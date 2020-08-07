Dirigenten på turné for å oppsøke musikerne

Årets sommersamling for Norsk Ungdomssymfoniorkester måtte korona-utsettes. Når ikke deltakerne kan samles, drar heller dirigenten til deltakerne. Denne helgen starter turneen.

Dirigent Torodd Wigum i NUSO — Norsk Ungdomssymfoniorkester tar uvanlige grep for at unge musikere landet rundt skal få spille.

Etter prøvespill og grundige vurderinger var 90 musikere fra hele landet valgt ut til å være del av orkesteret, og løpet var lagt med reiser, konserter og samlinger de neste to årene. Så kom koronaen, og alle orkesterets aktiviteter i 2020 ble avlyst. Det ble for

utfordrende å skulle samle et helt symfoniorkester med medlemmer fra hele landet.

Da bestemte NUSOs kunstneriske leder og dirigent, Torodd Wigum, seg heller for å oppsøke deltakerne der de bor. Denne helgen starter han turneen, eller «road-trip’en», som han kaller det, med oppstart i Trondheim lørdag 8. august og avslutning i Oslo 13. august. I mellom der besøker han Bergen, Sandnes og Kristiansand, fem byer totalt på den snaue uka turneen varer.

– Da årets sommersamling for NUSO dessverre måtte utsettes til neste år, sto det for meg som svært viktig, ja, helt essensielt, at vi måtte få til noe også i 2020. Av hensyn til våre kjære, unge, talentfulle og dyktige orkestermedlemmer. Derfor er jeg utrolig glad for å legge ut på «NUSO-turné 2020» i august! Jeg ser veldig fram til å møte alle sammen i nærheten av der de bor. Vi skal gjennomføre etter gjeldende smittevernregler, møtes og få hilst på hverandre, og aller viktigst: Vi skal spille sammen! Også i 2020! Jeg gleder meg, sier Wigum.

På hvert av stedene vil det bli avholdt et tre timer langt seminar, hvor deltakerne får spille sammen og bli kjent med andre NUSO-musikere fra nærområdet. Deltakerne skal lage en digital fremføring av et av stykkene som de skulle ha spilt på årets sommersamling.

Her samles orkestermusikerne:

• Trondheim, 8. august: Trondheim kommunale kulturskole, Olav Tryggvasons gate 2 (Olavskvartalet). Kl. 12-15.

• Bergen, 10. august: Bergen kulturskole, Strømgaten 19. Kl. 12-15.

• Sandnes, 11. august: Sandnes kulturskole, Holbergs gate 23. Kl. 12-15.

• Kristiansand, 12. august: Kristiansand kulturskole, Kongens gate 54 (Musikkens hus).

Kl. 12-15.

• Oslo, 13. august: Marmorsalen på Sentralen, Øvre Slottsgate 3. Kl. 11-14

