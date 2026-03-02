Populær samlemaní
Norske samlealbum er tydeligvis i vinden for tiden. Det er ikke måte på hvor mange slike som blir satt sammen,...
Norske samlealbum er tydeligvis i vinden for tiden. Det er ikke måte på hvor mange slike som blir satt sammen,...
19. oktober på John Dee i Oslo feirer AKKS at de har holdt på i 20 år. Målsettingen er den...
Det superhippe musikkmagasinet The Wire byr på en ekstra godbit denne måneden. En CD med noen av de mest banebrytende...
Espen Horne, aka Bobby Hughes, har endelig fått gitt ut albumet «Nhu Golden Era» på tyske Stereo Deluxe, etter mye...
Tidligere i år publiserte Ballade et intervju med Kaada, etter at han ikke fikk fornyet kontrakten sin etter oppryddingen i...
Den norske artisten Even Johansen, kanskje bedre kjent som Magnet, deltar med låta «The Recluse» til den amerikanske filmen «The...
Etter konserten som perkusjonist Martin Horntveth holdt på Ungjazz i Ålesund forrige helg kunne man lese i Sunnmørsposten at lydnivået...
«Way out North» heter det nye prosjektet til Peer Osmundsvaag i Atomic Agency, bedre kjent som DJ Peer. I samarbeid...
– Elektronika er moderne samtidsmusikk, og anmeldes kanskje til tider av folk uten peil. Det er likevel bedre enn å...
Stein Østbø er mannen man skal hate mest denne uka, i hvert fall hvis man er forstå-seg-påer eller musikkjournalist i...
11.september blir det kunstmusikkkonsert i Kulturkirken Jakob og programmet er innholdsrikt og variert. Høydepunktet denne kvelden vil nok for mange...
«Søppel», mente VGs Stein Østbø og trillet terningen til 1, da han anmeldte Dupermanns siste skive i forrige uke. Dette...
Om en snau måned går Ultimafestivalen av stabelen, og også i år er det flere tilbud til barn og unge....
Konflikten mellom Norsk Rockforbund og Kulturrådet er på ingen måte over. 8. august i år ba NRF om justeringer av...
For framføringen av Olav Anton Thommessens «BULLseye» fikk fiolinisten Peter Herresthal Musikkkritikerprisen for 2002. Den ble overrakt ham på Tostrupkjelleren...
En uke etter at Jaga Jazzist slapp albumet «The Stix» debuterer de på en sterk tredjeplass på VG-lista. «Smal» musikk...
Svein Bjørge i Playground Music, som nylig meldte overgang fra IFPI til FONO, er svært fornøyd med at det nå...
Det ordner seg for gothere, synthere og andre anemiske danseglade. Fredag åpner en ny synth-klubb i Oslo – og jammen...
– Det er klart det er trist at EMI signaliserer så klart at: «Nå må vi tjene penger», og det...
For femte år på rad arrangeres det musikkfestival i Gamlebyen i Fredrikstad, i tidsrommet 29. august til 1. september. Målet...