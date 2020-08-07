Dirigent Torodd Wigum i Norsk Ungdomssymfoniorkester

(Foto: NUSO)

AktueltKoronasituasjonen

Dirigenten på turné for å oppsøke musikerne

Publisert
07.08.2020
Skrevet av
- Red.

Årets sommersamling for Norsk Ungdomssymfoniorkester måtte korona-utsettes. Når ikke deltakerne kan samles, drar heller dirigenten til deltakerne. Denne helgen starter turneen.

Dirigent Torodd Wigum i NUSO — Norsk Ungdomssymfoniorkester tar uvanlige grep for at unge musikere landet rundt skal få spille.

Etter prøvespill og grundige vurderinger var 90 musikere fra hele landet valgt ut til å være del av orkesteret, og løpet var lagt med reiser, konserter og samlinger de neste to årene. Så kom koronaen, og alle orkesterets aktiviteter i 2020 ble avlyst. Det ble for
utfordrende å skulle samle et helt symfoniorkester med medlemmer fra hele landet.

Da bestemte NUSOs kunstneriske leder og dirigent, Torodd Wigum, seg heller for å oppsøke deltakerne der de bor. Denne helgen starter han turneen, eller «road-trip’en», som han kaller det, med oppstart i Trondheim lørdag 8. august og avslutning i Oslo 13. august. I mellom der besøker han Bergen, Sandnes og Kristiansand, fem byer totalt på den snaue uka turneen varer.

– Da årets sommersamling for NUSO dessverre måtte utsettes til neste år, sto det for meg som svært viktig, ja, helt essensielt, at vi måtte få til noe også i 2020. Av hensyn til våre kjære, unge, talentfulle og dyktige orkestermedlemmer. Derfor er jeg utrolig glad for å legge ut på «NUSO-turné 2020» i august! Jeg ser veldig fram til å møte alle sammen i nærheten av der de bor. Vi skal gjennomføre etter gjeldende smittevernregler, møtes og få hilst på hverandre, og aller viktigst: Vi skal spille sammen! Også i 2020! Jeg gleder meg, sier Wigum.

På hvert av stedene vil det bli avholdt et tre timer langt seminar, hvor deltakerne får spille sammen og bli kjent med andre NUSO-musikere fra nærområdet. Deltakerne skal lage en digital fremføring av et av stykkene som de skulle ha spilt på årets sommersamling.

Her samles orkestermusikerne:
• Trondheim, 8. august: Trondheim kommunale kulturskole, Olav Tryggvasons gate 2 (Olavskvartalet). Kl. 12-15.
• Bergen, 10. august: Bergen kulturskole, Strømgaten 19. Kl. 12-15.
• Sandnes, 11. august: Sandnes kulturskole, Holbergs gate 23. Kl. 12-15.
• Kristiansand, 12. august: Kristiansand kulturskole, Kongens gate 54 (Musikkens hus).
Kl. 12-15.
• Oslo, 13. august: Marmorsalen på Sentralen, Øvre Slottsgate 3. Kl. 11-14

Følg med på NUSOs Facebookside og Instagram for oppdateringer underveis.

Norsk UngdomssymfoniorkesterNUSO

Norsk Ungdomssymfoniorkester

Rekordmange søkere til Norsk Ungdomssymfoniorkester

Over 40 prosent flere søkere og høyt nivå. – Dette lover godt for rekrutteringen av neste generasjon orkestermusikere, sier Christine...

De Unges Orkesterforbund. Bildet er fra Norsk Ungdomssymfoniorkesters konsert i Skien i 2017.

Vekst i De Unges Orkesterforbund

Organisasjonen De Unges Orkesterforbund (UNOF) har vokst fra 3000 medlemmer ved årtusenskiftet til dagens 5428.

Flere saker

Tørrfiskoperaen Querini fra Røst til Venezia i oktober

Fra Røst til Venezia: Dristig, men vellykket omplanting av operaen Querini

Nyere operaer med helnorsk opphav er ikke hverdagskost. Enda færre er oversatt til italiensk og lansert i operaens hjemland Italia....

Josefin Winther i musikkvideoen til låta Josefin

Ballade video LI: Janus, Josefin og Maria

Hele fire videopremierer – og norsk musikk av aller beste merke. Si hallo til Josefin Winther, Mythos, Moviestar, Haunted Mansions,...

Mona Krogstad

Likte du Rings of Power? Kva med Mona Krogstad og Geir Sundstøl?

Kritikar Torkjell Hovland held fram sin kamp mot algoritmene og insisterer på at musikk aldri er smal. Om Rings of...