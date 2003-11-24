Buddypris til Nils Petter Molvær

I anledning markeringen av NorskJazzforums femtiårs-jubileum fredag 21. november, ble Nils Petter Molvær tildelt norsk jazz’ høyeste utmerkelse, Buddy-prisen. – Den norske trompetisten er blitt en solid internasjonal størrelse, og har i løpet av sin karriere videreutviklet jazzen og sprengt grenser med sitt originale uttrykk. Han har utviklet en særegen og distinkt sound som har gjort ham til en av foregangsmennene innen den internasjonale jazzgenren «nu-jazz», skriver informasjonsleder Camilla Slaattun Brauer.

Av Camilla Slaatunn Brauer, Informasjonsleder, Norsk Jazzforum

I Norsk jazzforums begrunnelse for tildelingen av jubileumsbuddyprisen heter det:

«Årets Buddyprisvinner har satt sitt preg på norsk jazz i over 20 år. Med solid jazzbakgrunn og utdanning fra jazzlinja i Trondheim, har årets prisvinner utviklet et egenartet musikalsk uttrykk der innflytelse fra etnisk musikk, elektronisk musikk, rock og ny musikk blandes til et distinkt , nytt og eget uttrykk. Prisvinneren har markert seg som instrumentalist og komponist og framstår i dag som en av våre musikere med den sterkeste internasjonale karrieren.

Som plateartist har årets prisvinner medvirket på en lang rekke innspillinger, dels i eget navn, dels i band hvor han har hatt en sentral rolle og dels som sidemann i band og for musikere i en rekke sjangere. Han startet sin platekarriere på et lite uavhengig norsk selskap og etter flere utgivelser på store internasjonale selskap har han nå etablert sin egen label.

Som komponist har årets prisvinner markert seg med musikk til egne plateinnspillinger, til flere store bestillingsverk samt til film og ballettmusikk. Årets Buddyprisvinner har vært en svært viktig inspirasjonskilde for unge norske musikere innen en rekke sjangere.»

Om Nils Petter Molvær

Molvær avsluttet studiene på «jazzlinja» ved NTNU i Trondheim i 1981, og har siden vært profesjonell musiker. Det hele startet på 80-tallet med velkjente band som Masqualero, Jazzpunkensemble og Jon Eberson/Sidsel Endresen Group.. I senere tid har Molvær gitt ut tre soloalbum hvorav «Khmer» (ECM) fra 1997, har solgt over 100 000 eksemplarer internasjonalt. Han har ved siden av sine egne prosjekter også stilt opp for en rekke andre musikere/band både ved konsert- og studiojobbing. I tillegg har Molvær utmerket seg ved komposisjoner av filmmusikk og remikser for andre artister, og han har vunnet flere nasjonale og internasjonale priser som musiker.

Den siste måneden har Molvær turnert sammen med Wibutee i regi av Norsk jazzforum i anledning organisasjonens 50års-jubileum. Vanligvis har Molvær med seg sitt faste band, men på denne turneen og på Blå fredag kveld fikk man oppleve Molvær solo med bare trompeten og Mac’en. Dette solokonseptet ble utviklet i forbindelse med en konsert under Balejazz i sommer, men er nå videreført.

Buddy

Buddy-prisen er den høyeste utmerkelsen i norsk jazz. Prisen tildeles en musiker som både har utmerket seg som en fremragende utøver på sitt instrument og samtidig har betydd mye som pådriver for å bedre jazzens utbredelse og kjennskapen til musikkformen. Buddy-prisen har med få unntak vært delt ut årlig siden 1956. Et tilbakeblikk på Buddy-mottakerne er som å oppleve høydepunktene i norsk jazz de siste fire tiårene. Med Buddy-prisen følger en statuett av den legendariske trompeteren Buddy Bolden gjenskapt av billedkunstneren Lise Frogg, samt 50.000 kroner fra Norsk jazzforum.

Tidligere vinnere av «Buddy»-statuetten er:

Arvid Grahm Paulsen (1957), Einar Iversen (1959), Mikkel Flagstad (1960), Erik Amundsen (1961), Bjørn Johansen (1962), Øistein Ringstad (1964), Karin Krog (1965), Jon Christensen (1967), Jan Garbarek (1968), Arild Andersen (1969), Frode Thingnæs (1970), Kalle Neumann (1971), Asmund Bjørken (1972), Bjørn Alterhaug (1975), Laila Dalseth (1976), Egil Kapstad (1977), Kristian Bergheim (1978), Guttorm Guttormsen (1979), Bjarne Nerem (1980), Knut Riisnæs (1981), Radka Toneff (1982), Terje Bjørklund – Knut Kristiansen – Espen Rud (1983), Jon Balke (1984), Terje Rypdal (1985), Torgeir Stubø (1986), Tore Jensen (1987), Carl Morten Iversen – Terje Venaas (1988), Per Husby (1989), Jon Pål Inderberg (1990), Stein Erik Tafjord (1991), Morten Gunnar Larsen (1992), Egil «Bop» Johansen (1993), Bjørn Kjellemyr (1994), Per Jørgensen (1995), Ole Jacob Hansen (1997), Magni Wentzel (1998), Totti Bergh (1999), Sidsel Endresen (2000) og Jon Eberson (2001).