ANMELDT: Seig, brutal og vakker debut

ANMELDT: by:Larm-aktuelle Kollwitz slipper debutalbum på mandag. Det bør du få med deg.

Det er litt merkelig at Bodø-bandet Kollwitz har gått meg hus forbi i så mange år. De har holdt det gående siden 2006, og med medlemmer fra det forhenværende The Spectacle og Beyond the Fences har bandet en solid CV. En solid CV er lik stor fallhøyde.

At de er signert på Fysisk Format, som ikke har for vane å skuffe med sine utgivelser, er et kvalitetsstempel i min bok. Når jeg hører førstesporet på plata, ”What You Are Given”, tenker jeg at dette må være en introen til en lynkjapp hardcore-skive, men plutselig innser jeg at sporet derimot varer i seks minutter, og er pokker ikke noe intro. Dette er seigt, brutalt og vakkert.

#gallery-25 {

margin: auto;

}

#gallery-25 .gallery-item {

float: left;

margin-top: 10px;

text-align: center;

width: 33%;

}

#gallery-25 img {

border: 2px solid #cfcfcf;

}

#gallery-25 .gallery-caption {

margin-left: 0;

}

/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Kollwitz under by:Larm 2010 (Foto: Tellef Øgrim)

Det er umulig for en sludge-fantast som undertegnede å ikke tenke på Isis eller Neurosis når jeg hører ”Like Iron I Rust”, men referansene er mange. Ambient-drivet som sakte men sikkert drar låtene gjennom et tornekratt av aggresjon og rolig, men slagkraftig gitarklimpring i post-rockstil, tidvis akkompagnert av fiolin og cello, er som en godtepose fylt med sprøytespisser. Og man blir nesten avhengig.

Låtene blir i lengden litt ensformige, og samme oppskrift er gjengående på albumet. Sånt ser man seg gjerne litt lei på, men Kollwitz holder engasjementet oppe hele albumet igjennom. Og står det på repeat, har det pokker ikke noe å si det, heller.

Kollwitz spiller på Fysisk Format-showcase på The Villa under by:Larm i kveld.

«Like Iron I Rust» slippes førstkommende mandag, 22. februar.