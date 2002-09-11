Den lille store musikkjournalist-krigen

Stein Østbø er mannen man skal hate mest denne uka, i hvert fall hvis man er forstå-seg-påer eller musikkjournalist i Akersgata. I går kom sannheten frem om at det var desken på VG som puttet Østbøs rykte, som i visse kretser vel er noe skadeskutt fra før av, rett i kjøttkverna. Dagbladet-journalist Thomas Strzelecki er den første til å få litt dårlig samvittighet etter den verbale knivkastingen mot Østbø i går. Samtidig kan man lure på hva desksakser har i nærheten av en anmeldelse å gjøre i det hele tatt.

Østbø gav Sir Dupermann en uforbeholden unnskyldning i går via Ballades nettsider, og ville også at vi skulle legge ut anmeldelsen i sin opprinnelige form på nettet. Litt for sent kanskje, for i tirsdagens Dagbladet får han så hatten passer av Strzelecki. Anmeldelsene hans handlet nesten mer om Østbøs udugelighet enn de nye platene. Vi mer enn aner konturene av en liten musikkjournalist-krig,

— Altså faen heller, når skal VG greie å ansette en ordentlig musikkjournalist, som kan noe annet enn å anmelde rockeband? Jeg ble så utrolig forbannet når jeg leste Østbøs omtale, maken til respektløs og arrogant anmeldelse skal du lete lenger etter! Strezlecki er full av harme som springer ut fra hans nesegrus beundring for Smalltown Supersound og det Joakim Haugland har fått til.

Da Strzelecki i går formiddag ble konfrontert med det faktum at Østbøs slakt i sin tur ble slaktet av desken, ble han litt skamfull.

— Åh, ble han det? Ja, nei.., huff nå fikk jeg litt dårlig samvittighet, og det er jo kjempeurettferdig av desken, men likevel… Det å sette en mann som ikke skjønte noe av Röyksopp til å anmelde Sir Duperman går bare ikke an.

Dagbladets desk kutter i anmeldelser de også, men selv har han lært å unngå den verste kuttinga av sine anmeldelser.

— Jeg har skjønt at jeg ikke skal være så intern som jeg kanskje var tidligere, så meg plager de lite med kutt.

VGs desk greide å radbrekke anmeldelsen til Østbø og dumme ham ut, synes du desken bør gjøre stort annet enn å lete etter feil grammatikk i anmeldelser?

— Nei, det synes jeg ikke, med all respekt for de som jobber der, de er ikke musikkanmeldere. Den type journalistikk bør ikke forandres på. Hvis man klusser for mye, kan meningen bli en helt annen, og det slår bare tilbake på anmelderen selv og avisen som seriøs formidler av musikksynsing.

I kjølvannet av den nå så famøse Dupermann-anmeldelsen, kan man få inntrykk av at det ble veldig viktig for andre musikkjournalister å gi inntrykk av at i hvert fall de hadde skjønt det, noe Strzelecki er enig i.

— Ja du vet, den «jeg vet mer enn deg»- greia er ganske utbredt blant musikkjournalister. Det er en slags macho-kultur i norsk musikkjournalistikk, du skal se oss på Pop-Quiz kveldene! (Spørrekonkurranse i musikk som avholdes hver mandag hos Oslopuben 0’Malley’s, veldig populær manndomsprøve blant musikkjournalister. – red.anm.)

Men kan ikke det gå på bekostning av kvaliteten på anmeldelsene, at musikkjournalister er mer opptatt av å bruse med fjærene enn å anmelde «riktig»?

— Jo, og av og til gjør det det også. Vi er kanskje litt for store ego til tider. Jeg vet det er feil, og jeg er den første til å innrømme at jeg gjør feil jeg og.

Likevel er det nok VG som gjør mest feil i Strzeleckis bok.

— VG må ta litt ansvar som Norges største avis. De takler sin rockejournalistikk, men det slutter der. De har masse penger, og har råd til å ansette en ung og frekk journalist som følger med på de nye moderne sjangerne. Jeg stiller gladelig opp frivillig som headhunter for VG, hvis de trenger noen til å finne en slik journalist. Jobben vår som musikkjournalister er mer enn å anmelde Bruce Springsteen – det går på autopilot. Jobben innebærer også å grave i undergrunnen, finne nye talenter, gidde å sette seg inn i nye ting, følge med rett og slett. Og hvis vi likevel ikke skjønner bæret av enkelte sjangere, skal vi behandle dem med såpass respekt at vi enten lar noen som har peil anmelde, eller dropper å anmelde helt, oppfordrer Strzelecki.

