kroner, tilsvarende over 22.000 euro, i royaltyinntekter.

– Mengi skal gi kunstnerne total kreativ frihet i et miljø hvor de kan koble seg til et åpensindig publikum, utvikle sitt arbeid og få rettferdig betalt for sine prestasjoner. Det er også viktig at artister fra starten har kunnet bruke fasilitetene og hjelpen fra personalet for en mindre prosentandel av konsertinntektene, og dermed ikke har måtte ta noen økonomisk risiko. Gjennom dette enkle systemet har utallige nye verk blitt skapt, realisert og urfremført på Mengi, og i kjølvannet av dette har mange musikalske verk og artistkarrierer som startet i Mengi forflyttet seg over til en større scene og fått internasjonal anerkjennelse.

– Mengi har spilt inn over 700 konserter og har dermed et arkiv som kan tjene som en historisk referanse for utviklingen av ny og kreativ musikk på Island. Dette arkivet har delvis blitt offentliggjort, og det blir gjort en stor felles innsats for å lansere hele arkivet til 10-årsjubileet for Mengi i 2023.

Þórunn Gréta Sigurðardóttir, styreleder i Tónskáldafélag Íslands, overrakte prisen til Skúli Sverrisson, kunstnerisk leder og Ólöf Arnalds, medgründer av Mengi under åpningsseremonien til Nordic Music Days 2022 i Reykjavík rådhus den 11. oktober.