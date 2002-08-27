Populærmusikk

Ny synth-klubb i Oslo

Publisert
27.08.2002
Skrevet av
Mari Glans

Det ordner seg for gothere, synthere og andre anemiske danseglade. Fredag åpner en ny synth-klubb i Oslo – og jammen har ikke Gotham Nights funnet seg et nytt sted å være også.

PLAN 9 er navnet på det nye synth-klubbkonseptet som har tilholdsted på studentersamfunnet Bislett (Pilestredet 52), og fredag 30. august går konseptet av stabelen for første gang. Profilen til klubben vil preges av alternativ elektronisk musikk som synthpop, techno, ebm, electronica, goth og industrial. Dørene åpner klokka 20.00, og du kan danse nettingtoppen av deg helt til klokka 03.00.

Åpningskvelden er selvsagt litt spesiell, og for å markere begivenheten har arrangørene hanket inn det norske electro-bandet Conetik. Bandet har også lagt releasepartyet sitt til denne kvelden. I den forbindelse vil de holde en kort konsert og vise frem sin nye musikkvideo. Musikken på dansegulvet serveres av DJ Elektronika som er kjent fra Korova og Oslo Synthfestival. DJ Oberkorn vil også spinne plater, han er fra resident Outer Space DJ Team.

Det finnes også en videolounge og i denne kan man nyte synet av gamle og nye synthmusikkvideoer, sirlig satt sammen av Outer Space VJ Team. Neste Plan 9-party finner sted 27. september. Da arrangerer PLAN 9 konsert med svenske Run Level Zero, som ble kåret til årets nykommere på Swedish Alternative Music Awards 2002. Aldersgrensen på Plan 9 er 20 år. Mer informasjon om PLAN 9 finnes på www.PLAN9.synth.no

Det er forøvrig ikke bare hovedstadens synthfantaster som kan glede seg, også byens gothere har god grunn til det. Gotham Nights har fått nye lokaler og vil nå være å finne hos «Killyrego» som ligger i Storgata (gamle Las Palmeras). 14. september er første kvelden i de nye lokalene og i følge presseansvarlig for Gotham Nights er det et nytt og forbedret Gotham Nights som gjenoppstår i Storgata. Det blir flere barer, flere dansegulv, flere DJ’er og horrorlounge. Mer informasjon om Gotham Nights finnes på hjemmesiden deres.

Da bør høsten være reddet for alle svartkledde og lysallergiske individer.

