Bjørn Eidsvåg utnevnt til St. Olavs Orden

Hans Majestet Kongen har utnevnt artist, komponist, tekstforfatter og teolog Bjørn Eidsvåg til kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden, meldte Kongehuset tidligere denne uka. Eidsvåg får den høythengende og staselige utmerkelsen for sitt fremragende musikalske virke.

– Å bli tildelt St. Olavs Orden er en stor ære. Jeg tar imot denne utmerkelsen med takknemlighet og ydmykhet, og kjenner meg både rørt og glad, sa Eidsvåg til NRK.