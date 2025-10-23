Bjørn Eidsvåg

Artist, komponist, tekstforfatter og teolog Bjørn Eidsvåg blir kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.(Foto: Sara Angelica Spilling/Pudder Agency)

NotisPriser og tildelinger

Bjørn Eidsvåg utnevnt til St. Olavs Orden

Publisert
23.10.2025
Skrevet av
- Red.

Den folkekjære artisten blir kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sitt fremragende musikalske virke.

Hans Majestet Kongen har utnevnt artist, komponist, tekstforfatter og teolog Bjørn Eidsvåg til kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden, meldte Kongehuset tidligere denne uka. Eidsvåg får den høythengende og staselige utmerkelsen for sitt fremragende musikalske virke.

– Å bli tildelt St. Olavs Orden er en stor ære. Jeg tar imot denne utmerkelsen med takknemlighet og ydmykhet, og kjenner meg både rørt og glad, sa Eidsvåg til NRK.

Den Kongelige Norske St. Olavs Orden tildeles som belønning for utemerkede fortjenester for Norge og menneskeheten, og ble innstiftet av Kong Oscar i 1847.

Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement på Hotell Sommero i Oslo mandag 27. oktober klokken 17.00, opplyser Kongehuset.

 

Bjørn EidsvågDen Kongelige Norske St. Olavs OrdenKommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs OrdenSt. Olavs Orden

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

