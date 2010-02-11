Etter at Pstereofestivalen fikk sin festivaldebut på Trondheim Torg i 2007, tok hele sulamitten årene fatt og la til havn på Marinen i 2008. Bookingansvarlige Kim Aasli står midt oppi årets utfordringer, men har noen ess i ermet.

Bookingansvarlig for Pstereo, Kim Aasli, forteller om lineup-valgets kvaler, Marina and the Diamonds møte med trønderkulturen og håpet om å bevare festivalarenaen – eller Trondheims indrefilet, som han kaller den. Pstereo er først ut i Ballades artikkelserie, hvor vi prater med bookingsjefene til de største festivalene i Norge for å få deres innfallsvinkel om hvordan en festival blir til.

Tid: 20. – 21- august

Sted: Marinen, Trondheim

Foreløpige band: Robyn (SE), John Olav Nilsen & Gjengen, Navigators, Rubik (FI), med mer

Hjemmeside: http://pstereo.net

Hva er status for bookinga av Pstereo?

— Det ser lovende ut! Jeg har booka 60-70 prosent av alle de bandene vi skal ha. Headlinerstatus er oppe og står, det som gjenstår er å krydre det hele litt. Vi har fått en sterk posisjon i Norge, og det at Pstereo er en ettertrakta festival å spille på gjør jobben vesentlig enklere for meg.

Har det vært noen utfordringer så langt?

— Det har vært vanskelig å sette de norske headlinerne. Vi har blitt såpass attraktive for norske band, og i prosessen er man nødt til å velge noen band framfor andre. Kill your darlings – jeg har måttet takke nei til personlige favoritter også, sånn er det. I fjor hadde vi jo alt fra visesang til electronica, Röyksopp via Skambankt over til Primal Scream, som vi toppa med Ulver. Men det er så absolutt verdt det når man får inn det ene bandet og kan skrive navnetrekket sitt i kontrakten, da er alt stresset glemt, og det er sykt befriende.

Så, hvordan er magefølelsen før årets festival?

— Veldig, veldig bra. Likevel føler jeg at vi på ingen måte er trygge på at vi er etablerte, derimot tror jeg vi er en festival mange trøndere trykker til sitt bryst. Det er vi takknemmelige for, og i forhold til bookinga som er gjort, har jeg en god følelse på at dette er året hvor vi selger ut begge dagene på forhånd – vi har allerede solgt like mye som vi gjorde i uke 22 i fjor!

Marinen er verneverdig grunn. Gjør det Pstereo til en verneverdig festival?

— Vi får satse på det! Nå er det sånn at vi må være forsiktige med det vi gjør der nede, siden vi forvalter selve indrefileten i Trondheim. Derfor tar vi alle mulige forutsetninger for at gresset skal være i samme stand som da vi kom: Marinen er vår største headliner!

Dersom det blir gjørmebad på Marinen, er det fremdeles verdt det?

— Det er en interessant tanke – vi gjør de tiltak som er mulig for å unngå gjørmebad og slitasje generelt på området. Og om det mot formodning skulle skje, så er det nok verdt det, men det blir en sak vi må løse sammen med Trondheim Kommune. Vi får krysse fingra for at det ikke skjer.

Hva er det kuleste du har opplevd som Pstereo-booker?

— Hva skal jeg si? Jeg har noen navn på blokka nå jeg er forferdelig fornøyd med, og har tidligere gjort timing som har vært god – Marina and the Diamonds ble for eksempel booka allerede i mars før fjorårets festival, og de samme låtene hun sang på Pstereo sendes på P3 nå. Det var veldig spesielt å sitte backstage med Evan Dando fra Lemonheads etter endt konsert og dele en flaske vin, mens han satt og klimpret på gitaren. Lemonheads er kanskje det bandet jeg hørte mest på ved siden av Pavement på 90 tallet.

Du har ingen røverhistorier også, da?

— Tja, du har jo historien om Marina and the Diamonds absolutt både skulle snuse og drikke hjemmebrent i fjor for virkelig å ta del i trønderkulturen, noe som endte med spy på støvlene og raving i buskene. Vi har heldigvis blitt skånet for skandalene. Det skal nevnes at NOFX med sin opprinnelige rider kunne stilt med catering til halve publikum i 2007, så den måtte vi korte ned på.

Noen artister du er ekstra stolt over å dradd i land på Marinen?

— Det er noen som ikke er annonsert ennå som jeg er veldig, veldig fornøyd med, men jeg kan ikke snakke om dem ennå. Ellers er jeg jo veldig fornøyd med at vi gjennom tre år har fått vist frem veldig mye bra – det å overraske publikum som kommer og ser band de ikke har hørt om for å forlate konserten som blodfans er utrolig moro.

Hvilke fem band skulle du gjerne sett live?

— Arcade Fire, Pavement, The White Stripes, Kate Bush og Stray Cats er kjempeband jeg gjerne skulle sett på Pstereo!

Publikum på Pstereo 2009 (Foto: Presse)