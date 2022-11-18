Ti ferske og flotte videoer med Anette Askvik, Inge Engelsvold, Sleepyard med Suzanne Ciani, Melt Motif, Ingvild Flottorp, Dylan Mondegreen, Marbles, Darkrowa, Quarter Wolf og Two Minutes Hate.

Norsk populærmusikk er mangfoldig, og holder et generelt høyt nivå. Det tror vi at vi presenterer ti ferske eksempler på her. Vi har eksperimentell pop, instrumental musikk, Nordicana, elektronisk farget r’n’b, pop-punk og garasjerock. Alt sammen hentet fra plater som alt er ute, eller snart skal slippes.

Samtidig er nok nåløyet for mange artister blitt mye mindre de siste årene. Det henger blant annet sammen med at anmeldelser og presentasjon av ny musikk ikke lenger er veldig høyt prioritert, verken hos de ledende avisene eller de store TV-kanalene. Det finnes unntak, men mange gode plater og artister risikerer dessverre knapt nok å bli anmeldt.

Det håper vi i Ballade video å kunne være en liten ukentlig motvekt til. Og derfor sier vi nok en gang:

– God fornøyelse!

ANETTE ASKVIK: Coming For You

For en strålende sang og video!

Sist vi skrev om Anette Askvik, var i forbindelse med videoen til «I Am The Sea». Den lagde hun sammen med Linnea Syversen. Nå har hun sluppet en ny låt, «Coming For You», både som digitalt spor og musikkvideo.

Dette er andre singelen fra albumet With Every Cell, som kommer til neste år.

– Jeg lagde en you-can-do-it-låt for å sparke smådjevlene av skuldrene, sier Askvik. – Vi har dem der alle sammen, med mindre man er en zen master eller noe. Jeg vil være den som kontrollerer tankene, i stedet for at de kontrollerer meg. Det er sånn man burde lære på skolen.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

«Coming For You» har Anette Askvik produsert selv, i samarbeid med Kristoffer Lislegaard. Programmering er ved Kristoffer Lislegaard, miks av Øystein Sevåg og master av Morgan Nicolaysen.

Anette Askvik har tidligere gitt ut albumene Liberty (2011) og Multiverse (2016). På den sistnevnte fant hun inspirasjon i lyder fra stjerner, måner og planeter, med opptak gjort av NASA. Også i den forseggjorte musikkvideoen ser Askvik nokså utenomjordisk ut. Det er makeup-artist Gine Bryhni som sto for forvandlingen.

Askvik har også komponert musikk for flere NRK-produksjoner, blant annet den prisvinnende dokumentarfilmen “22.07”. Den oppsiktsvekkende videoen til «Coming For You» er filmet av Bjørn Frode Holmgren, og klippet av Vetle Vongraven.

– Vi identifiserer oss med klær, hår, tatoveringer, meninger, tanker og følelser. Hvem er vi under alt det? Hva skjer når vi skaper rom ved å fjerne ytre fokus? spør Askvik.

INGE ENGELSVOLD: I‘ve Been Wrong

Premiere!

Tukan Records slipper albumet Move av Inge Engelsvold på Tukan Sounds i dag, fredag 18. november. Musikken er komponert til delvis abstrakte animasjoner, som fortløpende vil bli sluppet på Youtube. Noen av disse sangene og animasjonene kan du allerede se her.

Move beskrives som en ny instrumental pop-plate, av og med produsent Inge Engelsvold. Platen er en samling melodier utvalgt fra kassevis med komposisjoner på lydbånd, kassetter og mini-disker, pluss all slags digitale lagringsmedier.

Albumet er for det meste spilt inn tidlig om morgenen, før Engelsvold begynner på øktene med produsering, miksing og mastring for andre artister i Angel Hill Studio på Tou Lyd.

— Move er bygget på teorien om at musikk skal bevege oss. Hode, hjerte, hofter og føtter trenger å beveges. Vi trenger å beveges. Fantasien, følelsene, dans og nysgjerrighet trenger å stimuleres. Vi trenger musikk for å ikke stivne inn, sier artisten selv.

Inge Engelsvold er produsent, musiker, komponist og studiotekniker, men regner seg mest av alt som musikk-elsker. Han har blant annet samarbeidet med Morten Abel, Morten Harket, Kaizers Orchestra, Sigvart Dagsland, Karoline Krüger, Anne Grete Preus, James Horner, Lene Marlin og Carola, samt flere franske artister.

SLEEPYARD ft. featuring Suzanne Ciani: Soul Cruiser

Sleepyard er noe av en gjenganger i denne spalten, men så lager da også brødrene Oliver og Svein Olav Kersbergen ofte svært vakker og særegen musikk. Denne låten er ikke noe unntak.

– «Soul Cruiser» er en videreføring av de mer elektroniske elementene fra vårt album Head Values, som kom ut i år. Vi har spart låten for er nytt prosjekt, forteller Oliver Kersbergen til oss.

Den elektroniske pioneren Suzanne Ciani bidrar med Moog på låten. Hun debuterte på plate alt i 1970, med Voices of Packaged Souls. Den gjorde hun sammen med skulptøren Harold Paris, inspirert av music concrète-teknikker.

– Det er kjempestas, siden hun er en stor musikalsk inspirasjon for oss. Hvis du kjenner til platen vår, så hører du en del bølgebrus. Dette er en liten hyllest til Cianis plate Seven Waves fra 1982.

– Mark Refoy, kjent fra britiske Spacemen 3 og Spiritualized, har bidratt med noen fete beats og litt keyboards. Katje Janisch synger, og spiller cello og dvoyanka.

– Jeg spiller ellers alle andre instrumenter. Jeg prøvde å kanalisere min indre Thin Lizzy med gitaren som kommer inn. Det er veldig artig å leke seg litt med sjangre og blande i hop et godt brygg, avslutter Kersbergen.

MELT MOTIF: Warrior

Melt Motif entret musikkscenen i 2022 med det kritikerroste albumet A White Horse Will Take You Home. Siden debuten har de gått fra å være en duo til en trio, nå med Joe Irente med på laget.

– Samarbeidet med Joe som mikser på det første albumet var veldig inspirerende. Det føltes bare som det var meningen at vi skulle slå oss sammen, sier Melt Motif-gründer Kenneth Rasmus Greve.

Melt Motif ble grunnlagt av Kenneth Rasmus Greve i Bergen i 2021. Rakel Greve ble ganske snart med på det som opprinnelig bare skulle handle om å blåse ut litt kreativ damp på SoundCloud. Apollon Records i Bergen tilbød bandet en labelavtale.

Etter noen singler kom debutalbumet i mai 2022, og ble gitt ut på vinyl, kassett, CD og MiniDisc (!). Oppfølgingsalbumet, Particles. Death Objective, vil bli utgitt tidlig i 2023, med flere singler som blir gitt ut frem til plateslipp. Albumet mastres av Jørgen Træen, som fra før har jobbet med Røyksopp, Kings of Convenience og Susanne Sundfør – og veldig mange til.

«Warrior» er komponert av Joe Irente og Kenneth Rasmus Greve. Den fine videoen er laget av The Dor Brothers & Melt Motif, og er blitt til ved hjelp av AI-teknikker. Hvert eneste bilde i videoen er skapt av kunstig intelligens.

INGVILD FLOTTORP: I Just Wanna Know It All

Det er ikke lenge siden vi sist presenterte Ingvild Flottorp, men hun er både produktiv og flink – og har ikke minst et godt øre for godt tenkt, følt og velklingende musikk. Det beviser hun igjen på det nye albumet I Just Wanna Know It All.

– Dette er musikkvideoen for det som er tittelsporet på albumet. Albumet tek føre seg tema i ei overgangsfase i livet, og uttrykker ei slags nysgjerrigheit for kva som har gjort til at ting er blitt som dei er, sier Flottorp til Ballade video.

– «I Just Wanna Know It All» bind desse saman med si uttrykkelege nysgjerrigheit for korleis ein framstiller seg sjølv, korleis andre ser ein og korleis andre vil framstille seg sjølv og at ein ofte vil vite dette, nett fordi ein bryr seg. Tittelen er fritt etter eit sitat frå mi tippoldemor som sa: – Det er ikkje det at eg er nysgjerrig, eg vil bare vite alt.

– Og dermed passer det veldig fint å få med fleire etterkomarar frå denne kloke dama på låta. Det er mor mi, tanta mi og mi ekstratante (og mor til Jonas Alaska) på kor.

– Elles speler Tobias Flottorp Heltzer, Mathias Hammersmark Olsen, Sigmund Vestrheim, Sverre Undheim og Øyvind Blomstrøm. Mathias Langfeldt har skrive strykearrangement som er spelt av Elfi Sigmundstad og Jenny Zithulele Haugen.

Videoen er filmet på Dølehall, et 70 år gammelt samfunnshus i Åmli, der Ingvild og Tobias Tobias Flottorp Heltzer vokste opp. Den er regissert og filmet av John-Halvdan Halvorsen.

DYLAN MONDEGREEN: To Change Your Heart

«To Change Your Heart» er nummer to i rekken av enkeltlåter som etter hvert vil ende opp i et sjette Dylan Mondegreen-album. Låten er mikset, produsert og framført av Børge Sildnes, med bidrag fra engelske Liam Hutton på trommer, amerikanske Meredith Moore på horn og spanske Noon på koring.

– Det er en sang om dårlig kommunikasjon mellom mennesker: Å strekke ut en hånd som ikke blir tatt imot – og litt om å heve seg over det, sier Børge Sildnes, aka Dylan Mondegreen. Han dukket først opp med P3-listinger og Urørt-finale i 2007. Siden har musikken hans fått rosende omtale i magasiner som Pitchfork, New Musical Exress, Under the Radar og i norske aviser.

– Videoen til «To Change Your Heart» er komponert av opptak fra Oslo byarkiv, og ble til litt tilfeldig. Jeg hadde egentlig ikke planlagt å lage noen musikkvideo til låta, men satt og ryddet opp i harddisken min. Da fant jeg noen filmer jeg hadde lastet ned fra Oslo byarkiv for å bruke i en musikkvideo for låta «Golden Days» på mitt forrige album.

– Oslofilmer.no er en gullgruve for lisensfrie gamle filmklipp. Et av klippene jeg hadde lagret var fra Per Gunnvall-filmen Hallo Vikings fra 1964. Da jeg åpnet filmen, så jeg at deler av den var en perfekt match for «To Change Your Heart»: det desperate kysseforsøket i introen, den baklengse stupescenen synkronisert med tekstlinjen «I only want things to be like before» og volumdempingen på Radionette-radioen mot slutten.

– Med litt klipping og innsetting av sangtekster, så var videoen på plass i løpet av et par kveldstimer. Det føltes litt som å få seks rette i Lotto, tror jeg. Skikkelig flaks, men uten at det tar helt av.

Dylan Mondegreen har gitt ut plater og spilt konserter i mange land, aller flest i Japan. Han har blant annet spilt med Mac DeMarco i Italia og The Clientele i England, men i dag er Dylan Mondegreen først og fremst et studioprosjekt.

MARBLES: One of a Kind

Kolbotn-kvartetten Marbles, som begynte å slippe musikk rett før pandemien, har kanskje gått litt under radaren her hjemme. Det kan det vel raskt bli en endring på, siden de 10. februar 2023 slipper 13 spor på det nye albumet Humour.

– Mens debutalbumet vårt var lystig, flørtende og mer arrogant, prøver vi å formidle mer med vår nye musikk, forteller bandet. – Med Humour dykker vi dypere inn i temaer og i følelser som betyr noe for hver av oss. Musikken har blitt mer moden, akkurat som oss.

– Vi er veldig stolt av hvordan albumet er blitt. Låtene er mørkere, mykere, rarere og hardere. En 50 minutter lang reise som vi håper at kommer til å bevege lytterne.

Albumets visuelle røde tråd er inspirert av en serie bilder fra pappaen til et av bandmedlemmene sitt utdrikningslag på slutten av åttitallet. Bildene illustrerer et heftig stup som resulterer i følelsen av mestring og eufori, noe som også har vært base i låtskrivingen.

– Du går opp stigen, står på kanten, føler nervøsitet og angst i det du hopper inn i noe – helt usikker på utfallet. Den metaforen inspirerte oss virkelig til å skrive, forteller Marbles.

Videoskaper og bandmedlem Marius Ringen sier dette om videoen til «One of a Kind:»

– Tanken var hele tiden å lage en søt og litt komisk kontrast fra den norske høsten. Det er fort gjort å drømme seg bort til varmere strøk, og «One of a Kind» handler jo om en person som lever sitt eget liv – gjerne på helt andre siden av kloden.

– Da vi lagde videoen filmet vi hele greia i slow motion, mens Ferdinand sang sangen i dobbelt tempo. Når vi så speeder opp bildene gir dette et litt rart og søtt utrykk – det ser ut som alt er i slow motion, mens låten faktisk blir gjenspilt i riktig tempo.

DARKOWA: All Up In My Head

Artisten Darkowa var såkalt shortlistet til Årets Stjerneskudd under Bylarm 2021, og fikk samme år tildelt NOPA-stipendet. I den forbindelse het det i juryens begrunnelse:

«Darkowa er en norsk-ghanesisk artist, produsent og DJ som tilbyr en ny og spennende tilnærming til alternativ R&B, afropop og den elektroniske musikkscenen. Med sin ukonvensjonelle natur har hun alltid skilt seg ut i sine omgivelser.»

Siden da har Darkowa jobbet iherdig i studio og funnet sitt sound med produsentene Henrik the Artist og MAUD. Nå er hun klar med singelen «All Up In My Head» – og en tilhørende musikkvideo, som er den første hun har laget.

«All Up In My Head» beskrives som en flørtende låt som skildrer indre følelser gjennom en reise med seg selv, med en svevende tekst over en synthbasert pop-produksjon.

– Det er viktig å lytte til kroppen når man nyter livets reise, og «All Up In My Head» skildrer nettopp dette.

Videoen er laget av Mathi. Utgiver er Playground Music.

QUARTER WOLF: Guess Who

Quarter Wolf er i ferd med å seile opp som en av denne spaltens favoritt-garasjerockband. Og da er det jo ekstra hyggelig at de rett som det er kommer opp med nytt materiale.

– «Guess Who» er en låt som handler om gleden av å være tilbake etter det utallige gjester på Lindmo sikkert ville kalt «den tunge tiden», sier Marius Kromvoll i den norsk-australske duoen. – Altså de kjipe pandemi-åra.

– Vi er jo først og fremst et liveband som trives best på mindre scener, tett på publikum. Derfor var det naturlig at videoen speilet dette, med klipp fra mange av konsertene vi har fått spilt i år. Det aller meste er filma med håndholdt GoPro fra publikums perspektiv.

– Flere av våre favorittscener er også med. Selvfølgelig vårt kjære Last Train i Oslo, og Bastard i vår nye «hjemby» Tromsø, men også Ringebu, Trondheim, Fredrikstad og Moss er representert.

«Guess Who» er den tredje videoen fra bandets tredje fullengders vinylalbum, Yeah, Baby. Det kom ut i høst på Westergaard Records. Akkurat som videoen er også albumet laget i ekte DIY-ånd.

– Vi gjør alt sjøl innad i bandet. Trommis Paul står for alt det lydtekniske, med innspilling, mixing og mastering, samt coverdesign og alt annet EDB-relatert. Mens jeg klipper sammen videoene våre. Vårt forrige album het forresten nettopp DIY, avslutter Kromvoll.

TWOMINUTESHATE: Cock Blocked By Tights

– Hei, Ballade! Vi er et nytt poppunk-band som heter TwoMinutesHate, og vi har akkurat sluppet vår første EP via Fucking North Pole Records.

Samtidig har det Oslo-baserte bandet også lagd en video til låten «Cock Blocked By Tights». Den ble valgt ut til å være med i filmen Jentetur med Janne Formoe i hovedrollen, som hadde premiere 14. oktober. Sangen har også fått bra med spilletid på NRK P13.

– Tydelig preget av å ha vokst opp med Blink 182-plakater på veggene og NOFX på discman’en, ble det fremtidige favorittbandet ditt satt til verden rett før pandemien slo til, heter det i pressemeldingen vi har mottatt.

«Cock Blocked By Tights» er en av tre fengende låter på EP-en «Restless, Nervous and Way Too Loud». Vokal, tekst og gitar leveres av Sama A. Miserée. På vokal og bass er Helene C. Kunz, Øystein H. Gravdahl spiller gitar, og Sondre L. Paulsen slår trommer.

Videoen til «Cock Blocked By Tights» er regissert og klippet av Jay Choi, med Uffe Mulvad som som fotograf. Kristian A. G. Lundby har vært produksjonasssistent, mens Erik H. Bjørnestad spiller rollen som Tights Man.

I forbindelse med innspillingen har TwoMinutesHate jobbet med Kenneth Storkås i Endless Tinnitus Studio og Preben S. Andersen fra Death By Unga Bunga i Globus Studios. Vi hører gjerne mer.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg.

Dette er utgave nr. 163 av Ballade video.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤