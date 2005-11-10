Politikk & debatt

Jubelen i taket hos Norsk Rockforbund!

Publisert
10.11.2005
Skrevet av
- Red.

I Norsk Rockforbund sto jubelen i taket i dag. – I Statsbudsjettet som ble lagt frem av den nye kulturministeren var rocken en av vinnerne. Ikke siden rockemillionene på 90-tallet har det vært større enkeltbevilgninger til rock og arrangører enn i Statsbudsjettet for 2006. En fantastisk seier for de norske konsertarrangørene, sier Rockforbundets leder, Monica Larsson.

Norsk Rockforbund trengte 1 million kroner i økning fra 2006 for å opprettholde organisasjonen på dagens nivå, slippe flere permitteringer, og for å beholde kurs og opplæringstilbudet til de frivillige konsertarrangørene. I Statsbudsjettet ble 1 million kroner innvilget, og Norsk Rockforbund kan nå videreføre sitt kompetansehevende arbeid for de norske konsertarrangørene.

– Dette vil føre til flere og bedre konserter i hele landet! sier en fornøyd daglig leder Monica Larsson.

8,5 millioner i økning til arrangører og festivaler

I tillegg til den ene millionen direkte til Norsk Rockforbund, har det kommet flere påplusninger som kommer medlemmene våre til gode. TARP (Turné- og arrangørstøtte for Rock og Populærmusikk) får 2 nye millioner, og blir dermed på 6,5 million neste år. Festivalstøtteordningen får en formidabel økning på 3,5 millioner. Norgesnettet går opp med 1 million. Sist, men ikke minst: Musikkverkstedordningen styrkes med 2 millioner. Det betyr en samlet økning på 8,5 millioner til arrangørfeltet.

— Dagen i dag viser at vi står ved et veiskille i norsk kulturpolitikk hvor rock og arrangører får sin rettmessige del av kaka. Dette er en merkedag for Norsk Rockforbund og våre medlemmer, sier Styreleder Kjartan Aa Berge.

Samstemt glede

Norsk Rockforbund har stått sammen med 6 andre organisasjoner innen rock, pop, jazz og folkemusikk (Samstemt) i arbeidet for økte bevilgninger til musikk. Vi registrerer med glede at hele 17,7 millioner av en total økning på 22,2 millioner til musikk kommer innenfor Samstemt.

Relaterte saker

Anna Elisa Tryti og Morten Hagevik

Norges Musikkorpsforbund: – Korps- og orkesterglede!

Det blir mer penger også til korpsene – hele 2.5 millioner foreslås bevilget til et eget instrumentfond for korps. Dette...

Terje Adde

Norsk Musikkråd: – Frifond-ordningen er reddet!

Etter at Samarbeidsregjeringen til sammen har kuttet nærmere 70 millioner som skulle ha gått til frivillig aktivitet lokalt, har Flertallsregjeringen...

Trond Giske (Foto: Stortinget)

Jubel for de rød-grønnes kulturbudsjett

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til musikkformål med i alt 22,2 millioner kroner i forhold til Bondevik-regjeringens budsjettforslag. Dette har...

Trond Giske,

Kulturdepartementet: – Stoltenberg-regjeringen holder sitt kulturløfte

Her er den rødgrønne regjeringens egen presentasjon av revidert statsbudsjett. Regjeringen foreslår en samlet økning på 166 millioner i 2006...

Tore Flesjø

Mer til jazzen

I statsbudsjettet for 2006 som den nye regjeringen la fram i dag, har Nasjonal jazzscene fått en økning på to...

Halvard Kaasa, NFD

Samstemt glede over statsbudsjettet

– Kulturpolitikerne på Stortinget har oppfordret musikkorganisasjonene til å komme med samlede krav. Det har vi gjort. Nå begynner pengene...

Flere saker

Kulturminister Raja (V) og helseminister Høie (H) på en tidligere pressekonferanse om koronarestriksjoner

Regjeringa: – Full gjenåpning av kulturlivet

Nå letter det.

Ariadne Foto: Erika Hebbert

Musikkritikerprisen til Lise Davidsen

Davidsen får prisen for sin tolkning av tittelrollen i Nordnorsk opera og symfoniorkesters oppsetning av Richard Strauss’ opera Ariadne auf...

SÅ LÆNGE FJELLAN STÅR: Nordkalotten Diaspora er Martin Hartgens nye plate.

Elektronika langs norske røtter – og ei plate for nattelivet i byen

Vakkert på vidda med ny, norsk ambient og hardt hardt fra techno-Oslo.