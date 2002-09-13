Norsk elektronika til verden

«Way out North» heter det nye prosjektet til Peer Osmundsvaag i Atomic Agency, bedre kjent som DJ Peer. I samarbeid med bookingbyrået Atomic hvor han jobber, har han nå tenkt til å gi ut en CD med det han mener er kremen av norsk elektronika. Denne vil bli distribuert sammen med en utgave av elektronika- og dance-magasinet Jockey Slut, og vil på den måten nå ut til hele verden. På toppen av dette kommer Peer også til arrangere en skikkelig fest på Rockefeller 26. oktober, med liveopptreden av mange av artistene, for å markere utgivelsen.

— Det er så mange band som fortjener å komme fram i lyset, og jeg synes det er kjempegøy å skape noe som gir dem muligheten til nettopp det, sier Peer Osmundsvaag. Han sitter tilbakelent i en sofa på kontoret sitt og fingrer med den andre versjonen av promo-CDen – som vil få navnet «Way Out North».

Peer jobber beinhardt for å stable penger på beina for å få gitt ut CD’en sammen med en av de førstkommenede utgavene av Jokey Slut. Han må trykke opp 50.000 eksemplarer av den for å få til dette. Det er ikke akkurat gratis, men Peer er optimist, og vil bruke konserten på Rockefeller som en «fundraiser» for initiativet.

— Dette både skal og kommer til å gå bra, det er ikke tvil i min sjel. Om alt privat næringsliv boikotter meg, og kommunen ikke bevilger en krone, kommer jeg likevel til å få det til.

Osmundsvaag er veldig entusiastisk når det gjelder dette prosjektet, og gleder seg til å gå på jobben hver eneste dag for å jobbe mer med det.

— Det aller morsomste med sånne prosjekter er å se ringvirkningene etterpå. Jockey Slut blir lest over hele verden og vi kommer til å nå en hel masse folk vi antageligvis aldri ville ha nådd ellers. Timingen til et dette prosjektet er også upåklagelig, i utenlandsk presse er norsk musikk blitt hypet, mye på grunn av Röyksopp og Kings of Convenice. Utlandet er nysgjerrig på norske band og her gir jeg dem en samling på 16 låter med kremen av norsk elektronika. Det er ikke et eneste spor på denne CDen jeg ikke kan stå inne for ett hundre prosent, sier Osmundsvaag, som tidligere har satt sammen samle-CDer for bl.a. Quart Festivalen. Til vanlig jobber han i Atromic Agency, som bl.a. tar seg av artister som Bjørn Berge, Kaizers Orchestra, Span, Furia og Noora.

Og det er unektelig bra band han har dratt inn på «Way Out North» – Frost, Palace og Pleasure, Illumination, King Midas og Flunk er bare noen av dem, og seks av sporene på » Way Out North» har aldri vært utgitt før. Så selv om du trodde du visste alt om elektronika, lover Peer at det er låter her du aldri har hørt før, og kanskje band du aldri har hørt om før, heller. Det nærmeste man kommer en lignende utgivelse er kanskje samlingsskiva til Tellé Records. Men selv om nivået er høyt, har ikke Peer tenkt til å legge ut skiva for salg, i hvert fall ikke i første omgang.

— Nei, først og fremst skal denne skiva gis bort til bransjefolk og elektronika-interesserte verden over gjennom Jockey Slut. Jeg vil bare få denne musikken ut til folket. Jeg tjener ingen penger på dette i det hele tatt, og det er heller ikke det viktigste. Likevel, hvis mange nok etterlyser plata og gjerne vil kjøpe den, kan det jo tenkes at vi legger den ut for salg etterhvert. Vi skal i hvert fall se på muligheten.

Mange av artistene som vil delta på konserten på Rockefeller har ikke spilt i Oslo på lenge, så Peer mener at det kan bli folksomt lørdag 26. oktober. Samtidig vil han selv fly inn mange av sine internasjonale kontakter, slik at norske band virkelig vil få muligheten til å vise seg frem i full bredde.

— Norsk elektronika er mer genuin enn den utenlandske, mener Peer, som selv er halvt engelsk, og i mange år har vært en av de viktigste drivkreftene på den norske klubbscenen. – I forhold til for eksempel svenske band hvor image er alt, satser nordmenn mer på ekte, ærlig og personlig musikk. Vi har en heftig klubbscene som har generert masse bra band, og det er på tide at også musikkmijøet i Oslo får litt søkelys på seg. Kred er viktig i Oslo. Hvis du selger sjela de til de store selskapene, kommer musikkpolitiet og tar deg. Kanskje det er derfor norske elektronika blir så bra?

Jockey Slut har ti års jubileum i år, og skal markere dette i London. Hvis alt går som Peer Osdmundsvaag ønsker, vil noen av bandene fra Way Out North-skiva også få spille på dette arrangemenetet. Sammen med den store Fertiliser-festivalen, som vil avholdes i London 9. – 13. oktober med artister som DJ Strangefruit, Close Erase, Jaga Jazzist, Spunk, Wibutee, Xploding Plastix, Nils Økland og Food. bør det meste ligge til rette for nok et sterkt norsk eksportfremstøt.