Trondheims urbane grendahus

Alle sjangre og kulturelle uttrykk ønskes velkommen når Byscenen i Trondheim åpner 24. april.

Arbeiderforeningen i Kongens gate har eksistert siden 1878, og har helt siden starten vært fylt med kultur – en tradisjon Byscenen skal fortsette med når de åpner dørene i slutten av april.

— Vi vil videreføre aktiviteten og fortsatt fylle det med kultur i alle sjangre: Pop, rock og klassisk, revyer, dans og teater, sier daglig leder for Byscenen Drift AS, Merete Moum.

Trondheims mellomting

Hun forteller at Byscenen har som mål å fylle tomrommet mellom konsertscener som Blæst og Olavshallen, både hva kapasitet og innhold angår.

— Det handler som kapasitet. Olavshallen blir ofte for stort, og Blæst for lite. Kapasiteten til Byscenen er en mellomting av disse. Samtidig ønsker vi å presentere en bredde av innhold og ikke låse oss fast til en målgruppe eller få sjangere. Alle skal finne noe av interesse på Byscenen.

Blæst har plass til om lag 350 publikummere, mens Olavshallen på det meste har kapasitet på 1265 publikummere (Store sal).

— Kapasiteten er i dag på 600 stående eller 400 sittende publikummere, forteller Moum.

Drift og eierskap

Byscenen Drift AS eies av Trondheim Kultur & Næring, som også er eier av Pstereo. Thomas Denstad er teknisk leder, og Sara Eline Grønvold er serveringsansvarlig.

Trondhjem Arbeiderforening startet i sin tid Spareskillingsbanken, som i 1988 ble en del av Sparebank1 SMN. Sistnevnte, Sparebank 1 Midt-Norge Kulturstiftelse, er eier og utbygger, og har investert 90 millioner kroner i utbygging og oppussing av Byscenen.

Byscenen vil kun være åpen i forbindelse med arrangement, forteller Moum. Imidlertid vil Luftforsvarets musikkorps øve der hver dag, så det vil ikke stå tomt.

Gammelt møter nytt

Store deler av bygget er vernet, og i samarbeid med Riksantikvaren har arkitektbyrået Studio 4 Arkitekter sørget for å ta vare på det gamle. Samtidig tilfører de noe nytt.

— Til nyåpningen vil salen få et stort løft med en ny scene, profesjonelt lyd- og lysutstyr og en oppfriskning med nye farger. Det bygges også et tilbygg med moderne arkitektur og en vakker glassfasade, som sammen med den gamle delen gjøre Byscenen til Trondheims mest spennende kulturhus. Kombinasjonen av nytt og gammelt er spennende, og vil gjenspeile bredden av innhold på Byscenen.

Det første som skjer på Byscenen er Luftforsvarets musikkorps egne åpningskonsert 23. april. Dagen derpå, 24. april, åpnes derimot dørene for alle til åpen dag, fulgt av innvielseskonsert med Datarock senere på kvelden.

— Jeg gleder meg til å ta imot publikum og se Byscenen i forskjellige settinger, med alt fra NTNUs symfoniorkester til Datarock, medgir Moum.

#gallery-30 {

margin: auto;

}

#gallery-30 .gallery-item {

float: left;

margin-top: 10px;

text-align: center;

width: 33%;

}

#gallery-30 img {

border: 2px solid #cfcfcf;

}

#gallery-30 .gallery-caption {

margin-left: 0;

}

/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Slik vil Byscenen se ut når bygget er ferdig i slutten av april. (Illustrasjon: Studio 4 Arkitekter).

Vårprogrammet på Byscenen:

Åpen dag 24. april

Datarock 24. april

Rasmus & Verdens Beste Band 25. april

NTNU Institutt for Musikk Symfoniorkester 26. april

Jace Everett 28. april

Luftforsvarets musikkorps – Metalephonic 30. april

Trondheim Bluesklubb med The Savage Rose 5. Mai

Hanne Boel og Jacob Karlzon 19. mai

10-årsjubileumskonsert med ØremaZZørene 12. juni