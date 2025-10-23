Bjørn Eidsvåg utnevnt til St. Olavs Orden
Den folkekjære artisten blir kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sitt fremragende musikalske virke.
Hans Majestet Kongen har utnevnt artist, komponist, tekstforfatter og teolog Bjørn Eidsvåg til kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden, meldte Kongehuset tidligere denne uka. Eidsvåg får den høythengende og staselige utmerkelsen for sitt fremragende musikalske virke.
– Å bli tildelt St. Olavs Orden er en stor ære. Jeg tar imot denne utmerkelsen med takknemlighet og ydmykhet, og kjenner meg både rørt og glad, sa Eidsvåg til NRK.
Den Kongelige Norske St. Olavs Orden tildeles som belønning for utemerkede fortjenester for Norge og menneskeheten, og ble innstiftet av Kong Oscar i 1847.
Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement på Hotell Sommero i Oslo mandag 27. oktober klokken 17.00, opplyser Kongehuset.