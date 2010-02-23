Musikkbransjens vinterblot

Et så bredt arrangement som by:Larm kan ikke være alt for alle, men kanskje noe for alle?

Det har vært en stressende helg for musikkindustrien. For tredje år på rad har by:Larm fylt Youngstorget til randen med presse, agenter og musikkengasjerte publikummere. Som en møteplass og arena for å oppdage ny musikk har festivalen fått gode tilbakemeldinger, men skal vi tro bransjen gjenstår det ennå litt finpussing.

Elin O. Rekdal, kommunikasjonsansvarlig i Ny Musikk, anser i hovedsak seminarene som direkte relevante for organisasjonen, som er en formidler av kunstmusikk.

— Music Export Norway-debatten var veldig interessant. Vi har sagt tidligere at vi ikke har hatt den kontakten vi ønsker med dem, og det er noe vi kan ta videre etter debatten. Dét, og intervjuet med Karl Bartos, er de tingene jeg vil trekke fram.

Boring

Rekdal mener også at seminarene hovedsakelig er rettet mot bransjefolk, men at det på konsertene er delt mellom bransje og ordinært publikum. Festivalsjef for Buktafestivalen, Robert Dyrnes, dropper derimot seminarene. Han drar på by:Larm for livemusikk.

— Jeg synes mange av seminarene er boring. Jeg gir faen, jeg er ute etter den gode livefølelsen. Seminarene har for lite livefokus og for lite fokus på arrangører og festivaler. Det er fokus på tullemusikkbransjer og nisjer, som digitalisering og hvordan rette musikk mot spillbransjen.

by:Larms seminarprogram besto i år av omkring 50 seminarer, og ifølge festivalen selv, er programmet et av de beste i rekken. Selv om disse ikke falt i god jord hos Dyrnes, får han mye bra ut av festivalen på andre hold.

— Vi så mange band vi har booka, vurderer å booke og band vi definitivt ikke kommer til å booke. Vi hadde en klar formening om hva vi ville se, og vi kommer til å gå videre med en del av dem. Klarer du ikke vise de gode låtene på en halvtime, er det noe feil, hevder Buktageneralen.

Møteplass

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Selv om by:Larm er en bransjefestival, kan hvem som helst få billett til arrangementetet. For bransjen er det en viktig møteplass.

— Jeg fikk møte mange bra folk jeg ellers har kontakt med per telefon og e-post- Dette er musikkbransjens store julebord. Man surrer rundt og treffer mange folk. Musikken er en viktig del av festivalen, men møteplassen er minst like viktig for meg, sier Dyrnes.

Claes Olsen, bookingsjef i Øyafestivalen, deltok på speed meeting, men utover det var fokus på å møte folk og se konserter.

— Jeg har fått sett masse bra band og møtt hyggelige mennesker. Det er en samlingsplass for alle deler av musikkbransjen, hvor vi utveksler erfaringer og ideer. Jeg tror det er veldig viktig for bandene, men også for bransjen å møtes.

Han medgir at han kommer nok til å booke noen av årets by:Larm-artister til Øyafestivalen i sommer. Han forteller også om by:Larms fokus på utlandet.

— Man får impulser fra utsida, og utlandet får med seg norsk musikk, siden både presse og bransje fra utlandet er til stede.

Røl og møl

Thomas Ryjord, daglig leder i artistbyrået Storås Artist, synes festivalen bør holde fokus på musikken.

— Det blir mye røl og møl. Det er forferdelig lite interessant å se p3-programledere være DJ, det har ingen verdens ting med by:Larm å gjøre. Momentsene kan heller brukes til å fokusere på årsaken til at vi er her, som er å sjekke ut ny musikk, sier han.

Tidligere byttet by:Larm vertsby fra år til år, og siden oppstarten i Trondheim i 1998, har den blitt avholdt to ganger i Stavanger, to ganger i Bergen, to ganger i Tromsø, tre ganger i Trondheim, én gang i Kristiansand, og tre ganger i Oslo.

Oslofokus

Inntil 2008 forsikret by:Larm-ledelsen at Oslo aldri skulle være vertsby for festivalen, men de økonomiske fordelene med å legge festivalen til hovedstaden ble vel overveid som følger av økonomisk nedgang foregående år. Nå har Oslo vært vertsby tre år på rad, og Ryjord mener det setter for tydelige spor.

— Det har blitt en affære med utgangspunkt i at man tilbringer livet sitt innenfor Ring 2. Det er nærliggende at miljøet i vertsbyen setter rammene på festivalen, og man må gjennom et Oslo-filter for å nå fram. Jeg håper for framtida at de som står bak by:Larm jobber aktivt for å løfte alle aktører som jobber med musikk i hele Norge, forteller Ryjord.

