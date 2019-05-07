AktueltKunstmusikk

Nordic Music Days tar pulsen på samtidsmusikkfeltet

07.05.2019
- Red.

For første gang arrangeres Nordic Music Days nord for polarsirkelen. I dag kom programmet, og store opplevelser og store spørsmål venter både tilreisende og boende.

I dag ble programmet for festivalen Nordic Music Days sluppet. Den ambulerende festivalen ble grunnlagt i 1888, og er den største og eldste internasjonale arenaen for fremføring og presentasjon av ny nordisk kunstmusikk. 13. til 17. november arrangeres den for første gang nord i Norge.

– Går det an å diskutere om musikk er sann?
Festivaltemaet for årets Nordic Music Days er Sannhet?, skriver festivalen i pressemeldingen til Ballade.

– Tematikken oppstod midt i den mest hektiske metoo-tiden, hvor man konstant ble minnet på at hva sannhet er ikke er så opplagt. I musikk og kunst er man trent til å stille spørsmål ved det meste, samtidig som både musikk og kunst også kan by på vedtatte sannheter. Med denne festivalen vil vi stille spørsmål om sannhet i en nordisk kunstmusikalsk sammenheng, forteller festivalens kunstneriske leder, Therese Birkelund Ulvo, i meldingen.

Kunstnerisk leder for Nordic Music Days, Therese Birkelund Ulvo (Foto: Andreas Ulvo)

– Menneskene er kanskje de første vesener på jorden som er intellektuelt rustet til å velge å leve i likevekt med naturen og til å vise omsorg for naturens mangfold. Hvorfor velger vi likevel å ikke gjøre det som åpenbart fremstår som det viktigste og riktigste? Vi er den første generasjonen som har nok kunnskap og gode nok verktøy til å ta grep – hvis vi bare vil det nok. Når ordene i samfunnsdebatten er brukt opp, åpner det kanskje et rom for kunsten og musikken som meningsytring, sier Ulvo.

Tar byen i bruk
I tillegg til å bringe Norden til Bodø, skal Nordic Music Days også prege byen og skape forstyrrelser og interaksjon med Bodø som kulturby og innbyggerne generelt, melder festivalen. Festivalen kommer til å ta byen i bruk, og ønsker å være en attraksjon for de som bor i Bodø, kunstmusikkinteressert eller ei.

– Nordic Music Days er med på å ta pulsen på det som skjer innen samtidsmusikkfeltet i Norden. Feltet er i konstant bevegelse og utvikling og gjennom en omfattende juryeringsprosess med representanter fra både Færøyene, Island, Finland, Sverige, Danmark og Norge har vi i løpet av prosessen spredt mye kunnskap og kjennskap over landegrensene. Over 600 verk ble sendt inn, og det har vært utrolig spennende å se hvordan de forskjellige landene har ulike tradisjoner og trender. Generelt er jeg imponert over nivået og kunne gjerne laget festival i flere uker uten å gå tom for godt innhold, sier Ulvo.

Prosjektleder Eirik Raude og kunstnerisk leder Therese Birkelund Ulvo (Foto: Stormen konserthus)

Til Bodø kommer komponister, kunstnere og utøvere fra hele Norden, inkludert Island og Færøyene, for å lytte, diskutere og å møte publikum i byen. Festivalprogrammet inneholder alt fra lokal sangglede til høyteknologisk robotmusikk og flersanselige opplevelser med mat og lyd til konserter i Stormen Konserthus. Innen festivalen har forlatt Bodø har rundt 40 arrangementer funnet sted, fordelt på fire dager.

Fra programmet trekker arrangørene fram «et splitter nytt verk for klokkespill, systemkritikk og skarp feministisk tale i konsertform», «musikk som interaktivt strategispill, høyttalerorkester, taktile stoler», og et «sterkt familieprogram, kunstinstallasjoner, sprek orgelmusikk og Medea-tekster», som vil skje i blant annet Stormen bibliotek og Bodø Domkirke.

Nordic Music Days eies av Nordisk Komponistråd og drives i 2019 av Norsk Komponistforening. Blant komponistene og utøverne som er på programmet for årets festival er Bodø Domkor og Vocal Art, Bente Leiknes Thorsen, Kaija Saariaho, Haukur Tomasson, Arctic Philharmonic Sinfonietta, Berit Norbakken Solset, Thoranna Björnsdottir, Juhani Silvola og Cikada med verk av Frej Wedlund, Anna Thorvaldsdottir og Allan Madsen.

Se hele programmet på hjemmesiden til Nordic Music Days.

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Per i dag er NOPA, Norsk komponistforening, Creo og Musikkforleggerne medlemmer i Foreningen Ballade.

Eirik RaudeNordic Music DaysStormen konserthusTherese Birkelund Ulvo

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Stormen konserthus Foto: Big picture, Martin Losvik

Nordic Music Days til Bodø i 2019

Norsk Kompononistforening har for første gang valgt å legge den ambulerende internasjonale festivalen utenfor Oslo.

Nordic Music Days 2017, Southbank Centre, London.

Lite norsk blant det nordiske i London

Av 41 nordiske komponister var kun fem norske på Nordic Music Days i London. Det er lite i et jubileumsår.

Kunstnarleg leiar for årets festival, Therese Ulvo (til venstre), foran klokketårnet i Bodø

Nordic Music Days: Kva er sann musikk?

Gjennom 35 arrangement på fire dagar utforskar rundt 60 komponistar sann musikk frå ulike vinklar i skandinavias musikalske episenter akkurat...

Forstyrrande, provoserande, vakkert og vanskeleg under opningskonserten til Nordic Music Days onsdag

Nordic Music Days: Civilized Music

Kven trakkar musikkhistoriens sti? Kva har vi mista på vegen? To av verka på Nordic Music Days sin opningskonsert var...

Plaketten til æresprisen fra Nordisk Komponistråd til Ung Nordisk Musikk (UNM)

Nordisk komponistråds ærespris 2019 til Ung Nordisk Musikk

Organisasjonen som presenterer unge nordiske komponister får prisen for ekstraordinær innsats for nordisk komponistliv.

«Tasteful Turntable» under Nordic Music Days utforska samspelet mellom sansane: Kan ein smak opplevast forskjellig om du har ulike lydar til?

Nordic Music Days: Tasteful Turntable

Eg har spelt min første gulrotsolo. I «Tasteful Turntable» er lyd og smak likeverdige komponent, og det var så gjennomført...

