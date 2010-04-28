Sjokkfestivalen: Arvtaker med ungdomsmakt

Det er duket for en teenage kick-aften når Sjokkfestivalen åpner på Kultursenteret ISAK i kveld. Festivalen er booket, markedsført og dekorert av frivillig ungdom.

I ti år har Nattrock blitt arrangert på ISAK i Trondheim natt til 1. mai. Nå utvides tilbudet, og ungdommens egen deltakelse, med den nye Sjokkfestivalen.

I motsetning til Nattrock, som varte en dag, avholdes Sjokkfestivalen tre dager til ende, fra og med i dag til fredag (28. – 30. april). Nattrock-gründer Jon Arne Grendal forteller at de går fra kun å ha konserter til å ha dans, teater og ulike oppvisninger, og i det hele tatt et bredere musikalsk spekter på programmet, med Gatas Parlament og Urørt-vinnere The Pink Robots på toppen av plakaten.

Sjokkfestivalen stables på beina av frivillig ungdom i alle ledd – alt fra booking og markedsføring, til dekor og grafisk utforming. Festivalen er rusfri og har ingen aldersgrense, og er for, av og med ungdom.

— Det handler om å lære ved å gjøre, og da er det viktig at vi lar ungdommen slippe til. For å bli god i noe må man trene, og dette er trening, konstaterer Grendal, og forteller at de frivillige styrer lys, rigger scener, booker artister og lærer å sette opp et festivalprogram.

Det er til sammen seks styringsgrupper som alle har én leder hver. En av disse lederne er Kim André Ballovarre (18), som til vanlig går på media og kommunikasjons-linja ved Brundalen vgs. Han har ansvaret for Elektrosjokk.

— Elektrosjokk er en egen dag på festivalen med fokus på elektronisk musikk. Vi har fire artister som skal spille og en workshop med Captain Credible hvor man får muligheten til å bygge en lydgenerator, forteller han.

#gallery-17 {

margin: auto;

}

#gallery-17 .gallery-item {

float: left;

margin-top: 10px;

text-align: center;

width: 33%;

}

#gallery-17 img {

border: 2px solid #cfcfcf;

}

#gallery-17 .gallery-caption {

margin-left: 0;

}

/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Jon Arne Grendal (Foto: Marius Svaleng Andresen)

Erfaringsmessig innflytelse

Ballovarre har vært aktiv på ISAK det siste året, og ble spurt om han ville være ansvarlig for Elektrosjokk. Sammen med kompisen sin, Thomas, har han booket artistene som skal spille torsdag kveld.

— Det er fantastisk og veldig artig. Jeg får være med på alt og se hva som må til, og det er morsomt å bestemme selv hvordan festivalen skal være. Det er viktig at vi ungdommer får styre selv og får erfaringer vi kan bruke senere, medgir Ballovarre, som gjerne kan tenke seg å jobbe med større arrangement senere.

Jon Arne Grendal forteller at det er mye som må gjøres for at det hele skal gå på skinner, og legger ikke skjul på at de ansatte ved kultursenteret må snike litt i kulissene.

— Det frivillige systemet er en samvirkemodell, på en måte. Det er mye som må gjøres for å få rammene på plass, og rammene føres i stor grad av voksne. Om man lar Sjokkfestivalen gå på et ”årshjul”, vil det være mer ungdomsstyrt neste gang, sier han.

Teenage kick

Han håper styret kan følges opp slik at arrangementet kan koordineres videre, men i første omgang ser han fram til åpningen:

— Det hele er lagt opp til å bli en teenage kick-aften med burgergrilling utendørs, konstaterer Grendal før han gløtter ut vinduet.

— Hvis det ikke snør og greier, som det gjør nå, humrer han avsluttende.

På programmet finner man artister som Gatas Parlament, The Pink Robots og Jack Dalton, samt elektronisk musikk med Captain Credible og Amish 82. Foruten musikk vil det bli dragshow, BMX-oppvisning, teaterforestillinger, improteater og flere seminarer.

Trykk her for fullstendig program.