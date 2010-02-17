Robert Dyrnes innser at Foo Fighters ikke får plass i Bukta, men festivalen har fremdeles som mål å bli Norges beste. Å bli Norges 14. beste er det bare å drite i.

Alle gode ting er tre, og som tredjemann ut i Ballades festivalføljetong har vi tatt en telefon til festival- og bookingsjef for Buktafestivalen, Robert Dyrnes, som er i ferd med å sette sammen årets festival.

Hva jobber du med for tiden?

— Vi er i emninga på å gjøre klar programmet, og har et par måneder på å komme i mål. Jeg er for tiden i Oslo, og skal en tur på by:Larm og se om det er noen band å gripe fatt i der.

Hva er det kjipteste med å være festivalbooker?

— Hehe, hele opplegget er stort sett stress. Det er pengene som rår, og som en relativt liten festival er man langt bak i køa. Også er kapasiteten begrensa til 5000 publikummere, så vi må innse at band som Foo Fighters blir for store for Bukta.

Er det en viss patriotisme i at kun nordnorske band får delta i demokonkurransen deres?

— Jeg vil ikke se sånn på det – vi booker band fra hele verden ellers. Det er et samarbeid med Gramo, som har som mål å bli mer synlig i Nord-Norge og komme nærmere nordnorske band. Bukta har også som mål å hjelpe nordnorske band å profilere seg.

Du har sagt at band fra Tromsø ”sitter på ræva” og ikke sender inn demoer til demokonkurranser. Er situasjonen slik for Bukta også?

— Joda, de er litt slappe. Band i Tromsø tror vi kjenner dem så godt, derfor har de en større terskel for å sende inn CDer. I demokonkurransen vår må alle som vil spille levere en fysisk henvendelse. De må ikke gå ut ifra at vi har CDen deres fra før eller har sett dem live tidligere.

Bukta samarbeider med Eksportutvalget for fisk. Hvorfor er sjømat og rock en god kombo?

— Fordi vi er i Nord-Norge, og vi vil være en nordnorsk festival. Da blir det unaturlig å servere pizza eller annen dvask mat. Vi får maten vår fire meter fra scenen – der er det strand og hav. Det er nordnorske tradisjoner, og Bukta jobber for en nordnorsk identitet.

Jeg har hørt at nordlendinger drikker som svamper også..?

— Hehe, vi har gjort en annen vinkling ved å ha 18-årsgrense på festivalområdet. Men øl hører godt sammen med rock, og det er en viktig ingrediens på Bukta – det trenger jeg kanskje ikke å nevne.

Hvilke kule ting har du opplevd som festivalbooker?

— Det er morsomt når artister hopper naken i havet bak scenen. Eller når Iggy Pop sto backstage og nærmest fråda over en kvalburger og skrøyt den opp i skyene til The Hives. Og en gang var det jo en publikummer som snorkla seg inn til festivalen fra havet, med fullt dykkerutstyr. Han skilte seg litt ut, så det ble raskt oppdaga. Nice try!

Siden starten har dere hatt som mål å bli Norges største festival i løpet av fem år. Har dere fått til det?

— Det kan ikke jeg svare på. Alle andre festivaler kåret oss som årets beste i 2005. Men vi har sagt det sånn at vi har noe å strekke oss etter. Det er ikke noe mål i å være den 14. beste festivalen. Det kan vi bare drite i.

Tid: 14. – 17. juli

Sted: Telegrafbukta, Tromsø

Foreløpige band: Mew (DK), Sivert Høyem, John Olav Nilsen & Gjengen, Kråkesølv, med mer.

Hjemmeside: http://bukta.no

Scene på Bukta (Foto: Willy Rundmo/bukta.no)