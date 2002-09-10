– Anakronistiske og ignorante rockejounalister i VG

Furoren rundt VGs anmeldelse av Sir Dupermann-albumet blir nå tatt et hakk videre. Dagbladets Thomas Strzelecki går i dag i stupen på sine kolleger i VG, og kaller dem arrogante og ignorante, med en «Taliban-aktig skepsis til nyskapende musikk». Strzelecki skriver videre at Stein Østbø & co. ikke tåler moderne musikk, og stiller også spørsmål om VGs rockejournalister idet hele tatt tåler musikk som er litt mer krevende enn «She Loves You Yeah Yeah Yeah».

«Noen mennesker tåler ikke moderne musikk», skriver Strzelecki, med dårlig skjult adresse til Stein Østbø i VG. «De vil helst at alle band skal låte som The Beatles eller Bruce Springsteen, og mener at all musikk som ikke spilles på «ekte» instrumenter, nærmest bare er tull. Disse anakronismene heter rockejournalister, og du finner dem blant annet i Norges største avis. De liker ikke Röyksopp, og de hater alt som lukter av av-antgarde-elektronika, eksempelvis superprodusenten Jørgen Træens Sir Dupermann-alias.»

Dagbladets faste techno- og dansemusikkanmelder har jobbet opp adskillig hellig vrede, og fortsetter i sin anmeldelse av Sir Dupermann-albumet å angripe det han ser på som reaksjonære holdninger hos storebror i Akersgata.

«Hvorfor denne Taliban-aktige skepsisen til nyskapende musikk? Tåler de ikke støy? Tåler de ikke litt sonisk galskap? Tåler de ikke å høre en rytme som er snublende ? Tåler de i det hele tatt ikke musikk som er litt mer krevende enn «She loves you, yeah, yeah»?, spør han retorisk, før han til sist bruker den siste tredjeparten av anmeldelsen på å anmelde selve produktet, som for øvrig får terningkast fire.

Strzelecki anmelder i dagens avis også den nye samleplaten fra Smalltown Supoersound, som inneholder bidrag fra bl.a. Kim Hiorthøy, Jaga Jazzist, Alexander Rishaugm, Lasse Marhaug og nettopp Sir Dupermann. Også i denne anmeldelsen benytter han anledningen til å komme med en finte mot Østbø & co.: «(Smalltown Supersound) er et selskap som nesten utelukkende byr på krevende, innovativ og rent ut gal norsk elektronika som provoserer like mye som den interesserer – bare sjekk VGs håpløst ignorante rockejournalisters forsøk på å nærme seg denne typen musikk.»

Ballade gjør oppmerksom på at Strzeleckis utfall ble skrevet før vi her i dag kunne gjøre kjent at Østbøs anmeldelse kom på trykk i en heller skamfert versjon.