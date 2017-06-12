Kunst musikk

Nytt mentorprogram for unge musikere i Nord-Norge

Publisert
12.06.2017
Skrevet av
- Red.

Programmet er opprettet av NOSO og Sparebankstiftelsen SNN for klassiske musikere og sangere med bosted eller tilknytning til Nord-Norge.

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS (NOSO) og Sparebankstiftelsen SNN har gått sammen om å lage et program som skal rekruttere og bygge kompetansen til unge klassisk utøvere i i den nordlige landsdelen.

Mentorprogrammet er det første av sin art som har blitt etablert i Nord-Norge, og i første omgang vil det gå over 3 år. Varigheten fastsettes på individuelt grunnlag, og skal fungere som et faglig supplement til det studiet kandidaten allerede er del av.

– Dette er et forberedende program som skal være til hjelp for unge musikere, slik at de kan bevege seg fra å være et talent, til å bli en profesjonell musiker.V, sier programsjef i NOSO, Catharina Bilsbak i en pressemelding.

Programmet henvender seg til musikkstudenter, mellom 18 og 30 år, som er bosatt i, eller har tilknytning til Nord-Norge. Musikerne kan være sangere eller instrumentalister. Dette gjelder studenter innen opera og orkester og søkeren må ha et ønske om en fremtidig karriere som profesjonell orkestermusiker.

Den som blir valgt ut til å følge programmet får en-til-en undervisning med fast mentor og gjestende utøvere, får delta på masterclasses/workshops og får delta i samspill med orkester i ulike format. Kandidaten får oppfølgning og veiledning gjennom kunstneriske prosesser og får en unik anledning til å bygge en sterk relasjon til landsdelens profesjonelle musikkliv.

Søknadsfristen er 19. juni 2017.

Mer om kriteriene kan du lese her.

MentorprogNordnorsk Opera og SymfoniorkesterNOSOsparebankstiftelsen SNS

