Sveinung Sundli har fokus på det lokale når Storåsfestivalen skal komme seg på beina igjen i sommer.

I fjor gikk Storåsfestivalen 2,4 millioner i underskudd, og Mysterier AS, som driftet festivalen, ble lagt ned. Det så mørkt ut for nok en festival i 2010, men nå setter Sveinung Sundli lokale krefter til verks.

Hvordan står det til med bookinga?

— Vi er snart ferdigbooka med de store spottene. Avventer med is i magen på de mindre. Det blir et par større, men flest mindre artister. Akkurat nå jobber jeg med private sponsorer etter å ha gjort meg ferdig med de offentlige. Når det kommer til booking er det lansering av program som står i høysetet. Det blir pressekonferanse og fest på Blæst 5. mars. I år blir det mer fokus på det lokale, siden vi har mindre budsjett.

Hva er strategien for å få Storås opp fra knestående?

— Strategien er å ta utgangspunktet i det lokale i absolutt alt. Vi har størst lokalt eierskap, og vil tilknytte mest mulig lokale samarbeidspartnere. Fokus er også på å få flest lokale publikummere til festivalen. Vi begynte å ramle av lasset og ble for høye på oss selv – vi markedsførte festivalen i Stockholm og Helsinki, nå markedsfører vi mest i Trøndelag og Midt-Norge, og får på plass en organisasjon som sprer positivitet i alle ledd.

Det blir ikke noe strippeshow i år, med andre ord?

— Ingen strippeshow, ingen flyerbombing av Hovefestivalen – vi har gått i oss selv. Å provosere for å provosere hører ikke hjemme i 2010, og ikke i 2011 eller 2012. Vi har fått mye kunnskap i opp- og nedtur. Vi føler oss som Gallia mot Romerriket.

Du har planer om å flytte til Orkdal?

— Ja, da føler jeg at jeg er midt mellom smørøyene – Trondheim og Storås. Jeg er en halvtime fra begge plassene i Orkdal, og det er større potensiale blant publikum. Det har vært en positiv utvikling i interessen siden jeg bodde der, og man kan linke nye miljøer. Det finnes ressurser som kan komme til gode i Trondheim, og omvendt, dessuten er det mer en drabantby enn en kommune langt una.

Gåte har blitt booka til Storås – hvordan er det å booke seg selv?

— Det er en interessant jobb, det. Bookinggruppa er ikke stor og består av en Gåte-manager (Per Tronsaune, journ. anm.), Stein Vanebo og meg. Vi er ikke på en egotripp om vi kan si vi har hatt greie forbindelser til Storås fra begynnelsen. Uten Gåte hadde jeg ikke kunne startet festivalen, det er etablert et publikum rundt det, og jeg føler det er en måte å bidra til festivalen på.

Hvor mye får dere i honorar?

— Honorarene Gåte tar er ikke noe vi snakker om offentlig uansett. Men vi overpriser ikke oss selv.

Hva liker artistene med Storåsfestivalen?

— Det er litt interessant, for de er samlet både gjennom opp- og nedtur, uavhengig om harde runder internt. Det har bidratt til at Storås har blitt det man i booking kaller en signalfestival – at det er viktigere for band å spille der enn andre festivaler. Vi er flinke til å gjøre en totalfestival der andre bare booker band, monterer en scene og rigger opp øltelt. Vi har lagt vekt på opplevelsen, og dette er noe bandene også føler. Fryktelig mange av dem spør om festivalpass til kjærestene sine og hvordan overnattingsmulighetene er.

Har du noen historier du har lyst til å dele?

— Jeg har fryktelig mange, men få passer seg på trykk. Vokalisten i Gogol Bordello bodde på bonderomantiske Saga skysstasjon, hvor de hadde hest. Han møtte en svensk halvsigøyner som så helt nydelig ut, og magedanserinna Vienoula, og etter en god porsjon gledesbringende endte de opp med å ri på hest sammen. En av de mest spesielle blandingene av mennesker i Rindal på hestetur. Og det franske bandet X Makeena tatoverte Storås-logoene og begynte å skrike når de gikk opp på fjellet, for det var så vakkert. Ellers er det mange som har tatt ut festen sin på Storås.

Eksotisk, vill og vakker – hva beskriver Storåsfestivalen i år?

— Det går vi tilbake til. Det var der vi starta, og det er der vi føler at vi er.

Blir du å se i badestampene i år?

— Helt klart! Men vi skal gjøre et grep med dem også. Stampene tilhører velværeområdet, og blir ikke en nachspielplass – det får man finne andre plasser!

Tid: 30. juli – 1. august

Sted: Storås, Meldal

Foreløpige band: Gåte, John Olav Nilsen & Gjengen, 22, Lillasyster, med mer.

Hjemmeside: http://storaasfestivalen.no