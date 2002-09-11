– Verre å bli oversett enn misforstått

– Elektronika er moderne samtidsmusikk, og anmeldes kanskje til tider av folk uten peil. Det er likevel bedre enn å bli totalt oversett, som er den klassiske samtidsmusikkens ublide skjebne. Våre plater med klassisk samtidsmusikk anmeldes ikke i det hele tatt. Hjertesukket kommer fra Hege Imerslund i Norsk Komponistforening, som en kommentar til den pågående debatten om kompetansenivået til norske musikkskribenter. Anders Eggen i Ny Musikk og Albedo møter den samme tausheten i media, og sier: – Vi burde kanskje protestert litt mer høylytt mot at vi aldri blir omtalt i de store avisene, men jeg har liten sans for overdreven sutring.

— Vi har gitt opp helt når det gjelder å få de store avisene til å anmelde våre plater, sier Imerslund, som er etikettbesyrer for Aurora og Hemera, Norsk Komponistforenings egne plateselskap. De gir ut plater med ledende komponister og utøvere innenfor klassisk, norsk samtidsmusikk.

Imerslund er oppgitt over de lave faglige nivået hos anmelderne i Akersgata – og den lille interessen de har for samtidsmusikken.

— Norske anmeldere har ikke greie på samtidsmusikk, og ikke gidder de å sette seg inn i det heller. Det synes jeg er forferdelig trist. Det hender jo at en sjelden gang det skrives noe, men vi får mye mer og bedre omtale i et magasin som The Wire. De holder et skyhøyt nivå som vi bare kan drømme om her hjemme, sier den misfornøyde etikettbestyreren.

Moderne samtidsmusikk blir ihvertfall anmeldt, men kanskje ikke av de med mest peiling. Dupermannomtalen er muligens et resultat av det Imerslund peker på når hun beskriver den lille interessen musikkjournalister har for samtidsmusikken. Hun har ikke fått med seg furoren omkring Stein Østbø, men sympatiserer med Jørgen Træen.

— Akkurat den type journalistikk er både respektløs og useriøs, men når det er sagt vet jeg hva som av og til foregår på den klippesyke desken hos VG. Jeg kjenner noen som takket nei til å jobber der på grunn av nettopp det.

Anders Eggen, daglig leder i Ny Musikk, og ansvarlig for Albedo-labelen, er ikke helt fornøyd med dekningen av samtidsmusikken han heller, men synes likevel tingenes tilstand er bedre enn det Imerslund vil ha det til.

— Når platene våre blir anmeldt, er det stort sett av folk som vet hva de snakker om. Morgenbladet anmelder ofte samtidsmusikk, og jeg har ingenting å utsette på den jobben de gjør. Jeg kan dessuten skjønne at vi ikke får all verdens dekning i tabloidavisene. Det vi gir ut er smal samtidsmusikk, og når ikke de brede lag av befolkningen.

Han er likevel enig i at det er en ond sirkel: Jo mindre omtale, jo mindre interesse fra mannen i gata og desto dårligere salg. Da hjeper det lite at Eggen er stolt av utgivelsene til selskapet sitt, når de færreste hører musikken.

— Vi burde kanskje protestert litt mer høylytt mot at vi aldri blir omtalt i de store avisene, men jeg har liten sans for overdreven sutring. Vi har et godt rykte ute i samtidsmusikkmiljøene når det gjelder kvaliteten på utgivelsene, men jeg vet at vi burde markedsført oss bedre. Det hele er selvsagt et spørsmål om penger, det finnes omtrent ikke penger til markedsføring, desverre.

Imerslund gjør ikke all verden for å markedsføre sine utgivelser, hun heller.

— Vi sender ut plater til de store avisene hver gang vi har noe nytt, men som sagt hjelper det lite. Det finnes nesten ikke journalister med samtidsmusikk som interesseområde, og det er synd at ikke de riksdekkende avisene ser verdien av å skrive om de vi driver med.

Fagblader og Ballade er en av de få publikasjonene hun skryter av.

— Dere er flinke til å dekke smalere ting, og jeg tror nettmedier er løsningen på problemet vårt. Jeg er bombesikker på at det finnes masse skriveføre folk som interesserer seg for noe annet enn rock og pop, selv om det sjelden eller aldri kommer til utrykk i dagspressen.

