Forfatter: Mari Glans

Remington Super
Populærmusikk

Populær samlemaní

Norske samlealbum er tydeligvis i vinden for tiden. Det er ikke måte på hvor mange slike som blir satt sammen,...

Rebelettes,
Populærmusikk

20 år med jenterock, på tide med kvotering snart?

19. oktober på John Dee i Oslo feirer AKKS at de har holdt på i 20 år. Målsettingen er den...

Xploding Plastix
Jazz

The Wire gir norsk CD til 9000 abonnenter

Det superhippe musikkmagasinet The Wire byr på en ekstra godbit denne måneden. En CD med noen av de mest banebrytende...

Bobby Hughes Combination (Espen Horne)
Populærmusikk

Uten ambisjoner – og såre fornøyd med det

Espen Horne, aka Bobby Hughes, har endelig fått gitt ut albumet «Nhu Golden Era» på tyske Stereo Deluxe, etter mye...

Kaada
Bransjen

Mike Patton har tro på Kaada

Tidligere i år publiserte Ballade et intervju med Kaada, etter at han ikke fikk fornyet kontrakten sin etter oppryddingen i...

Magnet
Bransjen

Magnet til Hollywood

Den norske artisten Even Johansen, kanskje bedre kjent som Magnet, deltar med låta «The Recluse» til den amerikanske filmen «The...

Martin Horntveth
Jazz

– «Smertefullt» lydnivå jagde ikke publikum

Etter konserten som perkusjonist Martin Horntveth holdt på Ungjazz i Ålesund forrige helg kunne man lese i Sunnmørsposten at lydnivået...

Frost (Aggie Peterson)
Bransjen

Norsk elektronika til verden

«Way out North» heter det nye prosjektet til Peer Osmundsvaag i Atomic Agency, bedre kjent som DJ Peer. I samarbeid...

Hilde Torgersen: «Voice Stories» cover
Bransjen

– Verre å bli oversett enn misforstått

– Elektronika er moderne samtidsmusikk, og anmeldes kanskje til tider av folk uten peil. Det er likevel bedre enn å...

Bransjen

Den lille store musikkjournalist-krigen

Stein Østbø er mannen man skal hate mest denne uka, i hvert fall hvis man er forstå-seg-påer eller musikkjournalist i...

Sigyn Fossnes
Kunstmusikk

Fiolinkonsert med Sigyn Fossnes

11.september blir det kunstmusikkkonsert i Kulturkirken Jakob og programmet er innholdsrikt og variert. Høydepunktet denne kvelden vil nok for mange...

Marit Karlsen
Bransjen

Jørgen Træen: Dupermann eller søppelmann?

«Søppel», mente VGs Stein Østbø og trillet terningen til 1, da han anmeldte Dupermanns siste skive i forrige uke. Dette...

Zone 5 figur (Zeus)
Kunstmusikk

Ultimafestivalen for barn og unge

Om en snau måned går Ultimafestivalen av stabelen, og også i år er det flere tilbud til barn og unge....

Kjartan Berge
Bransjen

Blankt avslag til Norsk Rockforbund

Konflikten mellom Norsk Rockforbund og Kulturrådet er på ingen måte over. 8. august i år ba NRF om justeringer av...

Peter Herresthal
Kunstmusikk

Kritikerprisen til Herresthal

For framføringen av Olav Anton Thommessens «BULLseye» fikk fiolinisten Peter Herresthal Musikkkritikerprisen for 2002. Den ble overrakt ham på Tostrupkjelleren...

Jaga Jazzist (live på Gleng)
Jazz

Jaga Jazzist debuterer høyt på VG-lista

En uke etter at Jaga Jazzist slapp albumet «The Stix» debuterer de på en sterk tredjeplass på VG-lista. «Smal» musikk...

Svein Bjørge
Bransjen

EU vurderer redusert moms

Svein Bjørge i Playground Music, som nylig meldte overgang fra IFPI til FONO, er svært fornøyd med at det nå...

Plan 9 flyer
Populærmusikk

Ny synth-klubb i Oslo

Det ordner seg for gothere, synthere og andre anemiske danseglade. Fredag åpner en ny synth-klubb i Oslo – og jammen...

John Erik Kaada
Bransjen

Kaada sutrer ikke

– Det er klart det er trist at EMI signaliserer så klart at: «Nå må vi tjene penger», og det...

Anne Lise Berntsen
Kunstmusikk

Essensfestival med sterkt program

For femte år på rad arrangeres det musikkfestival i Gamlebyen i Fredrikstad, i tidsrommet 29. august til 1. september. Målet...