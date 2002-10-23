«Z» får ros

23.10.2002
Knut Steen

ZTVs helnorske musikkprogram «Z» seiler i medvind. – Vi har fått gode tilbakemeldinger fra bransjen og det musikkelskende publikum, også fra de yngre seerne, som sender meg mailer med «Z ruler!», forteller en sprudlende prosjektleder og musikkansvarlig Merethe LaVerdi. I dagens sending er det prog-metalbandet «WE» som intervjues, i tillegg til nykommer Conetik, som spiller en blanding av synth og pop.

— Dette går stålende, jeg er kjempefornøyd, sier LaVerdi. Spesielt moro er det å få tilbakemeldinger som «jeg visste ikke at det fantes så mye bra norsk musikk» – det viser at vi fyller et tomrom i TV-markedet. Med Viasats abonnementsøkning på nesten 13 prosent siste kvartal, kan nå 1.5 millioner ta inn «Z».

Både WE og Conetik er band som har holdt på lenge, men fått liten oppmerksomhet. WE slipper idag sin første video, og får sånn sett en fin profileringsmulighet på «Z». For de som liker det tunge og dystre, vil det også vises opptak fra Satyricons konsert på John Dee i Oslo, etterfulgt av et intervju med Satyr og Frost.

Christer Hansen fra Black Ballon Records er en av de som er spesielt glade i ZTV om dagen, kanskje fordi WE, som er signert på Black Balloon får vist sin nylagede video der: – Det er ikke noen særlige alternativerhvis man vil ha vist en video på norsk TV, sier han til Ballade.

— Det er skandaløst at hverken NRK eller TV2 har tatt og gjort dette for lenge siden! Det er vel og bra med Lydverket, men man får jo ikke vist noen videoer der, for det er liksom ikke et slikt program. «Z» er en kjempebra satsing, som det nå selvfølgelig viser seg å være et marked for, sier Hansen.

De som benker seg foran TV-apparatet i kveld, vil kunne glede seg til følgende musikkvideoer: Span: «On my way down», Røyksopp: «Remind me», WE: «Carefree», Kaizers Orchestra: «Kontroll på kontinentet», Magnet: «Bullet to your heart», Morten Abel: «Dobermann» og Jaga Jazzist med «Animal Chin».

Ukens nostalgitripp blir et gjensyn med CC Cowboys, helt på tampen av sendingen.

