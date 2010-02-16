Med 85 000 besøkende i fjor er Øyafestivalen Norges største festival, men det er ikke noe bookingansvarlig Claes Olsen vil reklamere med.

Kvalitet er førsteprioritet for Claes Olsen når publikum legger byen bak seg og trer inn i Middelalderparken. Som nummer to i rekken av Ballades ringerunde til landets festival-bookingsjefer, får vi Olsens versjon av hvordan Øya blir til, og hvordan det føles å være verdens senter.

Hvordan ligger bookinga an?

— Vi er i en tid hvor vi får mange ja og mange nei fra band vi har venta på lenge. Jeg er veldig fornøyd med det vi har foreløpig, men i morgen kan alt være snudd opp-ned. Jeg jubler ikke før bandene er i boks.

Hvordan skiller Øya seg ut i storbyeksosen?

— Vi har en fantastisk fin park som ligger midt i byen, og når folk går inn i parken legger de byen bak seg. Jeg er stolt av området og miljøet, hvor vi prøver å få til noe unikt som man ikke kan oppleve ellers. Vårt mål har hele tiden vært å lage en best mulig byfestival, derfor er kombinasjonen av Middelalderparken og samarbeidet med rundt 25 av Oslos sterkeste klubbscener perfekt.

Blir du bitter på de som får seg gratiskonserter fra brua utenfor konsertområdet?

— Nei, det at folk er så ivrige på å se konsertene er bare sjarmerende. Det hadde kanskje vært bittert om vi ikke hadde solgt noen billetter og publikum hadde stått på brua, men det er kjempekult som det er nå – folk henger opp bannere med bandnavn og sånt. Men brua blir revet snart, så de har nok ikke mange år igjen.

Har du noen backstagehistorier?

— Det har vært få skandaler av stor skala. Jeg synes det er kult når internasjonale band kommer tidlig til festivalen for å bli i Oslo flere dager. Når Sonic Youth, My Bloody Valentine og Nick Cave sitter sammen backstage, føler jeg at vi er verdens senter. Noen artister får man ikke snakket med, engang. Ikke en kjeft fikk møte Morrissey, som kjørte rett til scenen og tok inn på tre forskjellige hotellrom i Oslo slik at ingen fikk vite hvor han bodde.

Hva er det stiligste du har opplevd som Øya-booker?

— Det er vanskelig å sette fingeren på én ting etter så mange år, men det å ha hatt mange vanvittig unike konsertopplevelser er en fin følelse. Også er det stort å bekrefte band man har prøvd å booke i mange år, for deretter å se 10 000 publikummere kose seg foran scenen.

Hvilke bookingprestasjoner er du mest stolt av?

— Vi var de første i Europa som booka Fleet Foxes og Band of Horses. Og det er kult å få de banda som ingen hadde trodd de skulle få se live i Oslo, samt band vi har drømt om lenge som har vært vanskelig å skaffe. The Cramps hadde vi prøvd på i mange år uten respons, men plutselig møtte jeg presseagenten deres på et nachspiel etter South by Southwest i Austin. Noen dager etter jeg kom hjem, fikk jeg mail fra Poison Ivy selv, hvor hun skreiv at hun ville spille på Øya med The Cramps – et stort øyeblikk!

Dere er Norges største festival?

— I fjor hadde vi 85 000 besøkende, så vi kan si det – selv om vi ikke bruker det som markedsføring. Det er viktigst at Øya er bra, ikke størst.

Tid: 10. – 14. august

Sted: Middelalderparken, Oslo

Foreløpige band: Pavement, Iggy & the Stooges, The xx, Converge, Motorpsycho, med mer.

Hjemmeside: http://oyafestivalen.no

Publikum på Øyafestivalen 2009. (Foto: Erik Moholdt/oyafestivalen.no)