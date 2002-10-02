Mike Patton har tro på Kaada

02.10.2002
Mari Glans

Tidligere i år publiserte Ballade et intervju med Kaada, etter at han ikke fikk fornyet kontrakten sin etter oppryddingen i EMI-stallen. Dagbladet kan i dag fortelle at ny kontrakt er allerde i boks med kredselskapet Ipecac, som er eiet av ingen ringere enn Faith No More-frontfigur Mike Patton. – Jeg kan nesten ikke tro det er sant! sier en lykkelig Kaada.

John Erik Kaada er en av Norges mest profilerte jazz- og popmusikere, blant gjennom sitt virke i det moderne og kritikerroste bandet Cloroform. De markerte seg både i hjembyen Stavanger, og senere over det ganske land etter mye turnering – blant annet for Rikskonsertene. Kaada har også gjort seg bemerket med å lage filmmusikk til en rekke norske filmer, blant dem «Mongoland» og «Folk flest bor i Kina». I år fikk han Gullklapperen under filmfestivalen i Haugesund for filmmusikk han lagde gjennom hele fjoråret.

Han gav ut soloalbumet ”Thank you for giving me your valuable time” på EMI i oktober i fjor, men trass i gode kritikker fikk han ikke fornyet kontrakten sin.

— Jeg hadde jo bare kontrakt for en plate, det var aldri snakk om at vi skulle gjøre en til, så det blir vel litt drøyt å si at jeg fikk sparken. Jeg er verken sjokkert, lei meg eller bitter, uttalte Kaada til Ballade i august.

Nå har rogalendingen fått kontrakt med Mike Pattons selskap Ipecac, og er kjempeglad for det.

— Jeg kan nesten ikke tro det er sant, det å bli signet på Ipecap er som å få en drøm i oppfyllelse, sier en lykkelig Kaada.

Han har vært stor fan av Mike Patton siden Faith No More ble oppløst og Patton startet opp med bandet Mr. Bungle.

— Da jeg fikk de første mailene av ham sviktet bena under meg, forteller Kaada.

— Det å være i dialog med et så anerkjent selvskap var stort og det at kontrakten nå er en realitet er helt utrolig. Likevel har jeg egentlig ikke noen kjempestore forventninger. Jeg håper at kontrakten kan åpne flere dører for meg og hjelpe meg med å knytte flere kontakter, jeg vet at jeg ikke blir millionær av dette, sier Kaada nøkternt.

Ipecac Recordings ble startet i 1999 av Patton og hans partner og venn Greg Wreckman. Filosofien deres er ikke å prøve å revolusjonere platebransjen på noen som helst måte, men heller være et selskap hvor Patton kan gitt ut sine egne ting og signere band som både han og Wreckman har tro på og beundrer.

Dialogen med Ipecac, som har det sjarmerende slagordet «Making people sick since 1999», har pågått lenge. Patton, som er stor fan av Kaada og bandet Clororform, var interessert også før Stavanger-artisten signerte med EMI. Likevel har ikke Kaada turt å fortelle noen om Ipecacs interesse før nå, i tilfelle signeringen ikke ble noe av.

Det var ingen grunn til bekymring – straks Kaada ble løst fra EMI, stod Mike Patton, som tidligere var frontfigur i Faith No More, med ny kontrakt. Albumet ”Thank you for giving me your valuable time” blir dermed snart gitt ut over hele verden.

Kaada og Patton har også et transatlantisk musikalsk samarbeid på gang, som trolig ender opp som oppfølgeren.

— Jeg har sendt over en del låtmateriale over til Patton, og mye av det har han likt så godt at han har tilbudt seg å synge på den nye skiva.

Stort bedre blir det vel ikke for en fanatisk Mr. Bungle-tilhenger. Kaada er for øvrig i godt selskap på Ipecac. Blant andre artister i stallen deres finner vi Steroid Maximus, Kid 666, Melvins, Thomahawk og Fantomas, Pattons eget band.

Etter det Ballade kjenner til, har EMI utvist stor fleksibilitet under avviklingen av Kaadas kontrakt, nettopp for å gjøre en videre solosatsing lettere.

