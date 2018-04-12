Nordic Music Days til Bodø i 2019

Norsk Kompononistforening har for første gang valgt å legge den ambulerende internasjonale festivalen utenfor Oslo.

Norsk Komponistforening (NKF) er i 2019 vertskap for den internasjonale festivalen Nordic Music Days (NMD). Styret i NKF har for første gang valgt å legge festivalen et annet sted i Norge enn i Oslo, og det til Stormen og Bodø. Komponist Therese Birkelund Ulvo er engasjert som kunstnerisk leder og musikeren Eirik Raude som prosjektleder.

NMD ble grunnlagt i 1888, og eies og arrangeres de nordiske komponistforeningene. Festivalen arrangeres årlig i en ambulerende modell, hvor hvert lands komponistforening er vertskap for festivalen hvert sitt år. De fleste utgavene av festivalen har blitt arrangert i de nordiske hovedstedene, med flere internasjonale avleggere: Berlin 2002 i regi av Norsk Komponistforening, og en avstikker i Paris 2006 under Radio Frances Festival Présences. I 2017 arrangerte Föreningen svenska tonsättare NMD i London på Southbank Center med åpningskonsert i Royal Festival Hall.

– Det at Bodø er destinasjonen for Nordic Music Days 2019 var en svært motiverende faktor for å si ja til å være kunstnerisk leder. Bodø har blitt kjent for et suverent arbeid for publikumsutvikling i miljøet rundt Bodø Sinfonietta/NOSO, og det er veldig inspirerende å kunne få ta del i dette for en liten periode. I Norge, hvor vi har Ultimafestivalen som en stor og veldig synlig aktør, er det ekstra viktig å få vise frem noe mer enn Oslo til alle de tilreisende komponistene og musikerne. Det er nettopp en av styrkene ved Norge at vi har et rikt og velfungerende kulturliv over hele landet, sier Ulvo i en pressemelding.

NMD er en av Europas eldste festivaler og eies av Nordisk Komponistråd, som er en samarbeidsorganisasjon for de nordiske komponistforeningene. President i Nordisk Komponistråd Antti Auvinen forteller i meldingen at:

– Nordic Music Days er sentral i det nordiske samarbeidet mellom komponister og musikere, og også mellom organisasjonene i Norden. Festivalen har i 130 år knyttet Norden sammen og bidratt til kunstneriske samarbeidsprosjekter som har løftet det kunstneriske nivået i møte med et internasjonalt publikum. Det nordiske samarbeidet har også kulturpolitiske effekter langt ut over festivalens varighet hvert år, og viser viktigheten av samspillet mellom de lokale, nasjonale og internasjonale aktørene.

Festivalen vil vare i fire dager og ha stor bredde, med konserter, workshops, seminarer, minikonserter og andre presentasjoner. Festivalledelsen for NMD 2019 er allerede godt i gang med planleggingen.

– Responsen fra aktører i Bodø og omegn som ønsker å bidra er enestående. Jeg har tro på at vi kan få til en helt spesiell og minneverdig festival i 2019, og jeg gleder meg til å la det nordiske samtidsmusikkmiljøet bli bedre kjent med Bodø! Vi skal lage en festival i Bodø som kombinerer det sterke lokale kulturlivet i nord med de beste musikkkreftene i norden. Vi ønsker å ta i bruk hele byen, og det er viktig for meg å lage en festival som er i samspill med Bodø selv, og utnytter områdets særpreg. Det vil være stor aktivitet i alt fra flotte Stormen, til offentlige steder og mindre og mer intime arenaer, sier Ulvo videre i meldingen.

NMD 2019 sammenfaller også med Stormens 5-års jubileum.

–Dette er den største samlede internasjonale presentasjon av ny nordisk kunstmusikk i Europa og vi ser frem til å arrangere festivalen i Bodø. Tidspunktet er 13-17 november 2019, altså under Stormens 5-års jubileum. Vi ser nå på ulike muligheter for å markere denne begivenheten i eller rundt festivalen. Dette er en perfekt markering av Bodø på veien mot å bli Europeisk Kulturhovedstad i 2024, sier Rolf-Cato Raade, direktør for Stormen Konserthus i Bodø samme melding.

Tidligere festivaler:

Helsinki 2018 – Finland

London 2017 – Sweden

Reykjavík 2016 – Iceland

København 2015 – Denmark

Oslo 2014 – Norway

Helsinki 2013 – Finland

Stockholm 2012 – Sweden

Reykjavík 2011 – Iceland

København 2010 – Denmark

Oslo 2009 – Norway

Helsinki 2008 – Finland

Norrköping 2007 – Sweden

Reykjavík 2006 – Iceland

København, Malmö and Helsingborg 2004 – Denmark

MAGMA, in Berlin 2002 – Norway

Lahti, Turku, Helsinki 2000– Finland

Stockholm 1998 – Sweden

Reykjavík 1996 – Iceland

København 1994 – Denmark

ULTIMA, in Oslo 1992 – Norway

Turku, Espoo, Helsinki 1990 – Finland

Stockholm 1988 – Sweden

Reykjavík 1986 – Iceland

København 1984 – Denmark

Oslo 1982 – Norway

Helsingfors 1980 –Finland

Stockholm 1978 – Sweden

Reykjavík 1976 – Iceland

København 1974 – Denmark

Helsingfors 1970 –Finland

Stockholm 1968 – Sweden

Reykjavík 1967 – Iceland

Helsingfors 1964 –Finland

København 1962 – Denmark

Stockholm 1960 – Sweden

Oslo 1958 – Norway

Helsingfors 1956 –Finland

Reykjavík 1954 – Iceland

København 1952 – Denmark

Helsingfors 1950 –Finland

Oslo 1948 – Norway

Stockholm 1947 – Sweden. Uoffisielle Nordiske Musikkdager. Evenementet inngikk i

forberedelsene for Nordisk Komponistsråds planer om å innføre permanente Nordiske

Musikkdager.

København 1938 – Denmark

Oslo 1934 – Norway

Helsingfors 1932 –Finland

Stockholm 1927 – Sweden

Helsingfors 1921 –Finland

København 1919 – Denmark

Stockholm 1897 – Sweden

København 1888 – Denmark

