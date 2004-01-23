Jazz

Sten Sandell Trio på Munchmuseet

23.01.2004
Arvid Skancke-Knutsen

Svensk-norske Sten Sandell Trio, med Paal Nilssen-Love bak trommene, slipper i disse dager platen «Flat Iron» på impro-labelen SOFA. Det markeres bl.a. med en konsert på Munchmuseet i Oslo søndag klokken 15. SOFA er også aktuelle med albumet «You Should Have Seen Me Before We First Met» med Ingar Zach og Ivar Grydeland, samtidig som også en solo-trommeplate med Zach er underveis.

Sten Sandell trio, som består av Sten Sandell (piano og stemme), Johan Berthling (kontrabass) og Paal Nilssen-Love (trommer og perkusjon), ble etablert våren 1999 i Stockholm, og har siden jobbet jevnlig der og i Oslo. Trioens musikalske arbeid foregår i den europeiske improvisasjonsmusikk-tradisjonen, og er blitt beskrevet som «polytonalrytmisk totalmusikk».

Etter flere konserter ved Vancouver Jazzfestival 2001, slapp trioen sin debut-CD «Standing Wave»på SOFA Records, for øvrig den fjerde utgivelsen på det vesle kvalitetsselskapet. Albumet inneholdt opptak fra Blå og Munchmuséet i Oslo. Trioen var 2002 engasjert ved Molde Jazzfestival og Umeå Jazzfestival.

Jon Morgan i The Wire var en av de som lot seg begeistre, og skrev følgende: «The biggest revelation of the festival was Sandell´s own trio, finding the pianist`s menacing motifs hovering above Johan Berthling`s churning bass and the restless barrage of percussionist Paal Nilssen-Love, offering a startling contrast to the glorious weather outside.» I Norge skrev Arild R. Andersen dette i Aftenpostens Aftenutgave: «Det er lenge siden jeg hørte en jazzinnspilling der lyset slås så brått på som på «Standing Wave».»

Sten Sandell er basert i Stockholm, og samarbeider i dag med bl.a. Sven Åke Johansson, Gush, Mats Gustafsson, Michael Zerang, Fred Longberg Holm. Han har 25 år bak seg som improvisasjonsmusiker, og deltatt på de fleste større improvisasjons-festivalene i Europa og Nord-Amerika. Hans spillestil kan etter eget utsagn lett relateres til Cecil Taylor, og han er videre sterkt influert av samtidsmusikk av komponister som Morton Feldman og John Cage. Johan Bertling på kontrabass spiller bl.a. med Raymond Strid, Fredrik Ljungkvist og David Stackenäs, og betegnes som «en musiker av dimensjoner med meget høy energi og utholdenhet.»

Paal Nilssen-Love er en av Norges mest aktive trommeslagere, og var nylig en av hovedmotorene bak All Ears-festivalen i Oslo. Han har bl.a. spilt med Frode Gjerstad Trio, The Thing, School Days og Atomic, er gjenstand for et stort portrettintervju i den siste utgaven av The Wire, og er omtalt på følgende vis på Alarms nettsider, der han er nominert med to plater i kategorien jazz: «Snakker vi om en av verdens beste trommeslagere? Det er ikke bare såpa Pat Metheny som mener dette. Stavangergutten har en spillestil som minner om pilking, boksing og nevrokirurgi, og folk som hører og ser han spille for første gang tror verken sine øyne eller ører.»

Ballade hadde torsdag gleden av å overvære en minikonsert med Sten Sandell Trio på Bare Jazz i Oslo, og anbefaler absolutt våre lesere å oppleve trioen live på Munchmuseet søndag, gjerne supplert med en anskaffelse av de nye SOFA-platene, som sammen med utgivelsene til bl.a. Susanna And The Magical Orchestra og Sidsel Endresen/ Christian Wallumrød har sørget for at det norske plateåret åpner meget sterkt.

