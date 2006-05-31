Ikke akkurat jazzpurisme

Wibutee har nettopp sluppet sitt fjerde album siden debuten ”Newborn Thing” i 2000, denne gangen med vokalhjelp fra Anja Garbarek. ”Sweet Mental” har av flere blitt karakterisert som en annerledes Wibutee-utgivelse, men saksofonist Håkon Kornstad mener det nye albumet er en naturlig fortsettelse av bandets kontinuerlige ønske om å utvikle seg videre fra sitt ståsted i jazz. – ”Sweet Mental” er resultatet av en musikalsk utvikling, og vi kommer til å fortsette å utvikle blandingen av jazz med annen musikk, melder Kornstad.

Av Carl Kristian Johansen

Sweet Mental kunne blitt karakterisert som en jubileumsplate; Wibutee har i 2006 holdt det gående som band i ti år.

Bandet har vært en løst sammensatt enhet, og flere godt kjente musikere har kommet og gått i flere faser. Blant disse er Erlend Skomsvoll, Live Maria Roggen, Gulleiv Wee og Per Zanussi.

— Vi ville gjøre noe annet med Wibutee enn det Roggen og Skomsvoll ville, så vi byttet dem ut med Sternklang. Per ville jobbe med et mer rent jazzuttrykk etter Playmachine (2004).Den faste basen i Wibutee består nå av Wetle Holte (trommer) og Rune ”Sternklang” Brøndbo (elektronikk) og meg selv. Vi har alltid hatt med gjester både i studioarbeidet og i livesammenhenger, og det vil vi fortsette med, sier Kornstad.

Syng med det nebbet du har

Gjest på Sweet Mental er Anja Garbarek, som bidrar på albumets siste spor ”The Ball”. Hva gjorde at dere ønsket å ha med Garbarek?

— Hun er en helt for oss alle, fordi hun alltid har gjort sine egne ting og hele tiden har fornyet seg. Og så liker vi stemmen hennes veldig godt, den er helt spesiell. Hun har bare samarbeidet med Satyricon tidligere, så vi ble ganske overrasket over at hun sa ja til oss. Anja har en fantastisk innlevelse og er en stor formidler av følelser, sier Kornstad

Kornstad synger også selv på tittelsporet ”Sweet Mental”. En kjærlighetssang?

— Kanskje. Den handler også om hvordan man starter et band, og om hvordan ideer blir til. ”Crash Hit” hadde også en mørkere del som jeg utviklet en stund, men jeg tok det vekk. Den var i utgangspunktet relativt dyster, sier Kornstad.

Garbarek syntes ”The Ball” var skummel og med mørke undertoner.

— Jeg synes den er optimistisk, meningen er at man kan slappe av, ikke stresse med tidsklemmer og andre ting. Jorda snurrer jo uansett, og da er man i fart. Men alt har jo en understrøm, sier Kornstad.

Det nye Wibutee

Kornstad på vokal, som backes i livesammenhenger av bassist Tor Egil Kreken, er en av flere nye elementer på Sweet Mental.

— Jeg har ikke sunget siden jeg var liten, Rune har begynt å spille gitar for første gang på femten år, og vi har med banjo og piano. Det er rett og slett et ønske om å gjøre helt nye ting, og lage musikk som ikke går etter personlig hovedinstrument, men som heller er et resultat av et ønske om å lage et sound sammen som band. Det er et resultat av en musikalsk utvikling, og vi kommer til å fortsette å utvikle blandingen av jazz med annen musikk, sier Kornstad, før han fortsetter:

— Det er mange som har sagt at Sweet Mental er veldig forskjellig fra tidligere skiver. Men vi synes den er en destillert versjon av Playmachine. Vi har turt å finpusse litt mer, og musikken er litt mer finkornet nå. Den er gjennomkomponert istedenfor gjennomimprovisert som tidligere, sier Kornstad.

Wibutee har ofte blitt trukket fram i samme åndedrag som Bugge Wesseltoft New Conception of Jazz. Altså en club/dansorientert form for elektrisk jazz. Det har forsvunnet fra sfæren til Wibutee med det nye albumet, synes undertegnede. Kornstad er ikke enig.

— Det er ikke nødvendig for oss å lage dansemusikk, men live virker det som om den musikken vi spiller nå er mer dansbar enn den vi har laget før, mener Kornstad:

— Vi har prøvd å lage gode enkeltstående låter, og ingen i pur beatbasert retning. Låtene er resultat av mange ideer, og vi har utviklet hver låt individuelt.

Gjennomtenkt intuisjon

Det høres ut som dere har tenkt mer som et pop- eller rockeband, framfor et jazzband denne gangen. Hva med albumet som helhet?

— Det var et helt konkret valg vi gjorde i Wibutee. For at det skulle bli best mulig har vi tenkt mye mer konkret på bandsoundet. Plate er et helt annet medium enn konsert, vi har hatt med oss produsent og gjort produksjonen mer pop-aktig og grundig i sin helhet. Men live kommer vi til å gi mye mer plass til improvisasjon og den utadvendte øyeblikksenergien, lover Kornstad.

Til tross for at Sweet Mental er et mer produsert og komponert album enn Wibutee har sluppet tidligere, mener Kornstad allikevel at arbeidet har vært basert på følelser og intuisjon framfor en intellektuell prosess.

— Vi har alle gått langt tilbake for å finne det som gjorde at vi i det hele tatt begynte med musikk. Vi har lett etter essensen i hvorfor vi driver med det vi gjør, og hva som fanget oss i utgangspunktet. Man kan lett se seg blind på hva som er inn og ut i et lite land som Norge. Vi måtte ta klare grep og virkelig satse på følelsene for ikke å bli fanget av regler som sier hva man kan, og ikke kan gjøre. Man kan si at det handler om å gå tilbake til utgangspunktet, eller ”back to basic”. Ett skritt tilbake, og to skritt fram, sier Kornstad.

Et bredt spekter

Kornstad selv har vært innom svært mange uttrykksformer siden han inntok scenen i 1998. Fra akustisk fri-improvisasjon i Tri-Dim, via et helt jazzorientert uttrykk i nå avsluttede Kornstad Trio, til duoen med pianist Håvard Wiik. Kornstad/Wiik Duo gav i fjor ut albumet ”Eight Tunes We Like” med tolkninger av kanoner som Paul Bley, Carla Bley, Ornette Coleman og Keith Jarrett. Spranget fra disse prosjektene til det svært elektrisk orienterte Wibutee kan synes stort. Kornstad er nok en gang uenig.

— Jeg var veldig ung og Tri-Dim var en forskningsperiode. Det var en utforskning av teknikker og hva man kan gjøre med saksofon. Det jeg lærte da, bruker jeg videre i Wibutee; overtoner, flertoner, perkussive sakslyder, alt ligger innbakt i Wibutee. Ikke nødvendigvis hele tiden i forgrunnnen, men som en del av soundet, i mellomgrunnen.

— Wibutee inneholder for tiden alt det jeg har lyst til å gjøre. I andre prosjekter får jeg mer ut av én spesifikk ting. I Wibutee kan jeg utforske hele spekteret av prosessen som solist, produsent, tekstforfatter. Rett og slett alt jeg liker ved musikk, sier Kornstad.

Betyr det at du foretrekker Wibutees elektroniske lydbilde?

— Jeg foretrekker hele spekteret. Gøy å tillate seg å gjøre alt. Og på Sweet Mental gjør vi det innefor rammen av én plate. Jeg er nok ingen purist, sier Kornstad.

Sweet Mental gis ut på Wibutees eget plateselskap Sonne Disk, og distribueres av VME. Kornstad kommer til å slippe et solo-saksofonalbum på Jazzland våren 2007, med Bugge Wesseltoft som produsent.