Forskningsperformance

Hvor stille er stille?

Det er forskergruppen FourMs ved universitetet i Oslo som står bak stillstandsprosjektet Sverm.

Sverm undersøker spørsmål som «Hvor stille er stille?», og måler blant annet mikrobevegelser og mikrolyder i ting vi ellers oppfatter som stillstående og stille.

Prosjektet avsluttes denne helgen med en serie perfomancer i bevegelseslaben på Institutt for musikkvitenskap ved UiO.

Forestillingene er gratis og finner sted:

Torsdag 29. november kl 10:00 og 13:00

Fredag 30. november kl 10:00, 13:00 og 19:00

Lørdag 1. desember kl 13:00 og 19:00

Medvirkende er Kari Anne Vadstenvik Bjerkestrand, Lisa Dillan, Alexander Refsum Jensenius, Victoria Johnson, Elisabeth Kjeldal Nilsson og Maja Roel.