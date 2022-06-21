– Det er viktig å feire hverandre, når det er så få av oss

To kvinner i rap om mål og fellesskap: Denne uka deler Royane og Abelone scene.

Denne uka fortsetter ei konsertrekke i Oslo som skal løfte fram kvinnelige hiphopartister. Ved å snakke med et par av artistene som er booket kommer det fram at selv etter flere tiår med snakk om å åpne rap for kvinner, trengs det fortsatt en scene.

– Jeg håper det åpner dører. Unge kvinner trenger å høre bare go for it! sier Abelone Melesse.

Ballade ringer også Royane Harkati. Kanskje har du sett henne i MGP eller «Skal vi danse»: Royane jobber fra hjembyen Drammen, men er omtrent overalt i digitale kanaler. For store merkevarer, med sine egne, fargesterke dansevideoer, og en rekke annet.

– Det har vært litt ulike samarbeid både med spons og innhold for andre. For eksempel har jeg skapt koreografi til en tiktok-dans som gis bort av et stort merke.

Det kan være aleine i bildet, som en lyd-/sketsj-video med heftig klipp og kommenterende lydbruk. Som når hun klipper opp en kjent «logginn-lydjingel» til å bli beat i en smekker og morsom sminkevideo. Til store påkostede danseproduksjoner med gruppe.

– Jeg tenker at det jeg gjør er fargerikt og allsidig. Og jeg er veldig selvstendig. Som person, og at det høres i musikken. Det var egentlig sånn det starta for meg; jeg hadde noen jobber her og der før jeg debuterte med musikk, og alt har brakt ny aktivitet og inntekter.

Både Royane og Abelone inntar scenen på Melahuset på fredag, det samme gjør Linda Vidala.

Royane har spansk og marokkansk opphav, og bodde i Marokko før hun som 9-åring flyttet til Norge – hun er sin egen manager, og produserer både sjøl og sammen med andre produsenter.



Abelone Melesse har skrevet låter siden hun gikk rundt i hjembyen Stavanger og var 13 – og spilt dem inn siden hun var 16. Rapen kom først. Og som veldig ung ble hun Unicef-ambassadør.

– Da brukte jeg musikken som verktøy for utvikling, med budskap om at kvinner skal nå sitt fulle potensiale. Jeg kunne spille på store internasjonale helsekonferanser, for eksempel.

Etiopia er farens hjemland – han er også musiker – og tanta til Abelone er Netsanet Melesse, en kjent artist i hjemlandet.

Abelone har vært med på Gatekunst-samleplata og gitt ut noen singler og videoer, blant annet «Addis Abeba» som hyller røttene.

– Musikken representerer litt av det jeg er vokst opp med, med foreldre fra Etiopia, med far og søsken som var aktive med musikk. Jeg hørte alt fra afrikansk musikk til r&b, hiphop og soul – jeg lager en fusjon av de forskjellige soundene som er en blanding av dette.

– Du lager musikk i en veldig populær blanding i en global popalder – hva skiller deg fra resten?

– Jeg forteller jo min historie. Men bare det å være kvinne i sjangeren er jo ganske sjeldent, både i afrobeat og i hiphop. Det er ikke så mange av oss. Derfor er det så kult med konserten på Mela denne uka: Den representasjonen er så viktig! Da jeg vokste opp kunne jeg telle på ei hånd hvor få kvinner som drev med hiphop. Det var ikke nok til at jeg følte at også jeg kan gjøre dette.

I det hele tatt trekker Abelone Melesse fram eksemplets makt.

– Min tante i Etiopia, jeg ble også veldig inspirert av henne! Det betydde mye å se henne med de etiopiske hitene.

På en workshop da hun var tenåring fikk Abelone se en britisk rapper «eie det»:

– Vi var en fem-seks stykker, Izabell var også der, og underbevisst gjorde det veldig mye, det å se en kvinne gjøre det. Stella Mwangi tok kontakt i 2020 for en 8. mars-gig, og plutselig var vi flere; Cherie Mwangi, Stella, Linda Vidala … Det er kjekt når vi har en plattform der vi kan feire hverandre og hylle hverandre, for det er så få av oss! bedyrer Melesse.

Ei framtid i musikk?

Royane tjener allerede noe på musikken: Via royalties og rettigheter på alt hun skaper.

– Målet er kanskje å kunne få mer tid og fokus på musikken etter hvert. Alt det andre er gøy, altså, men jeg har lyst til å denne gangen bruke den tiden jeg trenger for å perfeksjonere når jeg går i studio.

– Jeg har landa litt nå, etter å ha debutert relativt seint etter å ha fått barn, planen er å få til en EP eller album. Med musikkvideoer til. Jeg elsker jo det visuelle. Og få brukt nok tid på markedsføringsbiten, beskriver hun. Også hun har musikk som preges av både hennes bakgrunn og kjønn, mener hun:

– Utover at musikken handler om det å være meg, vil jeg si den inneholder mye girl power. Kanskje også det å være litt annerledes, eller ikke høre til noe klart sted. Men det går egentlig inn i totalen med girl power, jeg har likt å lære meg å gjøre ting selv og eie det. Jeg vil gjerne bevise at damer er i stand til å gjøre det, sier Royane Harkati.

Hun har faktisk opplevd at krediteringa har blitt tatt fra henne.

– Da har jeg bare blitt ennå mer obs på at vi må kreditere, alt og alle!

– Det kreves ofte mer av oss damer, mot til gjengjeld å få mindre cred for det. Folk regner liksom med at det må være en mann bak en kvinne.

Abelone, Royane og Linda Vidala opptrer på All Hail the Queen, fredag 24. juni. Dette er Melahusets månedlige konsept med kvinnelige hiphop- og r&b-artister på scenen. Tidligere har Gulla, Maria Lotus, Rita N, og DJ Kiki opptrådt. Konsertrekken er oppkalt etter et Queen Latifah-album. Royane spiller også på Elvevill i Drammen i sommer.