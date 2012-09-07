Jazz for kirkerommet

07.09.2012
Embret Rognerød

Norges ledende New-Orleans-orkester Magnolia feirer førti år med konsert og nytt album.

Magnolia Jazzband, et av de få gjenværende bandene som spiller New Orleans revival-jazz, feirer 40-årsdag og slipper sitt 13. album på lørdag.

– Vi hadde en lignende markering da Magnolia var 35 år. Da fylte vi konserthuset. Vi har store forventinger også til lørdagens konsert, sier trombonist Gunnar Gotaas, som har vært bandleder siden Magnolia ble startet opp i 1972.

Spiller ofte i kirken

Magnolia Jazzband var et av de første bandene som spilte rytmisk musikk i norske kirker.

– Vi begynte med kirkekonserter allerede i 1981. På den tiden var reglementet veldig strengt, vi måtte legge frem for kirkerådet hva vi spilte. Det har vært en kraftig utvikling på de årene som har gått, sier Gotaas.

Store deler av konsertvirksomheten til bandet foregår fremdeles i kirker rundt om i Europa. Gotaas mener kirkerommet er et naturlig sted for bandet å spille.

– New Orleans-musikken startet i små, farvede menigheter og kirken er et godt lokale å spille i. Det er en sakral stemning i kirken, som gjør at folk hører etter på det man spiller, sier han.

Gir ut Molde-konsert

I 1981 holdt Magnolia Jazzband en kirkekonsert på Molde jazzfestival sammen med den amerikanske sangerinnen Lillian Boutté. Samarbeidet ble gjentatt under en jubileumskonsert på samme festival i fjor.

Utvalgte låter fra de to konsertene med Boutté, som også er gjestevokalist også under lørdagens konsert, gis nå ut på skive.

– Albumet består nesten utelukkende av ren gospelmusikk, sier Gotaas.

Få band igjen

Det er få profesjonelle band som spiller tradisjonell New Orleans-jazz i Skandinavia i dag. Blåserekken i Magnolia, Georg Reiss, Anders Bjørnstad og Gunnar Gotaas, har spilt sammen helt siden oppstarten i 1972.

Det mangeårige samarbeidet har ført til at det sju manns sterke orkesteret har et svært personlig uttrykk, mener Gotaas.

– Kjemien og interessen for å musisere har gjort at vi har holdt sammen. Vi står ikke på scenen som noen saltstøtter, vi elsker det vi driver med.

Konserten finner sted i Oslo Konserthus lørdag.

Magnolia Jazzband

Magnolia Jazzband – følg hjertet, vær ydmyk

Neste år har Magnolia Jazzband holdt sammen i 35 år. I løpet av disse årenen har Magnolia vært en av...

Magnolia jazzband i

"Slentrende, svingende, men ikke bare gladjazz"

I 45 år har Magnolia Jazzband spilt New-Orleans-toner. Når bandet nå feirer seg selv, spiller det også eget materiale.

