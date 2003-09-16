Norsk jazz med suksess under Jazz à la Villette

Den norske ambassaden i Paris melder at de norske innslagene under den nylig avholdte Jazz à la Villette-festivalen ble en stor suksess. Bakgrunnen for samarbeidet var at ambassaden inviterte kunsterisk direktør for festivalen, musikeren Eric Watson, til Oslo under «Sessions» i desember 2002. Som et resultat av denne kulturutveklsingen ønsket Watson seg Sidsel Endresen/Bugge Wesseltoft, Wibutee og Molvær til sin festival.

Jazz à la Villette ligger under den store og meget viktige kulturinstitusjonen Cité de la Musique, som igjen er underlagt Kulturministeriet.

— Dette viser nok en gang verdien av slike invitasjoner, som faktisk nesten alltid resulterer i konkrete konserttilbud i Frankrike, takket være den høye standarden og den interessante tilnærming mange norske utøvere har til musikken, heter det i en pressemelding fra den nosrke ambassaden i Paris.

De tre norske jazzdagene under festivalen Jazz à la Villette 11.- 13. september betegnes som en suksess. Mens konsertene med Bugge Wesseltoft og Sidsel Endresen, og dagen etter med Wibutee, gikk for fulle hus, var det helt overfullt under konserten med Nils Petter Molvær. Konsertlokalet i Parc Villette tar rundt 700 personer.

Ambassadør Sven E. Svedman var tilstede på den første konserten. Han ble mottatt av direktøren for Cité da la Musique Laurent Bayle, og ble introdusert til Sidsel Endresen og Bugge Wesseltoft før konserten.

— Alle dager var det meget god stemning, og fremragende respons på musikken, skriver ambassaden. Konsertene hadde dessuten forårsaket mye positiv forhåndsomtale i fransk presse, bl.a. med overskrifter som «den geniale norske elektroskole». Det var ellers et helsides intervju med Nils Petter Molvær i Le Mondes kulturbilag Aden den 10. september, med overskriften «Nils Petter Molvær kan ikke settes i bås».

Utenriksdepartementet sponset konsertene med bidrag til reiseutgifter for de 16 norske musikerne med rundt NOK 50 000, som var prisen ambassaden fremforhandlet med SAS for samtlige flybilletter. Ambassaden drev dessuten PR for de norske dagene, og inviterte nøkkelpersoner til konsertene. Det var således bl.a. representanter for flere øvrige franske festivaler til stede alle tre dager.

Amabassaden legger ellers til at den franske konsertarrangøren Thierry Langlois, Full Force (som hadde arrangementsansvaret for de tre norske dagene) gjør en utmerket innsats for norsk musikk i Frankrike, bl.a. for Jazzland. Ambassaden vil derfor invitere ham til Norge ved passende anledning, f.eks. Bylarm i Bergen i februar, slik at han kan utvide sitt kjennskap til norske aktører på musikkfronten.

Ambassaden har et samarbeid med ECM om konsert med Jon Balke på New Morning 30. september. For øvrig har vi registrert at Dhafer Youssef, On/Off og Jaga Jazzist har konserter under Festival d’Ile de France 8.- 10. oktober i år. Det vil med andre ord si at det i løpet av en høstmåned vil ha vært hele syv norske jazzkonserter i Paris.