Mange store kammermusikknavn til Trondheim i høst

Nå er programmet for Trondheim Kammermusikkfestival klart, og festivalen mener de har klart å hente flere musikalske profiler enn noensinne til byen. – I år kan vi by på ikke bare en, ikke to, men seks, sju absolutte verdensnavn i løpet av den ukelange festivalen, sier en fornøyd styreformann Per Ottesen. Russiske Sofia Gubaidulina er festivalkomponist, byens egen Arve Tellefsen kommer, og det gjør også Levon Chilingirian, trombonist Christian Lindberg, Trio Con Brio og Ole Edvard Antonsen, blant annet.

Av Hild Borchgrevink

– Vi er utrolig fornøyde med kvaliteten på årets program, sier kunstnerisk leder Sigmund Tvete Vik. – Å kunne by det trønderske konsertpublikummet på Sofia Gubaidulina er jo en aldri så liten verdenssensasjon. Publikumsfavoritter som World Quintet og Raschér-kvartetten er kjent for å etterlate publikum i kronisk trampeklapp uansett hvor de spiller i verden. Christian Lindberg er en opplevelse i seg selv. Og at vi har fått med oss Trondheims egen Arve Tellefsen, som egentlig har hendene fulle med sin egen festival i Oslo, er et aldri så lite scoop, smiler Tvete Vik.

– Siden jeg ble involvert i festivalen tror jeg neppe jeg har opplevd en slik bredde i kvaliteten, sier Per Ottesen, dagens styreformann i Trondheim kammermusikkfestival og styremedlem siden starten i 1996. Alt ligger til rette for en usedvanlig god festival.

Festivalen arrangeres i tidsrommet 20.-26. september, med 18 konserter fordelt på Frimurerlogen, Nidarosdomen og Olavshallen.

– Sofia Gubaidulina fra Russland er årets festivalkomponist, opplyser Sigmund Tvete Vik. – Hun regnes som en av de mest innflytelsesrike russiske komponistene bak Sjostakovitsj, men hun har måttet kjempe for å få anerkjennelse i sitt hjemland. Hun fikk sitt navn slettet fra det offisielle russiske musikkleksikonet i 1974, og opplevde nesten å bli strøket på sine eksamener ved Konservatoriet i Moskva. Det var bare Sjostakovitsj som likte hennes arbeid, og han ba henne ”fortsette på sine feilaktige stier”.

Gubadulina er svært opptatt av å være seg selv, og dette kommer gjerne til uttrykk gjennom uvanlige instrumentkombinasjoner og inspirasjon fra andre sider av kunsten enn musikken. Man finner ofte innslag av mystisisme og symbolikk basert på hennes egen dypt kristne overbevisning, og inspirasjon fra østlig filosofi blant annet gjennom bruk av tekster fra egyptisk og persisk litteratur. Hun beskriver selv sin musikk som ”øst møter vest”.

The World Quintet er tidligere kjent som gruppen ”Kol Simcha”. Disse musikerne kombinerer jødisk klezmermusikk med tradisjonell jazz og energisk sceneopptreden. Kvintetten har base i Sveits.

Festivalen har også klart å huke tak i sitt bysbarn Arve Tellefsen, vel en måned etter at Tellefsens egen festival i Oslo er avsluttet. Under årets Festspillene i Bergen ble han hedret med Ole Bull-prisen.

Christian Lindberg er en musiker med svarte skinnbukser og et trombonespill man ikke glemmer. Han opptrer oftest solo, men under Trondheim kammermusikkfestival skal han også være kammermusiker. Han er sjefsdirigent for Swedish Wind Ensemble og Nordic Chamber Orchestra.

Levon Chilingirian har som leder for Chilingirian-kvartetten oppnådd stor anerkjennelse verden over. Chilingirian er en høyt respektert lærer ved Royal College of Music i London, og han er kunstnerisk leder for det svenske kammerorkesteret Camerata Roman. Sammen med kvartetten sin har han vært instruktør på sommerkurs for unge musikere i Norge 14 år på rad, og kan derfor sies å være ansvarlig for en hel generasjon med norske kammermusikere.

Ole Edvard Antonsen trenger vel ingen nærmere presentasjon her hjemme. Trompetvirtuosen har urfremført over 40 verk som er skrevet spesielt for ham. I tillegg til sin klassiske karriere har Antonsen gjort flere prosjekter i samarbeid med størrelser innen pop, rock og jazz som Level 42, Lisa Stansfield og Willem Breuker Kollektif.

Rascher Saxophone Quartet er av avisen Wiener Zeitung utropt som «De ukronede saksofonkongene». Kvartetten spiller jevnlig i verdens mest prestisjefylte konsertsaler, og over 250 samtidskomponister har blitt inspirert til å skrive verker til denne kvartetten.

Pianisten Jarmo Savolainen er en etterspurt utøver i toppsjiktet av finsk jazz. Som musiker og komponist har han utgitt nær 50 album, som innholdsmessig spenner fra solo piano til produksjoner med flere ulike ensembler. Savolainen har også et stort navn utenfor Finland. – Modernistisk og intellektuelt, men langt fra akademisk og tørt, i følge kunstnerisk leder Tvete Vik.

Trondheim Voices gjorde seg sterkt bemerket med sine konserter under Moldejazz og på Olsok på Stiklestad sist sommer. 11 av Norges fremste vokalimprovisatører, deriblant profiler som Live Roggen og Solveig Slettahjell, stiller med hver sin stemme, og hvert sitt uttrykk.

Trio con Brio vil mange kjenne igjen fra fjorårets kammermusikkfestival, da de begeistret publikum og dommere og vant både 1. pris og publikumsprisen i kammermusikkonkurransen som er en del av festivalen. Den dansk-koreanske klavertrioen består av søstrene Soo-Jin Hong på fiolin, Soo-Kyung Hong på cello og Jens Elvekjær på piano. De tre musikerne dannet trioen i Wien i 1999 og har vunnet priser i konkurranser over hele Europa.

Kammerorkesteret TrondheimSolistene består av håndplukkede musikere som først opptrådte sammen i 1988 på initiativ fra fiolinisten Bjarne Fiskum. Orkesteret har vakt oppsikt og anerkjennelse både nasjonalt og internasjonalt, og gjennomførte i 1999 en mye omtalt Europa-turne sammen med stjernefiolinisten Anne-Sophie Mutter.

Oslo Strykekvartett ble etablert i 1991. Kvartetten har et omfattende repertoar, hvor utgangspunktet selvsagt er de store klassikere, deriblant Beethoven komplett, men spillelisten strekker seg helt frem til nålevende komponister. De har i tillegg lykkes med å gå nye veier, både i uttrykksformer og repertoar. Kvartetten består av Geir Inge Lotsberg og Per Kristian Skalstad på fiolin, Are Sandbakken, bratsj, og Øystein Sonstad på cello.

Den unge finske cellisten Jan-Erik Gustafsson har av mange kritikere blitt tildelt stjernestatus på sitt instrument. Han har vunnet en rekke internasjonale priser og har siden han var 15 år opptrådd jevnlig på prestisjefylte scener som Carnegie Hall i New York, Suntory Hall i Tokyo og Brahms Halle i Wien.

Marita Kvarving Sølberg ble i 2001 den første norske vinner av Dronning Sonjas Internasjonale Musikkonkurranse for sangere. Neste sesong skal hun blant annet på en stor europaturne med Bergen Filharmoniske Orkester.

Siviløkonom, journalist, plateartist, krim-, dokumentar- og novelleforfatter Jo Nesbø deltar også på Trondheim Kammermusikkfestival i et spennende samarbeid med multikunstneren Arne Nøst.

Programmet kan beskues på Trondheim Kammermusikkfestivals nettsider.