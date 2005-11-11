Samstemt glede over statsbudsjettet

– Kulturpolitikerne på Stortinget har oppfordret musikkorganisasjonene til å komme med samlede krav. Det har vi gjort. Nå begynner pengene å komme, konstaterer Samstemt-organisasjonene Landslaget for Spelemenn, Norsk Folkemusikk- og Danselag, Norsk jazzforum, Norsk Rockforbund, FONO og NorgesNettet.

Musikkorganisasjonene bak Samstemt 2006 jubler over statsbudsjettet som ble lagt fram i dag, hvor Samstemt fikk midler til mange av prioritetene. Ikke minst ser det ut til at Norsk Rockforbund er reddet ut av den akutte økonomiske krisesituasjonen.

— I Norsk Rockforbund sto jubelen i taket i dag. Ikke siden rockemillionene på 90-tallet har det vært større enkeltbevilgninger til rock og arrangører enn i Statsbudsjettet for 2006. En fantastisk seier for de norske konsertarrangørene!, sier Monica Larsson, daglig leder i Norsk Rockforbund.

Folkemusikken har endelig fått penger til å starte etableringen av en riksscene for folkemusikk og folkedans i Oslo.

— Me er glade for at Stoltenbergregjeringa no har starta arbeidet med å følgje opp Kulturløftet. Dette er ein gla dag for alle som er opptatt av at folkemusikk og folkedans skal bli verdsett som kunstnarlege uttrykk på lik line med andre kunstformer, sier Halvard Kaasa, styreleder i Norsk Folkemusikk- og Danselag.

NorgesNettet styrkes med en million.

— Dette er vi godt fornøyde med. Denne økningen gjør at vi kan utvide antallet scener i nettverket ytterligere, til glede for artister og publikum på tvers av musikalske sjangere, sier daglig leder i Norgesnettet Sigmund Valberg.