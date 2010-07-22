Jorddunstfestivalen: Publikum sviktet.

Publikum sviktet Jorddunstfestivalen på Frøya. Sjefen skylder på bookingen, men melder at festivalen likevel trolig går i balanse.

Jorddunstfestivalen på Frøya i Sør-Trøndelag rundet i helga fem år som musikkfestival. Festivalens overordnede mål er visstnok å gi frøyværingene leksjoner i god musikk, noe festivalen har måttet ta konsekvensene av.

Leksjon i musikk

– For å lære dem opp, må vi få dem hit også. Vi kunne ha booket tryggere, men da ville det blitt dyrere. Det er nok ingen tvil om at bookinga har skylda, forteller festivalsjef Frode Reppe til Adresseavisen.

Artister som DumDum Boys, Åge Aleksandersen og Chand Torsvik – gjengangere i Trøndelags-festivalene – fantes ikke på Jorddunstfestivalens plakat. Band som Sham 69 (UK), Mondo Generator (US) og New Riot (UK) utgjorde årets trekkplastre, men det var likevel Trondheims-bandet Tre Små Kinesere som trakk flest til festivalen.

Tre Små Kinesere trakk best

– Vi fikk toppbesøk med mellom 800 og 1000 publikummere på fredag på grunn av Tre Små Kinesere, forteller Reppe til Adresseavisen.

Han legger til at det på lørdag var rundt 600 besøkende på festivalen, og at publikumsantallet jevnt over har vært skuffende. Festivalen står dog ikke i fare.

– Vi snakker om pluss/minus 50000 kroner, sier festivalsjefen, og anslår at festivalen ikke lider noen katastrofal nød rent økonomisk.

Noen dager etter at Adresseavisen publiserte saken om Jorddunstfestivalen har Reppe sett nærmere på tallene. I en e-post til Ballade skriver han at “Det kan nå se ut som om vi går akkurat i balanse. Festivalen ble dermed en kjempesuksess der bla Nick Oliveri inviterte publikum opp på scenen. Den så ikke bra ut etterpå for å si det sånn :)»

New Riot på Jorddunst 2010:

