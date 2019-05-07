Nordic Music Days tar pulsen på samtidsmusikkfeltet

For første gang arrangeres Nordic Music Days nord for polarsirkelen. I dag kom programmet, og store opplevelser og store spørsmål venter både tilreisende og boende.

I dag ble programmet for festivalen Nordic Music Days sluppet. Den ambulerende festivalen ble grunnlagt i 1888, og er den største og eldste internasjonale arenaen for fremføring og presentasjon av ny nordisk kunstmusikk. 13. til 17. november arrangeres den for første gang nord i Norge.

– Går det an å diskutere om musikk er sann?

Festivaltemaet for årets Nordic Music Days er Sannhet?, skriver festivalen i pressemeldingen til Ballade.

– Tematikken oppstod midt i den mest hektiske metoo-tiden, hvor man konstant ble minnet på at hva sannhet er ikke er så opplagt. I musikk og kunst er man trent til å stille spørsmål ved det meste, samtidig som både musikk og kunst også kan by på vedtatte sannheter. Med denne festivalen vil vi stille spørsmål om sannhet i en nordisk kunstmusikalsk sammenheng, forteller festivalens kunstneriske leder, Therese Birkelund Ulvo, i meldingen.

– Menneskene er kanskje de første vesener på jorden som er intellektuelt rustet til å velge å leve i likevekt med naturen og til å vise omsorg for naturens mangfold. Hvorfor velger vi likevel å ikke gjøre det som åpenbart fremstår som det viktigste og riktigste? Vi er den første generasjonen som har nok kunnskap og gode nok verktøy til å ta grep – hvis vi bare vil det nok. Når ordene i samfunnsdebatten er brukt opp, åpner det kanskje et rom for kunsten og musikken som meningsytring, sier Ulvo.

Tar byen i bruk

I tillegg til å bringe Norden til Bodø, skal Nordic Music Days også prege byen og skape forstyrrelser og interaksjon med Bodø som kulturby og innbyggerne generelt, melder festivalen. Festivalen kommer til å ta byen i bruk, og ønsker å være en attraksjon for de som bor i Bodø, kunstmusikkinteressert eller ei.

– Nordic Music Days er med på å ta pulsen på det som skjer innen samtidsmusikkfeltet i Norden. Feltet er i konstant bevegelse og utvikling og gjennom en omfattende juryeringsprosess med representanter fra både Færøyene, Island, Finland, Sverige, Danmark og Norge har vi i løpet av prosessen spredt mye kunnskap og kjennskap over landegrensene. Over 600 verk ble sendt inn, og det har vært utrolig spennende å se hvordan de forskjellige landene har ulike tradisjoner og trender. Generelt er jeg imponert over nivået og kunne gjerne laget festival i flere uker uten å gå tom for godt innhold, sier Ulvo.

Til Bodø kommer komponister, kunstnere og utøvere fra hele Norden, inkludert Island og Færøyene, for å lytte, diskutere og å møte publikum i byen. Festivalprogrammet inneholder alt fra lokal sangglede til høyteknologisk robotmusikk og flersanselige opplevelser med mat og lyd til konserter i Stormen Konserthus. Innen festivalen har forlatt Bodø har rundt 40 arrangementer funnet sted, fordelt på fire dager.

Fra programmet trekker arrangørene fram «et splitter nytt verk for klokkespill, systemkritikk og skarp feministisk tale i konsertform», «musikk som interaktivt strategispill, høyttalerorkester, taktile stoler», og et «sterkt familieprogram, kunstinstallasjoner, sprek orgelmusikk og Medea-tekster», som vil skje i blant annet Stormen bibliotek og Bodø Domkirke.

Nordic Music Days eies av Nordisk Komponistråd og drives i 2019 av Norsk Komponistforening. Blant komponistene og utøverne som er på programmet for årets festival er Bodø Domkor og Vocal Art, Bente Leiknes Thorsen, Kaija Saariaho, Haukur Tomasson, Arctic Philharmonic Sinfonietta, Berit Norbakken Solset, Thoranna Björnsdottir, Juhani Silvola og Cikada med verk av Frej Wedlund, Anna Thorvaldsdottir og Allan Madsen.

