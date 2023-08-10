Maud mottar kraftpenger.

(Foto: Simen Løvgren)

AktueltElektronika

Maud får Nord-Norges største artiststipend

Publisert
10.08.2023
Skrevet av
Siri Narverud Moen

400 000,- til bodøartisten.

Kristine Hoff (30), også kjent under artistnavnet Maud, er kåret til årets vinner av Arctic Talent, Nord-Norges største musikkstipend. Det skriver Arctic Talent i en pressemelding. Maud holder til i Bodø.

Stipendet på 400 000 kroner kommer fra Vår Energi i samarbeid med Varangerfestivalen.

– Det er en enorm anerkjennelse å bli kåret til årets Arctic Talent. Jeg er utrolig takknemlig og ydmyk over at juryen landet på at akkurat jeg skal motta dette stipendet i år, sier Bodøværingen.

Med midlene hun nå blir tildelt sier Maud at hun vil fortsette å satse internasjonalt: – Jeg ønsker blant annet å bruke dette på lansering av mitt neste album, samt finansiere planlagt turnering i Europa og Norge. Stipendet bidrar i stor grad til at jeg kan fortsette å satse på en internasjonal karriere, i tillegg til at det gir meg rom og tid til å skape ny musikk.

Andreas Wulff, kommunikasjonsdirektør i Vår Energi mener hun er viktig for nordnorsk musikk:
– Hun står selv som produsent, komponist og vokalist og skaper elektronisk pop på svært høyt nivå. Maud har utvilsomt stort potensial for å nå ut til et større publikum. Det er inspirerende å finne unge musikalske talenter med så tydelig profil, retning og ambisjon. Artister som henne er med på å utvikle nordnorsk musikkliv, sier han i pressemeldinga.

kristine HoffMAUD

