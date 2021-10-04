Pengedryss til talenter: Metteson vant storeslem

Metteson er klar for gjennombrudd, mener stjerneskuddjury, og gir ham 500 000. Flere større og mindre pengedryss over unge talenter i Oslo.

Lørdag mottok Metteson stipendet som Årets stjerneskudd. 500 000,- kommer fra Norsk Tipping og prisen har blitt delt ut på Bylarm de siste årene. Like før under Bylarmfestivalen hadde de unge artistene Darkowa og Whammyboy mottatt Nopa-stipend. Stipendet skal hjelpe artister i starten av karrieren sin. I Oslo Rådhus ble utelivets rolle for kulturen framhevet, da en pub nok fikk Oslo kommunes kunstnerpris. Blant mottakerne finner du artisten Musti – og altså stayer-puben Last Train.

Soleklar vinner

– Blant de nominerte er det mange stjerner, men ingen har skutt ut på himmelen på samme måte som årets soleklare stjerneskudd. Det sa juryleder Malin Kulseth i en pressemelding fra Bylarm og Norsk tipping.

– Årets vinner kom tilsynelatende ut av intet og har prestert å gjøre seg bemerket under en pandemi, og når han nå endelig har stått på scenen og spilt live under by:Larm ser det ut som han aldri har gjort noe annet. Musikken er eksplosiv, tekstene er direkte og finurlige, han leverer på hver eneste låt. Metteson har, som relativt ubeskrevet navn, blant annet spilt på Lindmo de siste ukene. Disse var også nominerte til stjerneskudd-stipendet: Metteson, Gabifuego, Victoria Nadine, Lokoy, Ash Olsen, mo ayn, Niilas, Darkowa, Jonathan Floyd, Rambow, Blodkavlt og Dragongirl.

Nopa-stipend til framtidige låtskrivere

Noah Emil Johansen (Whammyboy) og Phylis Ama Boateng (Darkowa) mottok stipendet som Norsk forening for komponister og tekstforfattere (Nopa) deler ut hvert år under showcasefestivalen Bylarm. Stipendet deles ut til unge låtskrivere som juryen mener kommer til å prege norsk musikkliv fremover. Stipendet er på kr 30 000 og er ment å stimulere til å skrive ny musikk. Juryen begrunner tildelinga til Whammyboy med at han «bergtar oss umiddelbart med sitt spacepop-univers og musikken hans preges av både vilje og evne til å skape sin egen musikalske signatur. Med sin krystallklare og

samtidig avslappede stemme geleider han oss gjennom stemninger som beveger seg i krysningspunktet mellom eufori og nostalgi – det er en form for ambivalens som treffer i hjerterota.»

Phylis Ama Boateng aka Darkowa mener de «markerer seg umiddelbart som en låtskriver som tenker seg utenfor norske landegrenser. Her sitter samspillet mellom tekst, melodi og lydlandskap, og det fremstår som at Phylis har funnet sitt element, samtidig som hun kompromissløst viser villighet til eksperimentering på egne premiss.

Som nevnt ble Oslo bys kulturpris også delt ut, og det skjedde samtidig med at byens kunstnerpriser deles ut i Oslo rådhus. Artist Musti (foto), rockepuben Last train, forfatter Zeshan Shakar, Oslo Soul Children og Vebjørn Sand og Eimund Sand for «Roseslottet» fikk også priser.



Liv Hege Skagestad og Camara Lundestad Joof mottok hovedstadens kulturpris på 100 000,- for arbeidet sittt med Den Mangfaldige Scenen. Barne- og ungdomsteateret for unge mellom 6 og 26 år tar utgangspunkt i den store og varierte kulturelle rikdommen som unge har med seg, og gir hver enkelt mulighet til å ta i bruk og utvikle sine skapende evner i samarbeid med kunstnere. Målet med etableringen var å inkludere flere grupper for å få frem nye kunst- og kulturuttrykk, gi en plattform for fremtidens kunstnere og kulturarbeidere og gjennom forståelse og samarbeid på tvers av kulturer, få nye grupper inn i teatrene og kulturlivet. Det skriver Oslo kommune i pressemeldinga om prismottakerne.