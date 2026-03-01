Treige trøndere må satse mer
– Bransjen har blitt mer kompetent enn artistene, sier Herman Ekle Lund. I helgen deltok han og andre i debatter...
Band ser umiddelbart verdien av å gi seg selv i kalendergave, sier arrangørene av Alternativ Julekalender.
Det trondheimsbaserte artistbyrået Polar Artist setter denne helgen fire lys på kaka. Det i en tid hvor arrangørfeltet blir stadig...
Torsdag åpnet Rockheim dørene for publikum. Stedet har allerede vært gjennom ild og vann, men det er først nå det...
«Imagine» utgjør Olavsfestdagenes ungdomssatsning, Satsningen er et internasjonalt tilskudd til både Olavsfestdagene og Ungdommens kulturmønstring.
Ved hjelp av sin nylanserte musikkside skal YouTube gjøre det enklere for brukere å finne ny musikk.
Publikum sviktet Jorddunstfestivalen på Frøya. Sjefen skylder på bookingen, men melder at festivalen likevel trolig går i balanse.
Forbrukerombudet har sendt en formell klage til nettstedet Viagogo, for distribusjon av overprisede billetter. Det engelsketablerte nettstedet hevder norsk lov...
Kamuflert med verdens søteste bandnavn tar noen unge sørlandspunkerne et oppgjør med det etablerte. I sommer skal guttedrømmen leves ut.
Billettmarkedet Viagogo.com legger ut overprisede billetter til blant annet Vinjerock og Bergen Live. Det faller ikke i god jord hos...
Etter en rekke utsettelser har Rockheim bestemt seg for åpning over tre dager i august.
Stavangerbandet Kvelertak hoppa uti med begge beina, og resultatet er en debutplate som blir diskutert heftig allerede før den har...
Pop er den nye hardcore. Det er ingenting som heter ”bergensbølgen”. Blood Command er aktuelt med nytt album – ti...
– Polen er et land med en veldig lang og vond historie, og initiativer som kan bidra til at dette...
Det er duket for en teenage kick-aften når Sjokkfestivalen åpner på Kultursenteret ISAK i kveld. Festivalen er booket, markedsført og...
I 2009 ga Datarock ut albumet Red, og etter ti år som band går gutta i rødt for gull i...
Tre Trondheim-scener er arenaer for den første Husbråk-festivalen som starter idag. Bandene sørger selv for arrangementet.
Alle sjangre og kulturelle uttrykk ønskes velkommen når Byscenen i Trondheim åpner 24. april.
ANMELDT: Utenforstående vil nok karakterisere Trondheim som en by tuftet på ballerock. Det ble motbevist da Trondheim Calling inviterte til...
Norway Rock Festival ligger midt i bibelbeltet. Festivalsjef Kjell Arne Aamodt foreslår at det døpes om til naglebeltet.
Sveinung Sundli har fokus på det lokale når Storåsfestivalen skal komme seg på beina igjen i sommer.
Et så bredt arrangement som by:Larm kan ikke være alt for alle, men kanskje noe for alle?
ANMELDT: Magnus Sinnes har et par steg igjen før han sitter på en komplett pop-pakke.
ANMELDT: by:Larm-aktuelle Kollwitz slipper debutalbum på mandag. Det bør du få med deg.
ANMELDT: Det var stappfullt da jeg ankom Last Train for å se Blood Command. Ikke uten grunn.
Hove går inn i sitt fjerde år. Bookingsjef Toffen Gundersen har artistnavn i ermet, men by:Larms definisjonsmakt sørger for at...
Lasse Thoresen og Christian Wallumrød er blant de nominerte Nordisk musikkpris 2010.
Robert Dyrnes innser at Foo Fighters ikke får plass i Bukta, men festivalen har fremdeles som mål å bli Norges...
Med 85 000 besøkende i fjor er Øyafestivalen Norges største festival, men det er ikke noe bookingansvarlig Claes Olsen vil...
ANMELDT: Det er lett å vite om man skal gråte eller le når man hører Bjørn Hellfucks debutalbum ”Innforjævlig”, for...