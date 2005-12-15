Arve Henriksen er tildelt Buddy-prisen for 2005

Tirsdag 13. desember mottok trompeter og multikunstneren Arve Henriksen Buddy-prisen for 2005. Buddy-prisen tildeles en musiker som både har utmerket seg som utøver og som har betydd mye som pådriver for å bedre jazzens utbredelse. Norsk jazzforum fremhever blant annet Arve Henriksens særpreg og markante musikalske uttrykk i sin begrunnelse, samt hans egenskaper som inspirator for en rekke eldre og yngre kolleger og formidlere.

Buddyprisen er norsk jazz’ høyeste utmerkelse ble innstiftet av Norsk Jazzforbund i 1956. Siden starten har 44 musikere mottatt prisen. Buddy tildeles en musiker som både har utmerket seg som en fremragende utøver på sitt instrument og samtidig har betydd mye som pådriver for å bedre jazzens utbredelse og kjennskapen til musikkformen.

Med Buddy-prisen følger en statuett av den legendariske trompeteren Buddy Bolden gjenskapt av billedkunstneren Lise Frogg, 50.000 kroner fra Norsk jazzforum samt en flyreise for 2 personer med SASBraathens til en fritt valgt destinasjon i Europa.

I Norsk jazzforums begrunnelse for tildelingen av årets Buddypris het det:

Årets Buddy-prisvinner markerte seg allerede i studietiden på Jazzlinja ved NTNU i Trondheim på slutten av 1980-tallet. Dette ble også starten på hans profesjonelle karriere, noe store deler av det norske jazzlivet har fått nyte godt av siden.

Prismottakeren er kjent for sitt markante musikalske uttrykk hvor en opplever flott balanse mellom det kraftfulle og det sobre. Det merkes både i når han benytter det rene akustiske uttrykket, så vel som når han kombinerer instrumentet med vokale lyder, elektronikk og live sampling.

Selv om han har hentet inspirasjon fra forskjellige utenlandske forgjengere på samme instrument og har søkt i Østens spilleuttrykk, oppfattes han nok å ha en klar nordisk tone i sitt spill. Han arbeider seg ofte inn i et krevende minimalistiske landskap hvor forenklingen trekkes til det ytterste. Dette høres ikke minst i hans to kritikerroste solo-CDer fra 2001 og 2004.

Hans særpreg kommer også klart fram i samarbeide med andre som for eksempel Jon Balkes Magnetic North Orchestra, Audun Kleives Generator X, Trygve Seim Ensemble, Christian Wallumrød Ensemble og med Arild Andersen.

Og, – som en av drivkreftene i Veslefrekk, Nutrio og ikke minst bandet Supersilent med dets originale og kraftfulle utgivelser de siste 10 årene, nummerert ”1” til ”7”.

Hans sterke pågangsmot, hans åpenhet og brede register har gjort han til en attraktiv samarbeidspartner. Både for musikere innenfor jazzområdet, så vel som etablerte artister innenfor andre musikksjangere. Fra popband som Tre Små Kinesere, via Sondre Brattland til rockerne i Motorpsycho og den internasjonale kritikerfavoritten David Sylvians Nine Horses. Han er også er en av våre mest populære formidlere av krevende musikk til barn med et uttall opptredener i hele skoleNorge. Buddy-prisvinneren har dessuten vært inspirator på workshops for en rekke eldre og yngre kolleger og formidlere.

Det er ikke minst det som er skapt her, som de siste årene har gjort han til en av de mest ettertraktede norske jazzartistene ute, med omfattende engasjementer nærmest i samtlige land i Europa. Han har også et godt fotfeste i Asia og USA (Supersilent).

Det er med stor glede styret i Norsk jazzforum ønsker å gi norsk jazz høyeste utmerkelse, Buddy-prisen, til trompeteren og multikunstneren Arve Henriksen.