Jazz

Ny trippel-cd lanserer norsk jazz ute i verden

Publisert
13.12.2005
Skrevet av
- Red.

Norsk jazzforum lanserer i dag i samarbeide med Utenriksdepartementet, promocden JazzCD.no – 2nd set som skal promotere norsk jazz ute i verden. Utenlandske medier, festivaler og arrangører kan gjennom denne trippel-cden bli kjent med hele 47 forskjellige norske musikere/band innenfor flere stilretninger. Cden skal distribueres blant annet gjennom UDs utenriksstasjoner i tillegg til Norsk jazzforums eget nettverk.

Norsk jazz har lenge nytt store respekt i utlandet og mange norsk band og musikere har turnert verden over. Men Norsk jazzforum mener de har enda mer å by på. – Vi har mange dyktige unge musikere, som ennå ikke har rukket å få et nødvendig promoterings-nettverk i utlandet. Trippel-cden presentere derfor også unge talenter i tillegg til de mer etablerte, og inneholder kontakt- og bookinginformasjon til alle bandene, forteller informasjonsleder i Norsk jazzforum, Camilla Slaattun Brauer.

Det er et mål at cden viser bredden innenfor norsk jazz, og de tre cdene er delt inn i tema som reflekterer stilretningene. Cden presenterer både nye talenter og mer etablerte musikere. Blant de 47 som kan høres er Tord Gustavsen Trio, Funky Butt, Cucumber, Motif, Arve Henriksen, The Core, Maria Kannegaard Trio, Solveig Slettahjell, The Thing, Pooka, Zanussi Five, Karl Seglem, Ytre Suløens Jass-ensemble, Tore Brunborg, Terje Gewelt og Roundtrip.

I januar 2006 skal JazzCD.no promotere norsk jazz i New York på verdens største jazzkonferanse, IAJE. Dette gjøres i forbindelse med en større markering av nordisk jazz, hvor blant annet Trondheim Jazzorkester skal avslutte hele konferansen med en konsert sammen med Chick Corea. Cden skal ellers distribueres til utenlandske medier og konsert- og festivalarrangører gjennom Norsk jazzforums eget nettverk, UD’s utenriksstasjoner og Vestnorsk Jazzsenters europeiske kontaktnett.

— Utenriksdepartementet har gjennom de siste årene hatt et stadig tettere samarbeid med Norsk Jazzforum, noe som bl.a. resulterte i den første trippel promo-CDen som kom i 2002, sier seniorrådgiver Sverre Lunde i Utenriksdepartementets Presse- og kulturavdeling. – CDen har vært et verdifullt bidrag i arbeidet med å fremme norsk jazz overfor utlandet. JazzCD.no – 2nd set fremtrer som en god oppfølger til førsteutgaven, hvor bredden og mangfoldet i norsk jazz anno 2005 er godt representert. Utenriksdepartementet vil også legge vekt på den verdi CDen representerer i profilering av Norge som et land med et nyskapende kunst- og kulturliv generelt, og innenfor musikk spesielt, avslutter han.

